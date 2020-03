TOLUŠIĆ: ‘Ovo nisu izbori za predsjednika kućnog savjeta, nego izbori za predsjednika i vodstvo glavne stranke u Hrvatskoj’

Tolušić je izrazio žaljenje što je do priče o timovima uopće došlo uz napomenu da je HDZ jedan i jedinstven te da imaju različita stajališta o tome u kojem smjeru stranka treba ići u ideološkom smislu i da se zato održavaju unutarstranački izbori

Jedan od kandidata potpredsjednika HDZ-a, bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, na N1 je komentirao unutarstranačke izbore u toj stranci. Podsjetimo, on je u timu Mire Kovača, Davora Ive Stiera, Ivana Penave i Milijana Brkića koji stoje nasuprot timu aktualnog šefa stranke Andreja Plenkovića. Tolušić je izrazio žaljenje što je do priče o timovima uopće došlo uz napomenu da je HDZ jedan i jedinstven te da imaju različita stajališta o tome u kojem smjeru stranka treba ići u ideološkom smislu i da se zato održavaju unutarstranački izbori. Tolušić ne smatra da je granica za daljnju suradnju na unutarstranačkim izborima suprostavljenih strana u HDZ-u.

“Mislim da smo svi kolege, svatko ima pravo zastupati svoja mišljenja. Ja smatram da ideološki smjer stranke nije dobar i da ga treba mijenjati i to je ono o čemu raspravljamo i jedna i druga strana na svojim skupovima i mislim da je to vrlo korektno. Ja sam prijatelj i s Olegom Butkovićem i s Tomom Medvedom i s Brankom Bačićem. Milijan Brkić je odličan prijatelj s Ivanom Anušićem, tako da ja ne vidim tu nikakvih problema u svemu tome”, rekao je Tolušić na N1.

‘Ovo nisu izbori za predsjednika kućnog savjeta nego izbori za vodstvo glavne stranke u Hrvatskoj’

Bivši ministar poljoprivrede istaknuo je činjenicu da je HDZ imao loš rezultat na izborima i da ne može bježati od odgovornosti.

“Čast mi je što sam bio član Vlade, mislim da smo napravili odličnu stvar u sektoru poljoprivrede, ali unatoč svemu tome, činjenica je da gubimo izbore. Članstvu očito nešto ne odgovara. Kad bi se rezultati gledali po zgradi, cesti, poduzeničkom inkubatoru, bilo bi OK, ali očito ljudi gledaju i ideologiju i činjenica je da HDZ nije ideološki na mjestu na kojem bi trebao biti. Trebao bi biti na poziciji čvrstog desnog centra, a očito nije i to je ono što birači zamjeraju vodstvu stranke. To je ono što trebamo zajednički ispraviti (…) Bilo koji način demokratskog razmišljaja u stranci je dobar, ne bi trebalo nikoga boliti, niti Kovača niti Plenkovića niti mene, Bačića, Penavu ili Medveda da svaka strana kaže ono što misli o ideološkom smjeru stranke. Ne govorimo danas o Pelješkom mostu i vodovodu, govorimo o smjeru u kojem HDZ treba ići u ideološkom smislu, zato su izbori, a ne napravilo se ovo, napravilo se ono. Ovo nisu izbori za predsjednika kućnog savjeta, nego izbori za predsjednika i vodstvo glavne stranke u Hrvatskoj”, kazao je Tolušić.

‘Ovo sa Stierom je bizarna situacija’

Tolušić je podsjetio na, kako kaže, “bizarnu situaciju” dok je komentirao Stierovu najavu da će prva odluka novog vodstva HDZ-a biti ta da službeno objave da neće biti velike koalicije s SDP-om.

“Bizarna je situacija – gospodin Stier izabran je ispred redova HDZ-a u istoj izbornoj jedinici gdje je na suprotnoj strani u SDP-u bila gospođa Milanka Opačić. Tad su se ideološki suprotstavljali Stier i Opačić, a što ćeš ti reći sad, kad danas ta ista gospođa Opačić, koju ja cijenim što se tiče politike, ali ona nije moja politika, i mi danas sjedimo na istim stranama. Jako je teško to objasniti članstvu. Ne želim dovesti ja svoju stranku u tu situaciju i sve prijepore koje imamo nemamo zbog projekata, imamo zbog ideološkog stava da mi možemo sa svima, ja mislim da ne možemo i da ne trebamo. Nije problem raditi kompromise, ali moramo imati neke granice gdje ti kompromisi jednostavno moraju negdje stati”, rekao je Tolušić koji je uvjeren da će HDZ iz idućih parlamentarnih izbora izaći kao relativni pobjednik.

