TOLUŠIĆ I HORVAT SLOŽNI OKO AGROKORA: ‘Spasili smo Agrokor i hrvatsko gospodarstvo. Sada imamo odlično posloženu priču’

Nakon što ih je Sabor u petak potvrdio, novi potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Tomislav Tolušić i ministar gospodarstva Darko Horvat ocijenili su kako je Vlada napravila dobar posao s lex Agrokorom te su dali punu podršku izvanrednom povjereniku Fabrisu Perušku, uvjereni da će nagodba biti sklopljena do 10. srpnja.

“Ja sam i dalje ministar poljoprivrede, ali sada kao potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo koordiniram i gospodarske resore u Vladi. Osim Agrokora u fokusu, mislim da je srednjeročno i dugoročno puno važnije voditi brigu o programu reformi koje trebamo posložiti i provesti da Vlada još bolje i uspješnije funkcionira te da ispunimo sve uvjete koje Bruxelles traži od nas, a što može donijeti bolji i kvalitetniji život građanima”, kazao je Tolušić.

Najavio je da će se “u najkraćem mogućem roku sastati s dobavljačima Agrokora kako bi ostvarili nagodbu”. “Agrokor ima svog povjerenika koji upravlja procesima, zajedno s vjerovničkim vijećem i oni su ti koji trebaju odraditi veliki dio posla, a mi smo dali pravni okvir da se nagodba sklopi. Donijeli smo zakon koji je spasio ne samo Agrokor nego hrvatsku ekonomiju i očekujem da će nagodba biti sklopljena u predviđenom zakonskom roku”, istaknuo je.

“Što se novih mailova tiče, mislim da nikakvi mailovi nemaju veze s onim što radi izvanredni povjerenik i vjerovničko vijeće”, smatra Tolušić. “Nisam detektiv i ne želim se uopće baviti time, mislim da imam puno važnijeg posla”, rekao je upitan što misli o mailovima grupe Borg.

‘Nisam izabran da bih smirio desnu stranačku struju’

Naglasio je da danas ne bismo imali Agrokor, Konzum, Belje, Vupik, Agrolagunu da Vlada nije donijela zakon. “Imali bismo zatvorene tvornice, trgovine, stotine tisuća ljudi na burzi i vjerojatno gospodarski kolaps države. Sada imamo odlično posloženu priču u smislu da tvornice i trgovine rade, vjerovnici dogovorom nalaze kompromis kako da iz svega izađu najmanje moguće oštećeni i čini mi se da je to dobar smjer”, ocijenio je novi potpredsjednik Vlade.

Na pitanje o vjerovnicima koji ne žele potpisati nagodbu, Tolušić je kazao da ima vremena za sklapanje nagodbe i da na tome rade izvanredni povjerenik i vjerovničko vijeće.

Naglasio je i da “nije izabran da bi smirio tzv. desnu struju u HDZ-u”. “Od 1997. godine od kada sam član stranke radimo sve da budemo jedna jedina struja, a to je struja zajedništva. To je jedino što HDZ ili bilo koji član Vlade, predsjednik Vlade ili bilo koji član stranke rade”, poručio je Tolušić.

‘Za mailove pitajte Peruška i Weber’

Novi ministar gospodarstva Darko Horvat je uvjerenja da će “uz punu podršku koju si potpredsjednik Tolušić i on međusobno daju, dobro surađivati”.

“Mogu samo ponoviti sve što je Tolušić rekao o Agrokoru, a cijelu ćemo situaciju koordinirati i radit ćemo zajedno na Agrokoru, i u sljedećih 14 dana intenzivno ćemo se uključiti u priču o Agrokoru. Fabris Peruško i Irena Weber imaju moju punu podršku i želja svih nas je da priča o Agrokoru završi do 10. srpnja”, poručio je.

“Što se novih mailova tiče po kojima su određeni dobavljači u povlaštenom položaju, u ovom trenutku to ne bih komentirao, to treba pitati Peruška i Weber. Nisam te mailove do sada vidio i ne mogu komentirati je li to pokušaj rušenja nagodbe”, kazao je.

Horvatu su kolege poklonile figuricu anđela čuvara, a on je rekao da će ga ponijeti sa sobom u Ministarstvo. “Ja svaki svoj govor završavam riječima ‘neka nas sve čuva dragi Bog, neka nam da zdravlja, a sve ostalo je na nama'”, poručio je Horvat.