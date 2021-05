‘TOGA NEMA NIGDJE U EUROPI!’: Ugostitelji optužili Stožer za segregaciju struke: ‘Sramotno je što takve odluke donose nekvalificiranu ljudi’

‘Pokušali smo sve – argumentirati i objasniti stožeru da i kafići mogu raditi unutra uz pridržavanje mjera – ali, eto, nije bilo moguće’, rekla je Tabak

Nije u redu što nacionalni stožer donosi različite odluke za različite vrste ugostiteljskih objekata i to je ‘segregacija’ struke, čega nema nigdje u Europi, poručuju u srijedu predstavnici ugostiteljskih udruga nakon objave stožera o popuštanju mjera, ističući da su ugostitelji prilično razočarani.

“Žao nam je što su odluke takve da se neće moći otvoriti i raditi i u unutrašnjosti cafe-barova i što se time iznova čini razlika između restorana i kafića. Pokušali smo sve – argumentirati i objasniti stožeru da i kafići mogu raditi unutra uz pridržavanje mjera – ali, eto, nije bilo moguće”, komentira za Hinu predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja (NUU) Jelena Tabak.

Smatra da se time nastavlja “nepravda prema ugostiteljima u cijeloj zemlji”, i da nikome nije dovoljno samo raditi na terasama, pa ni na dalmatinskim ‘štekatima’, jer ni na Jadranu, kao ni u kontinentalnom dijelu zemlje vremenske prilike zadnjih tjedana nisu naklonjene za predug boravak vani.

Vlasnici restorana u strahu

Ni vlasnici restorana se ne vesele baš previše, jer, kako kaže, među njima postoji bojazan da će im s otvaranjem mogućnosti da rade i u unutra, biti ukinute naknade za fiksne troškove, bez čega, u situaciji kada su radili smanjeno ili nikako mjesecima i nemaju prihode, neće moći pripremiti kvalitetno objekte i ponudu za sezonu na Jadranu, niti u unutrašnjosti, što znači da će im opet biti otežano poslovanje.

“Sredina lipnja tj. 15. lipnja koji se sada najavljuje kao datum mogućeg otvaranja i unutrašnjosti kafića, ako brojke zaraze budu bar kao sada, je zapravo krajnje vrijeme za to otvaranje, iako nam i dalje nije jasno zašto mora biti tako ako su primjerice kafići spremni već odavno paziti koliko će ljudi sjediti unutra i da to ne budu veća okupljanja uz pjesmu, piće i slično”, iznosi Tabak.

Sramotne odluke vode otkazima

Nije jasno zašto su mjere takve ni zagrebačkim ugostiteljima, od kojih mnogi vlasnici kafića razočarani odlukama stožera sada iznova intenzivnije razmišljaju o odjavi djelatnosti, zatvaranju lokala i slanju radnika na burzu, ističe za Hinu predsjednik jedne od najvećih udruga po članstvu Udruge ugostitelja Zagreba Franz Letica.

“Svi koji imaju kafiće, i s terasama i bez njih, sada su još ogorčeniji i pitaju su jesu li kafe barovi najveći gubitnici i problem ove države kada im se ne dopušta da rade. Na djelu su očito dvostruka mjerila za vrste ugostiteljskih objekata i to nikome nije jasno zašto”, kaže Letica. Dodaje da ogorčenosti pridonosi i to što će sada, po novom, primjerice restorani brze hrane u trgovačkim centrima moći raditi sa stolovima i da gosti sjede, a kafići do njih ne, što drži i nenormalnim.

“Sramotno je što takve odluke donose nekvalificirani ljudi, i iako se govori da se sa strukom konzultiraju tu dijaloga zapravo nema. Nije točno ni to da restorani imaju bolje sanitarne i higijenske uvjete jer samo u Zagrebu, a i šire, imamo respektabilne lokale koji su po tom pitanju ‘vrh'”, ističe Letica, iznoseći da je u razgovoru s kolegama iz Italije čuo da tako nečeg kod njih nema, nego da su svi ili zatvoreni ili otvoreni, odnosno da ili svima ide i hrana i kava i piće “to go”/za van ili ne ide.

Nove odluke stožera o restoranima da mogu raditi i unutra znače i, kako naglašava, da ostaju bez fiksnih troškova. “Predaleko je 15. lipanj za novo popuštanje mjera i da kafići čekaju hoće li raditi u cijelom objektu ili i dalje samo vani, to treba omogućiti odmah, a ove sadašnje odluke odmah i revidirati jer ćemo imati problema i s radnicima, koji već odlaze u potrazi za novim poslovima. Jeli možete vjerovati da na burzi kada tražite konobara i nudite plaću od 7.000 kuna i smještaj nitko se na javlja? A kada onda krenete tražiti radnika stranca e tek tada ste u nevolji jer procedura nije jednostavna i traje tjednima. O tome treba isto netko misliti”, upozorio je zaključno Letica.