TODORIĆEVO PRELIJEVANJE IZ ŠUPLJEG U PRAZNO JE VEĆE NEGO ŠTO SMO MISLILI: Pojavile se još dvije misteriozne off-shore tvrtke

Vještak tvrtke KPMG Poljska Ismet Kamal se pozabavio tajanstvenim poslovnim odnosom Agrokora i off shore tvrtki

U istrazi protiv Ivice Todorića i ostalih okrivljenika u aferi Agrokor dosad se spominjala off shore tvrtka Blake Intertrade SA s Britanskih djevičanskih otoka, koja je bila poslovno povezana s Agrokorom i Agrokorom AG u Zugu, ali pozadina tih odnosa nikada nije rasvijetljena, niti se zna tko stoji iza te tvrtke. Time se pozabavio i vještak Ismet Kamal iz poljske podružnice KPMG-a. No, on je uz tvrtku Blake Intertrade uočio još dvije off shore tvrtke s Britanskih djevičanskih otoka koje su se pojavljivale u odnosima s Agrokorom, a čiji je angažman jednako misteriozan. Riječ je o tvrtkama Cargomm International i TAS Trans Atlantic Services Ltd., piše Jutarnji.

I ranije podmirivali privatne troškove

Te tri off shore tvrtke su u konačnici snosile najveći dio privatnih troškova koje su Ivica Todorić, supruga Vesna te djeca Ante, Ivan i Iva Balent napravili na kreditnim karticama na teret Agrokora AG u Zugu. Vještak je utvrdio da su Todorići kreditnim karticama od 2007. do 2016. godine “napeglali” 8,8 milijuna švicarskih franaka, odnosno 49,2 milijuna kuna privatnih troškova, koje je podmirio Agrokor AG Zug. No, pritom su ti troškovi knjižieni kao potraživanja od Agrokora te od off shore tvrtki Cargomm i Blake Intertrade. Određeni dio tih troškova za 2007. i 2008. godinu Agrokor Zug potom je fakturirao Cargommu kao “putne troškove”, a dio troškova za razdoblje od 2009. do 2015. s istim opisom Blake Intertradeu. Ta su potraživanja, prema knjigovodstvu Agrokora Zug, u konačnici podmirena.

“Nisam uspio pronaći popratnu dokumentaciju u Spisu kojom bih objasnio osnovu za prijenos troškova kreditnih kartica kao putne troškove ovim društvima”, navodi vještak Ismet Kamal.

Zanimljivo je da je vještak za tvrtku Cargomm, uočio da je vjerojatno podmirivala takve troškove i za ranije razdoblje, koje nije bio obuhvaćeno vještačenjem, jer je početno stanje potraživanja prema toj tvrtci 2007. iznosilo 1,7 milijuna švicarskih franaka. Osim toga, vještak je utvrdio da je na bankovnim izvodima UBS banke, kao nositelj adrese za tu tvrtku naznačena švicarska tvrtka Martar AG u vlasništvu Todorićeva suradnika Branka Tarnika, koja je pružala usluge i Agrokoru Zug.

Vještak pritom spominje da su na tim izvodima “prikazana plaćanja prema Cargomm Internationalu”, ali ne navodi tko ih je izvršio. Ni u pogledu tvrtke Blake International, vještak nije mogao reći tko je njezin vlasnik, no indirektno ju je uspio povezati s Ivicom Todorićem.

Ispostavili fakture nepostojećoj tvrtci

“U spisu sam našao dokument od 13. kolovoza 2014. godine pod nazivom Blake Intertrade Kto. 206-273885 USD/EUR u kojem je Ivica Todorić zatražio od UBS-a, švicarske banke, zatvaranje računa društva Blake Intertrade te prebacivanje preostalog stanja na računu na račun Agrokora AG (pretpostavljam da je to Agrokor Zug). Iako Ivica Todorić nije vlastoručno potpisao dokument, u dijelu dokumenta gdje je sadržan potpis tiskano je Blake Intertrade SA, Ivica Todoric. Navedeno sugerira da je Ivica Todorić bio povezan s društvom Blake Intertrade”, zaključio je Kamal, koji je otkrio još jedan zanimljiv detalj. U službenom glasilu Djevičanskih otoka pronašao je podatak da je Blake Intertrade obrisan iz sudskog registra 1. studenoga 2012. godine zbog neplaćanja godišnje naknade. Unatoč tome, Agrokor Zug im je i dalje ispostavljao fakture za “putne troškove.” Stoga je bilo nemoguće da ih podmiri Blake Intertrade.

No, tada se pojavila tvrtka TAS Trans Atlantic Services, koja je 2014. podmirila ta potraživanja. Do kraja 2015. je prema Blakeu ostalo nepodmireno gotovo četiri milijuna švicarskih franaka, što je 2016. podmirio “hrvatski” Agrokor. Iako se čini da su Todorići preko spomenutih off shore tvrtki zatvorili najveći dio privatnih troškova na teret Agrokora Zug, detaljni poslovni odnosi tih tvrtki s grupacijom Agrokor i dalje su nerasvijetljeni. Naime, prema dokumentaciji Ureda za sprječavanje pranja novca još 2006. zabilježena je novčana transakcija u kojoj je Agrokor transferirao devet milijuna eura na račun Blake Intertradea u Švicarskoj. Osim toga, tvrtka TAS Trans Atlantic Services pojavila se kao vjerovnik u postupku Izvanredne uprave Agrokora s potraživanjem od ukupno 77 milijuna kuna. TAS se žalio i na rješenje o nagodbi, jer njihova potraživanja nisu priznata.

Vještak naveo krivi sud

Obrana okrivljenika u predmetu Agrokor za vrijeme vještačenja je isticala da postoje sumnje u pristranost angažiranih vještaka iz tvrtke KPMG Poljska zbog angažmana članica KPMG-a za Agrokor. Vještak Ismet Kamal se osvrnuo i na te činjenice.

“Napominjem da su ostale tvrtke članice KPMG-ja pružale usluge Agrokoru i/ili njegovim povezanim društvima u prošlosti te ih je trenutačno angažirala izvanredna uprava Agrokora. Smatram da ti prethodni i trenutačni angažmani ne umanjuju moju neovisnost i objektivnost i visina moje naknade nije utvrđena na osnovi povijesnih ili budućih prihoda koje je/koje će generirati društva KPMG-jevih članica – naveo je Kamal i napomenuo da je njegova tvrtka KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Poljska neovisna od ostalih KPMG-jevih tvrtki članica”, zaključio je Kamal.

No, i njemu se potkrala jedna pogreška. Naime, naznačio je da je ovaj izvještaj “pripremljen za Općinski kazneni sud u Zagrebu, koji će voditi predmet”. Podigne li nadležno Županijsko državno odvjetništvo optužnicu, postupak se neće voditi na Općinskom, nego na Županijskom sudu u Zagrebu, koji je nadležan za predmetna kaznena djela.