TODORIĆEVIH ŠEST TOČAKA: ‘Skrivene naknade i klupko laži kao podloga za pljačku’

Jučer je Martinu Dalić optužio da je napisala zakon pogodan za epsku pljačku te uzviknuo – car je gol!. Danas ministrici gospodarstva Ivica Todorić poručuje – ‘Knighthead nije išao u rizičan posao, iz razloga što je već odavno korumpirao potpredsjednicu vlade za gospodarstvo Martinu Dalić, izvanrednog povjerenika u Agrokoru Antu Ramljaka, a kako će se uskoro vidjeti vjerojatno i neke druge, a sve na štetu hrvatske kompanije Agrokor’.

Todorićevu današnju objavu prenosimo u cijelosti.



Odmah nakon preuzimanja Agrokora, premijer Plenković nas je uvjeravao da je Vlada uspostavila novo povjerenje prema Agrokoru i da banke čekaju u redu da Agrokoru daju nove povoljne kredite.

15. veljače 2018., na saborskom Odboru za gospodarstvo, u potpunosti druga priča. PotpredsjednicaVlade Dalić izjavljuje sljedeće – Agrokor je bio katastrofa, totalno rizičan, tko bi njemu dao kredit.

Tko laže, Plenković ili Dalić?

POTPREDSJEDNICA DALIĆ : “KNIGHTHEAD UŠAO U RIZIČAN POSAO”

Dakle, pred cijelom hrvatskom javnošću i pred saborskim Odborom Dalić kaže – Knighthead je saranžmanom Ugovora o roll-up kreditu s Agrokorom išao u rizičan posao!

Ja sada potpredsjednici Dalić javno poručujem: Knighthead nije išao u rizičan posao, iz razloga što je već odavno korumpirao potpredsjednicu vlade za gospodarstvo Martinu Dalić, izvanrednog povjerenika u Agrokoru Antu Ramljaka, a kako će se uskoro vidjeti vjerojatno i neke druge, a sve na štetu hrvatske kompanije Agrokor. Upravo zbog takve otvorene manipulacije javnošću, a vezane zanjihovu korupciju, u nastavku ćemo, radi rasvjetljavanja svih laži gospođe Dalić, detaljno prikazati dijelove Ugovora i korake koji su po tom Ugovoru rađeni.

Potpredsjednica Dalić i njezin partner Tin Dolički, pomno su nadgledali kriminalan Ugovor, očito pisan od strane Odvjetničkog društva Hogan Lovells.

A zašto su ga nadgledali?

Zato da u niti u jednome trenutku ne dođe u pitanje rizičnost ulaganja Knightheada.

Najprije si je Knighthead za osiguranje uzeo ogromne vrijednosti garancija za roll up kredit koji su da li i to preko Madison Pacific Trasta Ltd. Hong Kong. Isto tako sebi su osigurali ogromne novčane zarade po tom isto ugovoru.

Da je taj Ugovor pisan u dosluhu, bez ikakvih rizika, razvidno je ne samo iz činjenice što je prilikom sklapanja Ugovora i dužnika i vjerovnika zastupao isti odvjetnički ured :

1. Hogan Lovells – Knighthead njihov ured u Londonu

2. Agrokor odnosno Ante Ramljak je angažirao Tina Doličkoga zastupnika Hogan Lovells

Nakon svega dobili smo ugovor o roll upu i ugovor o garancijama za roll up, kako sljedi :

1. Iznos zajma. Stvarne potrebe Agrokora za financiranjem iznosile su cca. 300 milijuna EUR.Potpredsjednica Dalić je, nažalost, Agrokor zadužila za više od 1 milrd EUR. Lešinarski fond Knightheaduplatio je samo 530 mil EUR i taj novac je Agrokor utrošio na način da je cca 300 mil EUR iskoristio za isplatu staroga duga i tekućeg poslovanja, a cca. 200 mil EUR je ostalo na računima Agrokora.

Drugu polovicu iznosa od cca 530mil EUR, Knighthead je ostavio sebi po osnovi prodaje bezvrijednih Agrokorovih bondova – time su lešinarski fondovi ostvarili enormnu zaradu.

2. Lihvarska kamata. Iako je za potrebe poslovanja plasirano samo cca. 300 milijuna EUR, kao što je gore navedeno, kamata po Ugovoru teče na cjelokupan iznos od 1.060.000.000 EUR-a, dakle, u stvarnosti je tri puta (3X) veća od one iz Ugovora. Ramljak kaže da ugovorena kamata iznosi 4% godišnje i da se pripisuje glavnici. Dakle, kamata u stvarnosti iznosi punih 12% i još se pripisuje glavnici, tako da se računa i kamata na kamatu (anatocizam – zabranjen još po rimskom pravu, jer stvarnu kamatu time čini još većom).

3. Skrivene naknade. Ugovor je namjerno sklapan preko Madison Pacific Trust Ltd., te se pored lihvarskih kamata plaćaju i skrivene naknade, i to: „Commitment Fee“, „Agency Fee“ i „SecurityAgency Fee“. Ramljak nikada nije želio otkriti visine tih naknada koje su navedene u „Fee Letteru“ – pismu pored ugovora, iako utječu na stvarni iznos cijene kapitala, odnosno efektivnu kamatnu stopu. Kada se te naknade pribroje stvarnoj kamati, koja je 3x veća od ugovorene, i zabranjenom načinu obračuna, kamata svakako premašuje alternativne mogućnosti zaduženja s kamatom 15-20% koje spominje Ramljak. To mora biti javno dostupan podatak jer upravo Fee Letter krije stvarni trošak roll up-a. A taj se podatak, očito s razlogom, skriva jer ugrožava i razotkriva cijelu kriminalnu organizaciju.

4. Prekomjerni instrumenti osiguranja. Knighead i ostali kreditori upisali su iznose kao instrumente osiguranja na iznos od 1.060 milrd EUR (realno i puno više), a Agrokor je dobio samo 530 mil EUR.Osiguranje je išlo preko Madison Pacific Trust Ltd. iz Hong Koga s ugovorom za zalog koji Knigheadi Ramljak nikako ne žele pokazati, zato jer je to jedan od najvećih kriminala koji su napravili.

Predsjedniče Vlade gosp. Plenkoviću pokažite Ugovor o garanciji (Madison Pacific Trust Ltd iz Hong Konga). Zato je velika opasnost da najvrjednija imovina koja je ovdje založena, a to je sve najvrjednije u Agrokoru, za mali novac ne ode odabranima u Hong Kong.

5. Sastavljen i potpisan Ugovor o roll up kreditu, odobren i od Vlade Republike Hrvatske, sa svojim definiranim člancima, poništio je odredbe zakona RH (Lex Agrokora) i potpuno ga derogirao.

Ugovor o roll up-u prenio je upravljanje postupkom u Agrokoru na Knighthead.

Evo kako izgledaju neki dijelovi tog Ugovora:

a) Ugovoreno je da izvanredni povjerenik Ramljak za odobrenje plana nagodbe mora tražiti suglasnost Knightheada.

b) Ramljaka i Alix partners Vlada ne može smijeniti bez odobrenja Knightheada.

c) Knighthead i ostali kreditori moraju imati temeljem Ugovora posebnu skupinu (u nagodbi) i morajuimati predstavnika u vjerovničkom vijeću

Ramljak se mora savjetovati s Knightheadom u vezi imenovanja osobe u upravi i nadzornom odborunovih društava koncerna po provedbi nagodbe i dr.

Sve to ukazuje da su ugovorom sve ovlasti vođenja postupka izvanredne uprave i kontrole nad tim postupkom prenesene na Knighthead i lešinare, kao i totalna kontrola postavljanja upravljačkih organa nove kompanije.

6. Ugovor je stavljen iznad zakona (Lexa). Ugovorom su vezane ruke čak i premijeru Plenkoviću da ne može smijeniti Ramljaka uslijed svih sukoba interesa i dokazanog lopovluka. Savršen plan: Dalićka i ekipa napišu Zakon koji im omogućava pljačku, a onda još napišu i Ugovor o roll up kreditu koji tu pljačku savršeno razrađuje, a kojem Zakon ne može ništa. Dvostruko osiguranje, temeljem Zakona i temeljem Ugovora.

I sada Vas na kraju pitam, kako takva pljačka osigurana zakonom i ugovorom, pisanima od strane ministrice Dalić i njene ekipe, može za pljačkaše predstavljati rizičan posao? Ispada da izjava Plenkovića s početka ovog teksta ipak više odgovara istini, ili ministrica Dalić tvrdi da Plenković laže.