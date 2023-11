Odvjetnik Anto Nobilo, koji je uključen u slučaj Agrokor, gostovao je u Novom danu na N1 gdje je komentirao odluku Visokog kaznenog suda da je vještačenje u tom slučaju nezakonito.

Nobilo smatra da će optužnicu biti teško održati i da će najvjerojatnije biti vraćena na istragu, pri čemu bi bilo potrebno napraviti novo vještačenje.

"Ivici Todoriću se stavlja na teret da je frizirao financijska izvješća da bi dobio veću dividendu i kako ćete dokazati friziranje financijskog izvještaja bez financijskog vještačenja", pita se Nobilo.

'Zlata Hrvoj Šipek je natjerala zamjenike da ovakvu optužnicu naprave da ne pokažu slabost'

"Bojim se da je tu glavni cilj Todorić, a njemu se ništa ne može dokazati bez vještačenja. DORH može povući optužnicu, a može i smanjiti obuhvat okrivljenika. Malo je poznato u javnosti da su zamjenici, koji su radili na istrazi, napravili elaborat koji kaže da za veći broj okrivljenika nema niti jednog dokaza. Dali su prijedlog da se odustane od njih, no Zlata Hrvoj Šipek je natjerala zamjenike da ovakvu optužnicu naprave da ne pokažu slabost", komentirao je.

"Ona je trebala sagledati da je vještačenje protuzakonito, i ne samo to nego da je to kazneno djelo. Da su ljudi koji su radili to napravili kazneno djelo, a to su prije svega oni koji su radili ugovor s KPMG-om koji je radio ovo nezakonito vještačenje. Oni su našli paravan, manekena u Poljskoj koji je trebao predstavljati vještaka, a znali su da će vještačiti KPMG Hrvatska koja je od privremene Uprave Agrokora dobila 15 milijuna eura. To je bila jedna prevara", rekao je i dodao:

"Ako državna odvjetnica u roku od 30 dana ne pokrene kaznene ili stegovne postupke, ja ću podnijeti kaznenu prijavu protiv DORH-a zbog zloupotrebe službenog položaja."

KPMG je radio vještačenje i za privremenu Upravu tvrtke i za DORH, na pitanje kako im se to moglo dogoditi Nobilo odgovara: "Tako što su mislili da će to prikriti. Izbacili su u prvi plan vještaka iz Poljske i mislili su da se neće povezati s Hrvatskom. Svjesno su donijeli tu odluku. Ako imate svog vještaka kojeg plaćate 15 milijuna eura onda je teško izgubiti spor. To je zloupotreba i mislili su da će paravan biti dovoljno dobar da se sve to prikrije".

Odvjetnik obitelji Todorić očekuje da će Županijsko državno odvjetništvo povući optužnicu

Odvjetnik obitelji Todorić, Fran Olujić u emisiji "U mreži Prvog" također je iznio stav da optužnica ne može proći.

"Za očekivati je da će ŽDO (Županijsko državno odvjetništvo) povući optužnicu, što je već učinio 2021.”, rekao je.

Premijer Andrej Plenković za ovakav rasplet slučaja optužuje DORH, a Olujić smatra da je pritom. Istovremeno, Olujića začuđuje njegova reakcija kad kaže "da je ovakva odluka Visokog kaznenog suda štetna za postupak".

"Svima bi trebalo biti u interesu da se postupak vodi na zakonit način i na temelju zakonitih dokaza. Opet je riječ o nedopustivom prejudiciranju predmeta koji je u ovom trenutku pred sudom," ustvrdio je Olujić.

Tri opcije: odustati, suziti ili povjeriti vještačenje nekom drugom

Kaznena djela činjena su kroz 12 godina poslovanja gospodarskog koncerna, tvrdi DORH. Riječ je o transakcijama milijunske vrijednosti.

"Ulaziti u meritum optužnice znači ulaziti u meritum izvješća KPMG-a. Mi smo na samom početku upozoravali na sukob interesa, da je taj Ismet Kamal najprije radio za KPMG Hrvatska, i upozoravali smo na to iz samih podataka proizlazi da izvješće nije radila KPMG Poljska već KPMG Hrvatska za vrijeme dok radi za izvanrednu upravu i svoj rad naplaćuje 15 milijuna eura. To je u hrvatskoj sudskoj praksi dosad nezabilježeno", kazao je Olujić koji smatra da je nemoguće da ovakva optužnica prođe na sudu.

"DORH može odustati od optužnice. Druga varijanta, jest da vještačenje povjere nekom drugom. Treće, mogu i suziti optužnicu i ići optuživati ono za što imaju osnovane sumnje. Ukoliko se odluče za novo vještačenje, tada nikako ne bi bilo dobro da se povjeri tom istom KPMG-u Poljska jer je plaćeno 1,3 milijuna eura, ali da ga ne radi Ismet Kamal. To je u startu nedopustivo," istaknuo je Olujić.

O Todorićevoj tužbi u Washingtonu: 'Ovo je presedan, mi takav postupak nismo imali'

Olujić i odvjetnik Mićo Ljubenko prokomentirali su i tužbu Ivice Todorića na Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu (ICSID). Taj je sud donio službenu odluku o nadležnosti u sporu koji su protiv hrvatske vlade u Washingtonu pokrenule Adria Group B.V. i Adria Group Holding B.V., dvije nizozemske kompanije bivšeg vlasnika Agrokora Todorića, što Hrvatska nije očekivala, rekao je Ljubenko.

"Bit će interesantno s kojim argumentima obje strane nastupaju, zašto smatramo da s jedne strane država nije počinila štetu, odnosno tužitelj obratno – da je počinjena šteta", izjavio je Ljubenko.

"Već i dosadašnja iskustva s arbitraža govore da su moguće djelomične presude, da tužitelj u nekom dijelu uspije, u nekom izgubi. Argument kako se to neće odnositi na Hrvatsku je posve promašen. Ako sudjelujete u postupku, a Hrvatska sudjeluje, onda si kao ozbiljna država i članica EU-a, ne bi smjela dopustiti spekuliranje s tim da ne bi poštivala presudu ako bi bila nepovoljna za nju. To bi nas odvelo u jednu dimenziju nepoštivanja međunarodnih sudskih odluka koju ne mogu zamisliti", smatra Olujić.

Na to se nadovezao Ljubenko: "Ovo je postupak između vlasnika investitora i države koja je trebala imati regulatorni zakonski okvir. Mi takav postupak nismo imali, ovo je presedan, i ne možemo ga usporediti niti s jednim drugim postupkom."

