Pet godina je prošlo od uhićenja Ante Todorića, a koliko će proći do početka suđenja, za RTL Danas govorio je njegov odvjetnik Fran Olujić. Kazao je da je na ročištu u petak, kada se čekalo svjedočenje Ismeta Kamala, Todorić zatražio izuzeće cijelog suda, kao i nadležnih državnih odvjetnika.

''Zahtjev je temeljio na činjenici da je optužno vijeće, dakle sam sud, od KPMG Poljska, koje je određeno za vještaka u ovom predmetu, tražilo određenu dokumentaciju. Vještak se oglušio i sud na to nije odgovorio. Kao obrana, suglasni smo da se ispita Ismet Kamal, ali nismo bili suglasni da ga se ispituje prije nego stigne relevantna dokumentacija od KPMG Poljska'', objasnio je odvjetnik.

Eklatantan sukob interesa

Na pitanje u čemu je problem s Kamalom, kazao je da je vještačenje povjereno KPMG-u Poljska, stranom trgovačkom društvu, koje nije ovlašteni revizor.

''Ispostavilo se da potpisnik izvješća nije ta tvrtka, nego Ismet Kamal kao fizička osoba koji je do 2014. bio direktor KPMG Hrvatska i radio je, između ostalog, i za Todorića i Agrokor. Sukob je to interesa. Isti KPMG Hrvatska, za koji se ispostavilo da je radilo 90 posto vremena na ovom izvješću, paralelno je radilo za Državno odvjetništvo i za oštećenika, sadašnju Fortenovu, što je eklatantan sukob interesa. Raditi za jednu od stranaka u postupku i za državno odvjetništvo'', rekao je Olujić.

DORH će najvjeroajtnije zatražiti novo vještačenje

On smatra da se jedino i može utvrditi da se radi o sukobu interesa i da je riječ o nezakonitom dokazu. U tom slučaju, kaže Olujić, sud može obustaviti postupak, sam DORH može odustati od optužnice i odrediti novo vještačenje, što smatra najvjerojatnijim. Ali, to bi onda opet bilo na teret poreznih obveznika, a ponovno bi se izgubilo godinu do godinu i pol dana.

''Obrane svih okrivljenika do sad u šest godina ovog postupka ni na koji način nisu doprinijele odugovlačenju ovog postupka. Isključiva krivnja leži na onima koji su odabrali Ismeta Kamala i KPMG Poljska'', ističe Olujić.

Kaže da mu je teško nagađati što će sada odlučiti Visoki kazneni sud i nadležno Državno odvjetništvo.

''U takvoj situaciji sud je napravio jedino što je i mogao, a to je prekinuti svaki rad na predmetu dok se ne riješi zahtjeva za izuzećem. Kad se to riješi, vjerojatno će se zakazati nova sjednica optužnog vijeća, pred ovim ili pred nekim drugim sudom, vidjet ćemo'', rekao je.

O povratu imovine Todoriću odlučuje se u Washingtonu

Upitan o tome može li se oduzeta imovina jednog dana vratiti Todoriću, Olujić je rekao da će se pitanje vraćanje imovine rješavati u arbitražnom postupku pokrenutom u Washingtonu te da ne bi spekulirao o ishodu.

''Ali, on sigurno ima pravo na povrat imovine. S njim je optuženo i 14 ljudi. Njihovi životi ovih godina su na čekanju, ne mogu se normalno zaposliti. Njegov sin Ante legne i probudi se s mišlju da se protiv njega vodi kazneni postupak. To je sigurno narušavanje prava okrivljenika jer sam europski sud za ljudska prava kaže da je očekivano trajanje prvostupanjskog postupka tri godine, a mi smo ušli u šestu godinu'', kazao je odvjetnik Ante Todorića za RTL Danas.