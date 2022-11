Odvjetnici Ivice Todorića i još 14 optuženih u predmetu "veliki Agrokor" u petak bi na Optužnom vijeću trebali ispitati Ismeta Kamala, djelatnika poljske podružnice KMPG koje je potpisalo knjigovodstveno financijsko i revizorsko vještačenje poslovanja koncerna.

Odvjetnik Ante Todorića, Fran Olujić, za N1 je objasnio koji su problemi koje obrana vidi u provedenom vještačenju, na koje se poziva DORH. Problem DORH-u stvara njihov ključni dokaz – financijsko vještačenje poslovanja Agrokora. Tvrdeći da je to jedini način da izbjegne sukob interesa hrvatskih vještaka, tadašnji glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić raspisao je 2018. međunarodni natječaj i na njemu za 8,6 milijuna kuna ugovorio vještačenje s poljskom podružnicom KPMG-a.

Obrana tvrdi da je pronašla dokaz da je vještačenje zapravo obavila tvrtka KPMG Hrvatska, koja je, po mišljenju obrane, u sukobu interesa jer je radila i za Todorića, i za Izvanrednu upravu, i za državu.

Nije htio otkriti taktiku obrane

"Ključni prigovori su da je vještačenje obavilo strano trgovačko društvo koje nije registrirano za reviziju, da je to vještačenje povjereno tom stranom trgovačkom društvu, a ispalo je da ga nije radilo strano trgovačko društvo, nego ga potpisuje taj Ismet Kamal i, najvažnije od svega, da je na 90 posto toga vještačenja, iako mi smatramo da zapravo uopće nije riječ o vještačenju, radilo društvo KPMG Hrvatska, koje je u izravnom sukobu interesa, jer je istovremeno radilo za Izvanrednu upravu, dakle za jednu stranaka u postupku, za DORH, ali ranije, dok je gospodin Todorić upravljao svojom kompanijom, i za njega", rekao je Olujić.

Taktiku obrane nije htio otkrivati, ali je dodao da će sva pitanja obrane, na koja Kamal danas eventualno bude odgovarao, ići u smjeru tih prigovora.

"Mi smatramo da to vještačenje uopće nije moglo biti povjereno stranom trgovačkom društvu KPMG Poljska, a ako je i povjereno, onda su ga trebali provesti njegovi djelatnici. Također, izuzetno bitno, mi kao obrana moramo biti u mogućnosti znati koje su konkretno osobe radile na tom vještačenju, a nama je to do današnjeg dana potpuno nepoznato. To je kao situacija da vas u bolnici operira liječnički tim, nešto pođe po krivu, vi tražite imena liječnika, a bolnica se poziva na GDPR. Potpuno suluda situacija", rekao je Olujić.

Kamal se poziva na ugovor o povjerljivosti

Dodao je da se Kamal poziva na ugovor o povjerljivosti s DORH-om. "Ako je tako, to je skandalozno samo po sebi. Ponavljam, osnovno je pravo stranaka u postupku i okrivljenika da zna tko je obavljao vještačenje koje je važno u kaznenom postupku."

Smatra da sud ima različite mehanizme kako riješiti ovaj slučaj. “Može i novčano kazniti, ali to bi bio fijasko za DORH, kad bi se pokazalo nezakonitim. Ja smatram da je i sve dosad fijasko DORH-a. Ovaj je postupak započeo u listopadu 2017., ulazimo u šestu godinu, a još uvijek nemamo ni pravomoćnu optužnicu i vrlo je vjerojatno nećemo ni imati”, rekao je Olujić.

“Optužnica u ovakvom predmetu ne može opstati. Navodi se navodna šteta od milijardu i 700 milijuna kuna, svako vještačenje je temelj optužnice, a ako ovo vještačenje bude proglašeno nezakonitim, tu su onda dvije varijante, ili da DORH obustavi postupak ili da povjeri vještačenje nekom novom tijelu ili osobi vještaka”, rekao je odvjetnik.