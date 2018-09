TODORIĆ U VELIKOM INTERVJUU: ‘Nisam znao što se oko mene događa. Neki fondovi su petljali oko Agrokora, a onda je krenula i država…’

Ne mogu vjerovati da se tolike kriminalne radnje dogode, da ih počine najviši državnici i da se ništa ne dešava. Mi ćemo ovih dana predstaviti nagodbu, pokazat ćemo što ona znači pa ćete vidjeti što taj kriminal znači – kazao je Ivica Todorić

Nakon što je Visoki sud u Londonu odobrio zahtjev njegovih odvjetnika za odgodom izručenja Hrvatskoj, Ivica Todorić u slavodobitničkom raspoloženju je dao opširni intervjuu N1 televiziji rekavši da se, bez obzira na odluku o izručenju, obavezno namjerava vratiti u Hrvatsku i to vrlo brzo.

“Ja se nikako nisam htio vratiti dok ne saznam najveći dio istine. Sada sam saznao najveći dio istine, ali oni na silu hoće mene dobiti tamo… E, rekoh sad, kad vi hoćete na silu… Kad se baš hoćete igrati, onda ću ja iskoristiti svoja prava koja imam”, poručio je.

“Bio sam namamljen na prvi sastanka u Vladu”

U intervjuu je najprije kazao da nije znao ništa što se oko njega događa.

“Ja sam znao da neki fondovi već dvije godine oko Agrokora petljaju, gledaju lijevo-desno. Međutim, ja sam potpuno neozbiljno shvaćao što oni rade jer sam znao koliko je Agrokor kvalitetan, dobar, kamo ide, koliku ima snagu itd. Međutim, u jednom trenutku se pojavila država i krenula na Agrokor”, ustvrdio je.

Nadalje, kazao je da nije znao ni tko se protiv njega udružio ni tko je krenuo na njega i što hoće.

“Bio sam namamljen na prvi sastanak u Vladu. Nisam imao pojma što se iza toga dešavalo, sad tek vidim što je bilo i što se dešavalo. Ali, kada je 16. ožujka došla gospođa Dalić i rekla da prepišem svoju imovinu na nekakav SPV, ja sam bio stvarno šokiran i to je za mene bio izuzetno težak trenutak. Shvatio sam da nije sama došla, da iza toga stoji nekakva državna mafija, da tako kažem. Ja sam tada bio bez ikakve informacije, ikakvog dokumenta, ikakvog dokaza. Jedino što je ona meni rekla u četiri oka. Onda sam se povukao da vidim u stvari što se dešava. To me dovelo do toga da sam otišao doma gdje sam pet mjeseci sjedio,a da me nitko ništa nije pitao. Nit’ su me zvali, nit’ su me hapsili, nit’ su imali kakve dokumente za mene…”, ispričao je Todorić u razgovoru za N1.

“Novac za odvjetnike šalje mi familija”

Potom je, kaže, odlučio iskoristiti prava koja mu EU pruža te je došao u London kako bi, kaže, počeo “dalje raditi na saznavanju što je moguće više istine i prikupljanju dokumenata”. A kad je Dalić dala iskaz saznao je, kaže, da je premijer Plenković od početka bio upućen u sve te upravljao neformalnom skupinom (“borgovi”). Još je pripomenuo da je zbog svega toga predao sedam tužbi od kojih niti jedna još nije procesuirana.

Na pitanje kako financira svoje odvjetnike koji su vrlo skupi, Todorić kaže da mu novac šalje familija.

“Oni su za mene skupi, to je točno. Mi smo se s njima našli tri dana ranije i oni su plaćeni koliko je standard da se izađe na sud, nisu to nekakvi enormni novci. To mi je moja familija poslala. Moje svako plaćanje svakoga se u nulu zna. Ja to dobijem iz Hrvatske, ljudi mi uplate, zna se tko je uplatio i sve”, kazao je te dodao kako mu ljudi govore da je najveći borac protiv korupcije u Europi.

“Nisam više nisam sam, to je poprimilo ozbiljne internacionalne dimenzije i tek će se vidjeti u narednom periodu što je to”, rekao je.

“Mislim da je Andrej Plenković ucijenjen”

Nadalje, kazao je da čak i u slučaju da mu u Velikoj Britaniji idući mjeec odobre početak žalbenog postupka, neće tražiti azil.

“Ne, nema šanse. Ja se brzo vraćam. Odlučio sam da se vratim, ja najbolje znam istinu. Mislim da s ovom svojom istinom mogu ostati ovdje bar još godinu dana ako treba. Meni to nije cilj, meni je cilj da rasvjetlim činjenice do kraja, bilo je jako važno da to poprimi internacionalne dimeznije. Sad su u nekim zemljama već išle tužbe”, rekao je novinaru N1 televizije.

Na pitanje što bi bila motivacija premijera Plenkovića za “rušenje” Agrokora, Todorić je odgovorio kako je “upravo nevjerojatno koliko on (Plenković) želi tu nagodbu i da se taj proces završi, koliko je strastveno išao uništavati ogromnu kompaniju, koliko je strastveno išao uništavati hrvatske interese i uništavati ljude”.

“Mislim da je on od njih ucijenjen. Ne mogu reći jesu li to novci, sve se radi radi novaca, ali u tom procesu ne mora biti svatko radi novaca. (…) On je mene dvaput primio kao najvećeg bandita. Po noći na određeno mjesto dođeš, telefonom se javiš, otvaraju ti se vrata. Ne ideš preko porte na kojoj se moraš prijaviti.. On na tim sastancima nije gotovo ništa govorio i zato mi je sumnjivo da je on snimao. Ako je on snimao, onda je napao Marića jer je u iskazu Martine Dalić, Marić napravio kazneno djelo. On bi bilo gdje nakon toga trebao dati ostavku i biti tužen. Pa me čudi da bi on pustio i napao Marića…”.

“Nisu nasadili mene, nasadili su Hrvatsku”

Na pitanje novinara jesu li ga, zdravoseljački rečeno, nasadili, Todorić kaže da nisu vnego da su “nasadili Hrvatsku”.

“Ono što žele napraviti je skandalozno za državu, za građane. Oni su cijeli taj iskaz Martinin iskoristili da bi dokazali da je cijeli državni vrh vodio Borg grupu, što je aposlutno netočno. Spominjao se Stier, pa drugi Marić, pa je očito bježao i nije htio doći više. Svi su nestali, ostao je Božinović i gospođa Dalić. Oni sastanci koje ona opisuje su bili očito sastanci za nešto drugo, možda je koja riječ bila o tome kazana. Oni su htjeli legalizirati svoju vaninstitucionalnu organizaciju koju su napravili. To je nemoguće”, kazao je.

“Nitko o meni ne može ništa loše reći”

Upitan o ministru financija Zdravku Mariću, Todorić je kazao da je on u Agrokoru radio vrlo profesionalno i korektno.

“Bili smo jako zadovoljni. On je otišao u ministarstvo, Vladu, kad se to sve dogodilo, on je rekao prvi dan da će se izuzeti. Što bi bilo profesionalno. Međutim, on je postupio potpuno suprotno”, rekao je Todorić dodavši da na brifiranjima u Vladi Marić nije mogao reći ništa loše o njemu.

“Mogao je reć’ da sam imao crvenu kravatu ili plavu. Nitko o meni ne može ništa loše reći, samo pozitivno i dobro. Mogao je reći hoću li potpisati da predam firmu… Ja sam otišao iz firme nakon trideset godina koju sam stvorio od nule do 60 tisuća zaposlenih i konkurentnom proizvodnjom. Svi su moji papiri ostali. Niti jedan papir nisam iznio iz firme. Moji mailovi, sms-ovi, moji potpisi, sve je ostalo unutra. Zašto netko ne izvadi neki moj mail o nekome? Zašto nisu u trideset godina rekli da sam dao HNS-u, SDP-u, HDZ-u ili nekoj osobi neke novce? Zašto iza mene nije ništa ostalo? Ja sam otišao da nisam uzeo olovku, papir ili novac, niti jedan euro iz Agrokora. Oni su došli i u deset mjeseci su sve očerupali. Sad meni spominju nekavih 1,4 milijarde”, kazao je.

“Oni misle da će nagodbom spasiti sebe”

Više puta tijekom intervjua Todorić je za Martinu Dalić rekao da laže, pa je tako odgovorio i na pitanje što očekuje od njene najavljene knjige.

“Martina Dalić profesionalno laže. To je njoj u krvi, toj gospođi. (…) Ja znam istinu, čist sam, Agrokor je čudo napravio. Agrokor je jedno nevjerojatno čudo za Hrvatsku, na način da Hrvatska nije uopće bila zadužena, bilo je djelomično dugova. Ja sam vani uzimao novac i investirao u Hrvatsku. (…) Ja nisam nikad uzeo jedan euro. To je bila moja firma. Vani imate standarde, kad imaš neku firmu, imaš neki promet, možeš kao vlasnik uzeti jedan, dva posto, ne znam koliko. Oni su rekli da sam ja mogao uzimati 50 do 80 milijuna eura godišnje”, rekao je Todorić u intervjuu za N1 danom u Londonu.

Upitan o tome što ćena koncu ostati od Agrokora, Todorić je rekao da je to “užasno važno pitanje”.

“Mislim da je nagodba ono što ovi žele da bi se sve te protuzakonitosti spalile, nestale i misle da će na taj način sebe spasiti. Nagodba vam znači sljedeće: Agorkor je bio gotovo sto posto hrvatski kapital. Mi smo bili vlasnici Agrokora, imao je oko 50 milijardi kuna prometa, danas bi imao sigurno oko 60. Danas Agorkor u Hrvatskoj ima možda 18 milijardi prometa. INA ima 19 milijardi prometa. Kad bi nagodba prošla, preko noći smo izgubili dvije INA-e.”

“Ljudi su fantazirali da sam bogat”

Na koncu, pitanje Todoriću bilo je smatra li da je za njega Agrokor izgubljen.

“To je pitanje koliko sam ja izgubio. Ja sam bio vlasnik Agrokora, ali Agrokor je imao dugove. Znači moje vlasništvo minus dugovi su bili moj kapital. Zato su ljudi fantazirali da sam bogat. Ja nisam imao para, jedino sam imao dionice Agrokora. Imam jednu četvrtinu tog kompleksa gdje živimo, četiri su obitelji. Agrokor isto nema ništa: Toranj i ono u Medveji kaj su prodali, drugo ništa. Ja sam imao udjele u Agrokoru, ja sam mogao investirati u Agrokor koliko sam htio. Sve sam investirao u razvoj industrije i nova radna mjesta. To je bio naš cilj. Da se vratim na nagodbu. To je očaj, to je razvlaštenje Hrvatske u najgorim mogućim oblicima. Oni će preko noći ozbiljno uzdrmati makroekonomsku Hrvatsku”, kazao je.

“Imamo strašne, nevjerojatne dokaze…”

I na samom koncu, očekujući ročište u Londonu zakazano 15. listopada, Todorić bi pred suca trebao iznijeti nove dokaze da se protiv njega u Hrvatskoj vodi politički progon.

“Ne smijem javno kazati jer se moramo pripremiti, ali mi imamo strašne dokaze. Imamo nevjerojatne dokaze da je premijer jedne države napravio nešto vaninstitucionalno… Imamo i dodatno nešto i to, ništa nije predstavljeno sudu. Ljudi ne mogu vjerovati da se kompanija u 21. stoljeću uzima na taj način koji su oni uzeli. Ne mogu vjerovati da se tolike kriminalne radnje dogode, da ih počine najviši državnici i da se ništa ne dešava. Mi ćemo ovih dana predstaviti nagodbu, pokazat ćemo što ona znači pa ćete vidjeti što taj kriminal znači. Oni s jedne strane ostavljaju Agrokor živ. 180 milijardi kuna će biti tereta na toj firmi, a išli su u restrukutriranje. Pa kako? Na koji način? Nisu išli na restrukturiranje, financijsko i poslovno, nego su išli na otimanje, izvlaštenje. S druge strane su odveli sve u Nizozemsku, ogromne novce. Tko će platiti porez? To je četiri do šest milijardi poreza”, kazao je te poručio da ne može izgubiti jer je “već pobijedio”.

