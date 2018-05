TODORIĆ GUBI AGROKOR I PRIJE NEGO SE POSTIGNE NAGODBA: Na naplatu stiže kredit zbog kojeg je založio skoro sve dionice

Vlasnici PIK kredita navodno nisu zadovoljni prijedlogom nagodbe, a to i ne čudi s obzirom na to da se njome svi dosadašnji dioničari, a posebno Todorić, odriču svojih dionica koje se zapravo poništavaju

Dana 8. lipnja na naplatu stiže takozvani PIK toggle (“payment in kind”) kredit koji je 2014. izdao Adria Group Holding iz Nizozemske u vlasništvu Ivice Todorića. Kao kolateral za njega Todorić je dao 95,52 posto svojih dionica Agrokora. Vrijednost kredita je nominalno iznosila 485 milijuna eura, ali će s kamatama dospjeti na 536 milijuna eura. S obzirom na to da Adria Group neće moći platiti dospjeli kredit, automatski će se aktivirati kolateral te će Todorić ostati bez svojih dionica, piše Jutarnji.

Naime, PIK kredit nije izdao Agrokor d.d., već nizozemska firma u Todorićevom vlasništvu, a on je kao zalog dao svoje dionice Agrokora. PIK kredit je specifičan financijski instrument kojim se dužniku posuđuje novac na temelju založene imovine, dok se otplata uglavnom vrši potkraj ugovornog razdoblja. U međuvremenu se uglavnom ne plaćaju kamate.

Zbog krize Agrokora vrijednost tih kreditnih vrijednosnica do travnja 2017. pala je na tek četiri posto nominalne vrijednosti. Investitori su procjenjivali kako su ti financijski derivati skoro pa bezvrijedni zbog krize u koncernu.

Vrijednosnim papirima se više ne trguje

Jutarnji neslužbeno doznaje da se tim vrijednosnim papirima više uopće ne trguje, a analitičari procjenjuju da ne vrijede ništa.

Tijekom prošle godine su, prema pisanju Bloomberga i specijaliziranom web-portalu Debtwire, Invesco LTD i Canadian pension fund angažirali investicijske banke Moelis i Freshfields kao savjetnike u pregovorima s hrvatskom Vladom, izvanrednom upravom Agrokora i drugim stakeholderima. Neslužbeno se doznaje kako su vlasnici PIK kredita već u ožujku prošle godine mogli aktivirati naplatu istog, onda kada Agrokor nije platio kamate na ime drugih kredita i obveznica koje su tada dospjele.

Naime, u financijskom restrukturiranju potkraj 2016. Afrokor je vezao potencijalnu raniju naplatu PIK kredita s neplaćanjem neke od rata drugih kredita i obveznica. Zbog toga je kreditna rejting agencija Moody’s 2. siječnja 2017. uvrstila i PIK kredit u dug Agrokora d.d. Time je omjer duga i imovine Agrokora skočio, a Moody’s je zato smanjio kreditni rejting kompanije, i to baš u trenutku kad je Todorić dogovarao još jedan sindicirani kredit, piše Jutarnji.

Vlasnici PIK kredita tada nisu aktivirali založno pravo nad Agrokorovim dionicama jer bi tada postali i vlasnici duga kompanije, a u to vrijeme se već počelo pričati o lex Agrokoru.

Upućeni navode kako vlasnici PIK kredita i dalje promatraju cijelu situaciju te da postoji šansa da ovaj put neki od njih aktiviraju založno pravo nad dionicama Agrokora pri nadležnim institucijama u Nizozemskoj, što odgovara činjenici da je Adria Group Holding založio 95 posto dionica Agrokora u vlasništvu Todorića.

Vlasnici PIK kredita navodno nisu zadovoljni prijedlogom nagodbe, a to i ne čudi s obzirom na to da se njom svi dosadašnji dioničari, a posebno Todorić, odriču svojih dionica koje se zapravo poništavaju. To znači da je i njihov kolateral bez vrijednosti.