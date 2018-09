TODORIĆ SIGURAN DA MU NE MOGU NIŠTA: ‘Imamo nove strašne dokaze da je premijer napravio nešto izvaninstitucionalno!’

Dan nakon što je Visoki sud u Londonu prihvatio zahtjev odvjetnika Ivice Todorića za odgodom ročišta o izručenju za 15. listopada, novinar N1 televizije Domagoj Novokmet razgovarao je s Ivicom Todorićem. Bivši vlasnik Agrokora tvrdi da ima ‘nove i strašne dokaze’ u slučaju koji se odnosi na Agrokor, koji bi mu očito omogućili daljnju zaštitu u Londonu, a vezani su, kako se da iščitati, uz premijera države

N1: Jeste li jučer pobijedili korupciju?

Todorić: Došao sam u Englesku da iskoristim svoja prava koja imam kao građanin EU te da se kroz europske zakone zaštitim od kaznenog progona kako bih mogao ostati na slobodi i reći istinu.

Vidio sam da fondovi oko Agrokora rade svašta, ali nisam to ozbiljno shvaćao jer sam znao što Agrokor može.

N1: Jeste li pobijedili RH?

Todorić: Bio sam namamljen na sastanak u Agrokoru. Kad je Martina Dalić došla, rekla je da prepišem imovinu na neki SPV. Ja sam bio šokiran i to je bio težak trenutak i shvatio sam da nije sama došla i da iza nje stoji državna mafija.

Povukao sam se isjedio mjesec dana doma. Zatim je počela hajka oko uhapšenja. Iskoristio sam prava koja mi EU pruža kako bih imao vremena prikupiti informacije o kriminalnim radnjama oko Agrokora. Dalić je dala iskaz kojim je ona to podvela pod to da je cijeli državni vrh imao saznanja.

Iza svega je stajao Knighthead. Premijer je od prvog trenutka bio upućen, dovodio ljude na sastanke u vladu, upravljao je s neformalnim skupinama. Sad sam prikupio dokumentaciju.

No, obzirom da sam ja Dalić poručio da to imam dokumentirao, no nisam to snimao, i ona je dala iskaz, ali je rekla je istinu: da je ona došla meni. I ja sam sad saznao, kad je dala iskaz, da je premijer od prvog trenutka bio upućen, da je sam dovodio ljude u neformalnu skupinu i da je upravljao njome.

N1: Sudac je rekao da očekuje nove dokaze, što su ti novi dokazi koje ćete vi i vaš tim 15. listopada pokazati?

Todorić: ‘Ne smijem javno kazati jer se moramo pripremiti, mi imamo strašne dokaze, mi imamo nevjerojatne dokaze da je premijer jedne države napravio nešto izvaninstitucionalno…’

N1: Govorite o onom što je već objavljeno u Hrvatskoj, vezano uz grupu Borg i vezano uz svjedočenje Martine Dalić ili imate i nešto novo?

Todorić: ‘Imamo i dodatno nešto i to, ništa nije predstavljeno sudu…’. Ljudi ovdje ne mogu vjerovati da najviši državni dužnosnici mogu raditi takve kriminalne readnje i da se ništa ne događa. Pa vi vidite kako premijeri drugdje gube svoja mjesta. Mi ćemo ovih dana predstaviti nagodbu, pokazat ćemo što znači pa ćete vidjeti što znači.

Na Agrokoru će biti tereta oko 180 milijardi kuna, a s njime su išli u restrukturiranje. Kakav je to način? Oni su išli na izvlašćenje. S druge strane su odveli sve u Nizozemsku, ogromne nove. odveli sve u Nizozemsku, ogromne novce. Tko će platiti 4 do 6 milijardi poreza zbog toga.

N1: Što možete s tim informacijama?

Todorić: Ja mislim da će one značiti osvjetljavanje stanja koje imam. Pravo je čudo ovo. DORH je dobio izjavu Dalić i ona je njima kazala da ju je gospodin Plenković poslao k meni i da prepišem imovinu… Ja sam sedam tužbi predao u Hrvatskoj, ni jedna nije procesuirana.

Todorić: Obavezno.

N1: Kada?

Todorić: Pa brzo. No, nisam se nikako htio vratiti dok se saznam najveći dio istine. Ne sviđa mi se što na silu žele da dođem tamo. Pa kad se hoće igrati, iskorititi ću prava koja imam. U Ujedinjenoj Kraljevini stotine godina postoji pravni sustav. Bez obzira na to što se razotkrije u aferi Borg, vi ćete se morati suočiti s optužbama s time što ste radili u Agrokoru.

Kao da ja to ne znam. Ali ne mogu oni meni ništa jer tu nema ništa. Ja nisam nikada uzeo jedan euro. Drugo, to je bila i moja firma. Ti možeš, logično je vani, da se jedan ili dva posto, odnosno 50 do 70 milijuna kuna, uzme sebi. Nikad nisam uzeo nulu. Oni govore da sam pokrivao troškove…

N1: Ne neke troškove, milijarde?

Todorić: Ma, to su gluposti. Kakve milijarde? Postoje troškovi koji su bili pokriveni, 500 milijuna eura EBRD-u, 200-300 milijuna eura za kamate Deutsche Banki, i vi krivo gledate na te troškove. Ja sam imao ugovor gdje sam rekao da se određeni troškovi mogu prebaciti na mene i da ću ja njih zatvoriti. To se tako radilo. Oni su u međuvremenu dio tih troškova od moje dividende zatvarali, što nisu trebali raditi.

N1: Tko su oni?

Todorić: Moji kolege iz financija.

N1: Strahujete li od izručenja i boravka u istražnom zatvoru u Hravtskoj?

Todorić: Nemam zbog čega ostati u istražnom zatvoru u RH. Nije me strah političkih pritisaka da me se zatvori u RH. Slali su dokumentaciju Moody´su da bi me mogli napasti. Ma nemam se ja čega bojati. Ja ne mogu izgubiti, pa ja sam već pobjednik.

Svi vi vidite što je istina. Neki kažu da sam ja bio u problemima, nisam! Oni su na tome radili mjesecima i onda su me napali… Samo da bi našli neki razlog da me mogu napasti. Vi znate što znači imati povlaštene informacije i izvuči milijune.

TODORIĆ DRAMATIČNO OBJAVIO: ‘Mi imamo nove strašne i nevjerojatne dokaze koje ćemo predočiti sudu’