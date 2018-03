TODORIĆ RANO JUTROS NA BLOGU: ‘Što se događa kad država napadne poduzetnika?’

Ivica Todorić već se rano jutros ponovno oglasio novom objavom na svome blogu ustvrdivši kako se Agrokor od svoga osnutka 1989. godine susretao s raznim izazovima koji su kasnije uvijek bili rješavani, te da je tako trebalo biti i ove godine.

“Agrokor se u cijelom periodu svojeg poslovanja od 1989., zbog snažnog razvoja, susretao s raznim poslovnim izazovima, no oni su se uvijek rješavali. Krajem 2016. i početkom 2017. godine, Agrokor u potpunosti ostvaruje budžete i očekuje odličnu poslovnu godinu”, napisao je Todorić u uvodu nove objave naslovljene “Što se događa kada država napadne poduzetnika?”. Ostatak teksta prenosimo u cijelosti.

Vlada imala pripremljen manevar za Agrokor

“Negdje u to vrijeme, unatoč održivosti poslovnog modela Agrokora, Vlada Republike Hrvatske odlučuje steći kontrolu nad Agrokorom kroz pripremljen manevar. Vlada taj naum ostvaruje ciljanim širenjem dezinformacija i glasina. Kroz izravnu političku intervenciju Agrokor je kritično destabiliziran na početku 2017. godine. To je ključni poslovni događaj i ključno vrijeme u kojem će se analiziranjem rasvijetliti što se s Agrokorom dogodilo i tko je za to stvarni krivac.



Iznosim činjenice o financijskoj situaciji u kompaniji kako bih ukazao na događaje koji su je dramatično promijenili.

Svaka uzbunjujuća, naročito ako je dezinformirajuća, netočna i tendenciozna, izjava vladinih dužnosnika uvelike utječe na burze, investitore i dobavljače. Upravo je to neodgovorna politika učinila Agrokoru. Kako bih to dokazao, objavljujem i podatke o nekonsolidiranim prihodima od prodaje u kumulativu, te dio prezentacije koju je Martina Dalić predstavila Vladi.

Prezentacija Martine Dalić Vladi Republike Hrvatske u kojoj je jasno vidljiv drastičan pad stanja zaliha od početka orkestriranog napada na Agrokor.

Dobavljači podržavali Todorićevu upravu Agrokora

Popis dobavljača sa sastanaka 27. ožujka 2017. u Konzumu na kojem su dobavljači podržali moju upravu Agrokora:

Kraš, Franck, AWT, Atlantic, Dukat, Vindija, TDR, Pet prom, Agrofructus, Mlinar, Zagrebačka pivovara, Unex, Podravka, Saponia, Granolio, Perutnina, Coca Cola, Karlovačka pivovara, Viro, Žito, Ricardo, Kutjevo, Alca, Pliva, Medika…

Svim dobavljačima Agrokora i ovim putem želim posebno zahvaliti za sve godine uspješne suradnje uz zaposlenike Agrokora, oni su cijelo vrijeme bili motor rasta i uspjeha kompanije. Iskreno Vam hvala.

Od početka medijskih i političkih napada Vlade RH na Agrokor, kompanija je izgubila značajan dio vrijednosti. Ministrica Dalić trebala bi znati da svaka informacija o tržišnoj poziciji, proizvodnji, rastu ili padu može utjecati na tržišnu vrijednost tvrtke. Nakon nezapamćenog sinkroniziranog napada najviših dužnosnika Vlade i orkestrirane medijske hajke na menadžment kompanije pravo je čudo da je od Agrokora ostala ikakva vrijednost”, napisao je Todorić u jutrošnjoj objavi na blogu.

