Nekadašnji vlasnik Agrokora, Ivica Todorić, tužio je državu zbog oduzimanja tvrtke, a međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) donio je odluku o nadležnosti u sporu koji su protiv hrvatske Vlade u Washingtonu pokrenule dvije nizozemske kompanije Ivice Todorića, bivšeg vlasnika Agrokora.

Iako to ne znači da je Todorić pobijedio u sporu, sama odluka suda sugerira kako je to velika stvar za Todorića. "Moji slučajevi su već odavno završili. Ja sam pobijedio sve to. Ovih dana ću se javiti, bit ću prisutan u medijima pa ću govoriti o tome", rekao je Ivica Todorić za RTL.

Pokušava dokazati da mu je Agrokor otet

Kompanije Ivice Todorića zastupa poznato odvjetničko društvo Orrick, Herrington & Sutcliffe iz Pariza, dok se Republika Hrvatska odlučila za također renomirani ured Foley Hoag, sa sjedištem u Washingtonu.

Podsjećamo, bivši vlasnik Agrokora tužio je Republiku Hrvatsku zbog načina na koji mu je preuzeta kompanija te pokušava pravno dokazati da mu je Agrokor otet. Prema tvrdnjama tužitelja, kompanije su bile prisiljene prenijeti kontrolu nad Agrokorom na državu čime im je nezakonito ograničeno, odnosno oduzeto ulaganje.