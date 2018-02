TODORIĆ OPET PODNIO KAZNENU PRIJAVU PROTIV RAMLJAKA: ‘Pregledavali smo izvješća i primijetili nešto’

Zaključivanje nagodbe na takvim nerelevantnim i nepouzdanim fiancijskim izvješćima moglo bi biti štetno.

Odvjetnički tim Ivice Todorića podnio je treću po redu kaznenu prijavu protiv Ante Ramljaka, bivšeg izvanrednog povjerenika u Agrokoru koji će tu dužnost obavljati dok Vlada ne pronađe novog čovjeka za tu poziciju.

Pregledavali revizorska izvješća

Ovaj put prijavu su podnijeli zbog zloporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja isprava, javlja N1 televizija. Kažu kako su pregledavajući revizorska izvješća primijetili da ona nisu onakva kakve ih je javnosti prezentirao Ramljak. Također tvrde kako revizor nije potvrdio gubitak od 18 milijardi kuna, a da Ramljak nije priznao vlasništvo nad tvrtkama kćeri Agrokora, ali je pribrojio dugove, što su nazvali opasnom intervencijom u financijskim izvješćima.

‘Ne zna se pravo stanje stvari’

‘To može dovesti do dalekosežnih posljedica, s obzirom na to da nema pravog utvrđenog stanja u Agrokoru, te smatramo da bi zaključivanje nagodbe na takvim nerelevantnim i nepouzdanim fiancijskim izvješćima moglo biti štetno. Zapravo se ne zna niti pravo stanje stvari i postavlja se pitanje je li se cijeli proces trebao odviti na način kako je do njega došlo’, rekla je odvjetnica Jadranka Sloković te dodala kako nakon što su ranije podnijeli dvije kaznene prijave protiv Ante Ramljaka, Martine Dalić i predsjednika Uprave Fonda Knigthead, ovo vide kao nastavak kaznenog djela koje je počinio jedan od nih troje. Navode i kako nemaju informacije je li po tim ranijim kaznenim prijavama postupano.