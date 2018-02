TODORIĆ: ‘Plenković je izmanipulirao sustav da mi nacionalizira firmu. Uništio je moju i na tisuće obitelji u RH, dokazat ću to’

‘Premijer Plenković stalno priča da je Agrokor bio u problemima i da su oni nešto spasili, no to je notorna laž’, kaže Todorić.

Osnivač Agrokora i bjegunac Ivica Todorić danas se ponovno oglasio na svojem blogu i ponovno napao premijera Andreja Plenkovića, kao i ministricu gospodarstva Martinu Dalić te bivšeg povjerenika Antu Ramljaka.

Za premijera Andreja Plenkovića kaže kako manipulra s postavljanjem novog izvanrednog povjerenika te mu na teret stavlja mnoge optužbe poput one da je upropastio Agrokor, njegovu obitelj, kao i tisuće drugih obitelji u Hrvatskoj.



Njegovu današnju objavu prenosimo u cijelosti.

‘U blogu od 18. veljače 2018. godine „Car je gol“ , a vezano za sjednicu odbora Hrvatskog sabora na koju su bili pozvana gospođa Dalić i gospodin Ramljak napisao sam :

“Nakon završetka sjednice stekao se dojam da su se podpredsjednica Vlade i vladin povjerenik uspjeli obraniti od optužnica “. Dalje sam kazao “Ja vam tvrdim potpuno suprotno”.

Sada, nakon što premijer Plenković od 5. veljače 2018. manipulira s postavljanjem novog izvanrednog povjerenika u Agrokoru (iz razloga što je po njemu imenovani povjerenik Ante Ramljak ogreznuo u kriminal) imamo sličnu situaciju kao kad je potpredsjednica Dalić bila na saborskom Odboru za gospodarstvo pa se dobio dojam da se obranila od optužbi.

Hrvatski narod ne može biti sretan

Premijer Plenković pokušava trijumfirati 26. veljače 2018. g. u izjavi za medije u HDZ-u, a razlog njegovog trijumfa što je premijer Plenković tobože, a još uvijek nije, nakon 22 dana riješio problem (rebus) postavljanja novog izvanrednog povjerenika u Agrokoru. I hrvatski bi narod time trebao biti sretan.

A ja vam ponovno tvrdim potpuno suprotno – nikakvog razloga za trijumf nema, dapače, premijer Plenković je ponovno pokazao da kao čelni čovjek izvršne vlasti RH u jednome važnome trenutku, gdje se i minute broje, danima nije u stanju donijeti odluku. Očito ne razumje situaciju, nemoćan je jer se svojim ranijim odlukama stavio se u kandže lešinarskog fonda Knighthead koji premjerom upravlja. Taj isti premijer Plenković upravo je Knightheadu omogućio roll-up ugovor kroz koji lešinari zarađuju milijarde kuna i iznose ih iz Hrvatske. Predao im je cijeli proces Agrokora na upravljanje i kada bi imao malo poštenja, a on se poziva na svoje poštenje i moral, pokazao bi ugovore, anexe ugovora o roll-up kreditu, a pogotovo ugovore o garancijama za taj kredit u Hong Kongu. Tada bi se vidjela sva moralnost ove sramotne kriminalne operacije.

Iz te dokumentacije bi se vidjelo ne samo kako su ga lešinari kao premjera razvlastili, nego kako im je on omogućio da ugovorno razvlasti i hrvatski pravosudni sustav. Ako govori o poštenju i moralu, neka pročita tu dokumentraciju i prepoznati će potez koji nakon tog treba poduzeti. I neće imati nikakvih dvojbi.

O aktualnoj temi izbora novog izvanrednog povjerenika sve sam već napisao 06. veljače 2018. godine i 25. veljače 2018. godine i napisao sam da znam tko će biti izvanredni povjerenik:

1. Njegovo ime određuje lešinarski fond Knighthead, a on neće nikome dati poziciju izvanrednog povjerenika ako nije iz njihove zločinačke organizacije

2. eventualno fikusa

Tome je razlog opravdani strah da netko tko ne pripada Knightheadovom krugu ne vidi dokumentaciju i kriminal koji su radili u Agrokoru. Za njih bi to značilo kaos i potpuno razotkrivanje.

Plenković nije spasio Agrokor

Premijer Plenković stalno priča da je Agrokor bio u problemima i da su oni nešto spasili, no to je notorna laž. On je manipulacijom iskoristio državni sustav da mi nacionalizira firmu. Upropastio je ne samo moju obitelj, upropastio je i na tisuće obitelji u RH, upropastio je kompaniju koja je bila ponos i budućnost Hrvatske, te uništio dobar dio hrvatske industrije. Sve ću to dokazati, a on me može jednostavno demantirati. NEKA DANAS POKAŽE PAPIRE, PA ĆE SE VIDJETI GOVORIM LI ISTINU.

Pozivam saborske zastupnice i zastupnike da se informiraju oko slučaja Agrokor ( jer ovo pomalo dovodi državu u kaos) i neka donesu pravične odluke u interesu hrvatskog naroda koji ih je birao. Nadležne institucije RH mogu sve činjenice u vrlo kratkome roku istražiti i poduzeti zakonske radnje do kojih će ih ta saznanja dovesti. Državne službe, i one iz izvršne te zakonodavne i pravosudne vlasti ne mogu i ne smiju šutjeti o kriminalu koji već deset mjeseci rastače i hrvatsku državu i njezine vrijednosti. Dosta je manipulacija i sakrivanja dokumentacije koja je prozvela ogromnu financijsku i političku štetu za RH, a na osobnu korist onih kojima te vrijednosti ni po čemu ne pripadaju’, objavio je Todorić.