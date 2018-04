TODORIĆ OPET BJEŽAO OD NOVINARA PO LONDONU: ‘Zašto me tako proganjate?’

Bivšeg šefa Agrokora danas su opet domaći mediji uhvatili na londonskim ulicama, ali njemu baš i nije bilo do razgovora.

Ivica Todorić danas se pojavio u jednoj londonskoj policijskoj postaji kako bi promijenio adresu boravišta u tom gradu. Tamo su ga dočekali i neki naši mediji, no Todorić nije bio raspoložen za razgovor pa se opet dao u trk.

Kako piše Jutarnji list, na njihove je reportere čak i fizički nasrnuo kako bi ih zaustavio. ‘Zašto me tako proganjate? Nemojte to raditi. Vidjeti ćete jednom, sada ste mladi, ali nemojte to raditi, vidjeti ćete da to nije u redu’, rekao im je nervozno.

Ivica Todorić sutra bi se trebao pojaviti pred Westminsterskim sudom gdje će biti donesena odluka o njegovu izručenju u Hrvatsku. Sutra ujedno istječe i rok u kojem vjerovnici moraju pristati na okvirni nacrt nagodbe.