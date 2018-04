IVICA TODORIĆ NAPOKON PRISTAO NA INTERVJU ZA JEDAN HRVATSKI MEDIJ: ‘Predstavljali ste me kao kriminalca i lopova i zato sam potpisao lex Agrokor’

‘Vidite da ja do ovoga trenutka nisam ništa protiv svoje države poduzeo. Apsolutno ništa’, govori Todorić.

Reporter N1, Domagoj Novokmet, u Londonu je napravio intervju s Ivicom Todorićem.

Saslušanje je prošlo, Hrvatsku je zastupala odvjetnica Montgomery koja je vrlo žestoko krenula na vas i često upotrebljava pojmove neetično, nemoralno, nezakonito, kako to komentirate?

“Da, mogao bih ja puno toga komentirati. Prvo, nije bila tu samo Montgomery nego je bio i engleski tužitelj. Njihov dvoje su tamo bili i imali su još jednog odvjetnika koji je s njima radio. Montgomery je žena koja profesionalno obavlja svoj posao, ono što je tamo iznosila o tome nema pojma, ne razumije i mogu kazati, da ne ulazim u detalje i da ne gubimo vrijeme, ona je pobrkala termine. Stalno je ciljala 10. mjesec kad smo mi dobili zahtjev za pritvor i onda je to brkala s vremenom kad je lex Agrokor izglasan. Nju se tamo vrlo jednostavno moglo demontirati, da tako kažem. Ali to je sad manje važno. Ona je čitala što je dobila, dobro oko toga nastupa, dobro to zna i mislim da je profesionalno odradila svoj posao. Da smo mi željeli pobijediti tu ekstradiciju i da smo se više i bolje angažirali, mi bismo to dobili. Vidjeli ste da je jedan element koji je u stvari bio najvažniji, je li to već optužnica ili nije optužnica, da je tu naš zastupnik pobijedio. Imali smo i drugu temu, a to je tema politike i je li to politički progon mene i na koji način.”



Sutkinja je rekla da je to tanak argument.

“Pa kad se nismo branili.”

‘Ne želim blatiti svoju državu’

Zašto niste?

“Vidite da ja do ovoga trenutka nisam ništa protiv svoje države poduzeo. Apsolutno ništa. Ono što je logično i na što imam pravo je da povedem investicionu tužbu, u Americi ili negdje drugdje, to bi bilo logično da napravim. Mogao sam na ovom suđenju ići na to da dokažem na koji se način Hrvatska država ponaša jer za to ima tisuće i tisuće dokaza.”

Zašto niste?

“Nisam htio raditi štetu mojoj državi, blatiti moju državu. Zasad mislim da protiv mene nije država već pojedinci iz države, a vidjet će se iz kojih razloga, koji u ovom trenutku imaju opoziciju u vlasti.”

‘Proganjaju me Plenković, Dalić i Božinović’

Samo Martina Dalić ili?

“Ni govora, nije samo Dalić, od prvog dana je vrlo aktivan premijer Plenković. Plenković svaki dan komentira Agrokor i brani postupke Dalić i ekipe, a gospodin Božinović je očito zajedno u tom društvu. To su ljudi koji su na vrlo visokim funkcijama i koji koriste državnu poziciju da štite ono što se danas radilo u Agrokoru, što se otimalo, što se progonilo ljude u Agrokoru…”

Mislite li da su ljudi u HDZ-u protiv vas?

“Mislim da HDZ… Ja i danas gledam to, ljudi ne razumiju što se dogodilo i što je činjenica. Oni su čuli, mediji su rekli oni su spasili, da to država nije napravila tko zna što bi se spasilo.. Ali državi je podmetnuto. Dalićka i njezina grupa su provjerenu metodu upotrijebili u Agrokoru.”

S koji motivom?

“To je stoposto motiv. Razmišljao sam je li to geopolitika ili interes velikih sila. Geopolitika je bila uključena, i američka i ruska ambasada. To nije bila politika njihovih ministarstva vanjskih poslova, očito je da je u pitanju velika para, da se tako zarađuje veliki novac.”

‘Lex Agrokor je kriminalni dokument’

Tko vam je htio uzeti novac?

“Mi sad imamo taj lešinarski fond Knighthead i to što on radi je potpuno legalno. Ne mogu reći da su oni došli i da rade nešto što se ne radi, ali to moraš raditi profesionalno. Trebaš raditi po zakonima biznisa i propisa. Oni su došli s jednom opravdanim ciljem, međutim počeli su se baviti poslom koji nije po pravilu službe i to je na velikim tržištima, poput američkog, nevjerojatno kažnjivo.”

Tko ih je doveo?

“Tu nije više tajna. Knighthead je prije dvije, tri godine dolazio s ljudima oko Ramljaka, Škegre, Dalićke, to je sve jedna te ista ekipa. Alix partneri su isto tako dolazili, gdje su god bili u bilo kojem sadržaju, oni su krivično gonjeni i vode se procesi protiv njih. Mene nikad nitko u 40 godina nije tužio. Nikad nitko. Oni gdje god rade poslije tužbe. Koliko smo ih samo mi tužili?”

Spomenuli ste ministricu Martinu Dalić već nekoliko puta. Hoćete li ponuditi neke dokaze za ono za što prozivate na svom blogu?

“Jeste li svjesni da je Martina Dalić rekla da je pisala lex Agrokor pred cijelom javnošću? Jeste li svjesni da je lex Agrokor jedan kriminalni dokument, da je unaprijed planirao roll up? Oni su par dana nakon što sam ja otišao su htjeli pokrenuti roll up, ali im je sugerirano da to ne rade jer Knighthead nije kupio sve bodove.”

Zašto ste potpisali lex Agrokor?

“Vi se sad vraćate s teme na temu. Ne smijemo pobjeći od toga, pitate me gdje su dokazi. Ako pogledate lex Agrokor vidjet ćete s kolikom je namjerom ovo sve činjeno, vidjet ćete protuzakonite radnje. On je (Ramljak, op. a) imao pravo raditi što hoće i nitko ga ne može tužiti. I to je čak jedna banalna stvar u onome što oni rade, on je jedan dan potpisao ugovor Alex partnerima, kriminalcima koji su profesionalno njima govorili što raditi dalje, izučili ih, i onda istog trenutka su njegovoj firmi dali ugovor. Čak sam taj čin, to je sukob interesa, ali planiran je unaprijed, on je unaprijed bio zaštićen da može raditi te stvari.”

‘Predstavljali ste me kao kriminalca i lopova’

Zašto ste potpisali lex Agrokor?

“Zato što je N1 televizija 24 sata prenosila slučaj Agrokor Ivice Todorića lopova i kriminalca, pratili ste slučaj, gore, dolje, lijevo, desno. Oni su svaki dan pojavljivali i dovodili su da bi srušili mene i moje partnere.

Tko su oni?

“Dobavljači. Dalićka i Plenković, on ih je primao, nije ih primao Petrov ili ne znam tko. Počeli su zvati bankara. Mene nakon 10 dana medijskog rada počinju zvati vjerovnici i pitaju što se događa u Agrokoru da oni ne znaju. Dan po dan, nakon 30 dana oni su se svi okrenuli protiv mene.”

Došao je u međuvremenu i Alvarez, bi li bilo bolje da je on ostao?

“Kako ne bi bilo bolje? To je profesionalna, svjetski poznata firma i oni bi odradili dobar posao.”

Jeste li pod pritiskom potpisali lex Agrokor?

“Kako nije bio pritisak? Kolike su medijske kuće… Oni su se potpuno pogubili, i Plenković i Dalićka, više sa sobom ne vladaju, prestrašeni su, vidi se da se to urušava… Plenković prije tri dana kaže sad će se plaćati porez jer kao ja nisam plaćao porez. Rekli su mi da 6 milijardi nisam platio poreza, da sam 12 milijardi dao na neke otoke… Kad sam ja vidio da su banke otišle, kad su mi ljudi rekli da su gledali taj lex… Da ja nisam potpisao mogla su potpisati dva moja suradnika, pa onda neki dobavljač. Da ja nisam potpisao to bi se dogodilo. Ja sam bio pod jednim strašnim pritiskom i da sam ja išao u sukobe ja bih napravio ogromnu štetu, Agrokoru, suradnicima, firmi, Hrvatskoj…”