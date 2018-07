TODORIĆ NAPAO MINISTRA MARIĆA ZBOG KONCESIJE ZA SMOKVICU: ‘I on je koristio taj otok, uvijek u pratnji dvije dugonoge dame’

Todorić se oštro okomio na ministra državne imovine Gorana Marića koji je ovih dana najavio da će biti potpisan ugovor o koncesiji na 30 godina za otočić Smokvicu s tvrtkom iza koje navodno stoje mađarski vlasnici

Nakon što je objavljeno da će Smokvica Vela kod Primoštena, kojom se godinama koristila obitelj Todorić pretvorivši je u svoj privatni otok, biti dana u koncesiju jednoj mađarskoj tvrtki, priopćenjem se oglasio razvlašteni vlasnik Agrokora Ivica Todorić. U priopćenju se oštro okomio na ministra državne imovine Gorana Marića koji je prekjučer najavio da bi idući tjedan trebao biti potpisan ugovor o koncesiji na 30 godina s tvrtkom Zelena nekretnina iza koje navodno stoje mađarski vlasnici, a koja je jedina ispunila uvjete natječaja.

Priopćenje Ivice Todorića, objavljeno na njegovom blogu, prenosimo u cijelosti:

“Neka marić objasni kako se bira Miss Universe”

“Prisiljen sam reagirati na najnoviji pokušaj manipulacije ministra državne imovine Gorana Marića koji je, govoreći o koncesiji za otok Smokvicu, iznio čitav niz konstrukcija i eklatantnih laži. Zanimljivo je da te laži iznosi baš Goran Marić, čovjek koji je itekako koristio Smokvicu još kada Agrokor nije bio korisnik koncesije. I to nikada sam, već u pratnji dvije visoke dame.

Bilo bi iznimno zanimljivo da, ako se ne sjeća o kojim se dugonogim damama radi, objasni kako se točno bira Miss Universe u SAD-u. Smokvica mu je očito bila smokvin list. Taj sam njegov višestruki trošak po Agrokorovom preuzimanju Smokvice osobno platio. Možda će Goran Marić Smokvicu moći koristiti i ubuduće. Naravno, besplatno (čitaj trošak poreznih obveznika).

“Nije platio račune za svoje boravke na Smokvici”

Suprotno od Gorana Marića koji nije platio račune za svoje boravke na Smokvici, Agrokor je za desetogodišnje korištenje platio 6 milijuna eura unaprijed! Uz to, u tih je deset godina investirano dodatnih 2,5 milijuna eura.

I to nije sve, Agrokor je rezervirao 24 milijuna kuna za plaćanje koncesije koju izvanredna uprava nikada nije platila! Za to u Agrokoru postoje pisani dokazi i mogli ste ih lako provjeriti i utvrditi činjenice. To je istina gospodine ministre, a vaša predstava samo je još jedan pokušaj prizemne diskreditacije i mene osobno i Agrokora kao (nekad) najveće hrvatske kompanije”, napisao je Todorić u priopćenju objavljenom na svome blogu.