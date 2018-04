TODORIĆ RASPALIO PO SVIMA: ‘Nevjerojatno je koliko moraju čistiti za Dalićkom i micati njene SMS-ove, od kojih je svaki za nju ubitačan’

Ivica Todorić nakon današnjeg je ročišta konačno porazgovarao s hrvatskim medijima i rekao neke stvari koje do sad nismo čuli.

Nakon ročišta koje je danas održano u Londonu, Ivica Todorić se obratio novinarima ispred suda. Sud u Londonu će odlučiti o zahtjevu za izručenjem Todorića Hrvatskoj, čije ga pravosuđe traži zbog slučaja Agrokor. Izricanje presude je zakazano na idućem ročištu koje će se održati 20. travnja u 9:30 sati.

‘Državna sramota’

U svojem je današnjem obraćanju nakon ročišta Todorić još jednom rekao da su sve optužbe protiv njega neutemeljene.



‘Optužbe protiv mene su državna sramota. Ja sam dugo šutio, nisam htio raditi štetu suradnicima i zaposlenicima ali kad sam vidio da sve ide nizbrdo, onda sam se počeo javljati. Rade katastrofu, jednu sramotu, to je toliko neznanje, toliko bezočno uništavanje imovine i kapitala, kršenje Ustava, zakona, da je nevjerojatno da se to može događati u jednoj državi članici EU’, rekao je Todorić i ponovio da Martinu Dalić smatra za to odgovornom.

‘Martina Dalić, ona najbolje zna, stotine dokaza imam, to je žena koja se ne može kontrolirati, koja je u ovom slučaju otišla u jedan nekontrolirani prostor, nevjerojatno koliko Božinović mora čistiti za njom i micati njezine SMS-ove koje šalje na sve strane i od kojih je svaki za nju ubitačan, to ne može sakriti ni Božinović ni Plenković. Ona je sama rekla da je bila na čelu svega ovoga, a mi smo je prijavili za zločinačku organizaciju i sve ćemo dokazati’, ponovio je Todorić.

‘Što sam ja napravio?’

Osvrnuo se i na najnovije postupke vlade i još jednom rekao da on ni za što nije kriv.

‘Danas ponovno se javlja Plenković. Zadnji put kad sam ovdje bio, on se jako uzrujao i slao ambasadora ovdje koji je tražio da se obnovi moj postupak jer je mislio da sud u Engleskoj ne radi svoj posao kako treba. Sad su uzeli najskupljeg odvjetnika… Pa mislim, koja sramota. Kolika je to želja da se mene uhvati. A što sam ja napravio, izgradio sam Hrvatsku, nisam uzeo nijedne kune i oni to znaju. Za svaki euro se zna gdje je. Oni danas proglašavaju nagodbu, spašena Hrvatska. Nekoliko puta sam kazao, ako prođe ovakva nagodba, to će bniti katastrofa za Hrvatsku. Za njih je nagodba samo da se sačuva Knighthead i roll up. Što će biti s dugovima i vlasnicima, njih to ne interesira’, kaže Todorić i dodaje da će Agrokor dobiti novac od tužbe.

‘Mi dajemo alternativnu nagodbu, u njoj ne postoji Knighthead jer je Knighthead ovdje došao i kriminalno radio, prijavljeni su. Kad maknemo Knighthead, tužimo ih za štetu koju je napravio na kriminalan način i to će ih Amerikanci goniti. I kad Agrokor dobije novac od toga, to su još miliajrde koje ostaju u Hrvatskoj. Zašto dati novac izvan Hrvatske? Zašto Agrokor osiromašiti kad je velika i uspješna kompanija’, kaže Todorić.

‘Neki imaju snage da maknu Knighthead. Gospodin Plenković zajedno s Dalić i Božinovićem dogovara. Ali neće im uspjeti’, dodaje.

‘Ma kakav Peruško…’

Upitan za novog Vladinog povjerenika za Agrokor Fabrisa Peruška, Todorić kaže:

‘Ma pusti Peruška, ma da ga malo brže pitaš kak’ se zove, on ne zna. On je drag čovjek da ga uzmeš doma za društvo. Ma kakav Peruško. Ovo se sve mora urušiti, Ustavni sud mora svoje odraditi. Da vi samo znate kakve sve informacije imam. Oni se smiju na dugove, na vlasništvo. Ja sam od nule stvorio najveću kompaniju, konkurentnu, borio sam se s Nestleom, Unileverom 20 godina i nisu mi mogli ništa’, ističe Todorić.

Rekao je da Knighthead sada uzima tri puta više od onoga što su dali.

‘Ja sam svoje pare dao Agrokoru, a Knighthead si uzima tri puta više od onoga što su dali i sada naša vlada daje tom čovjeku da upravlja kompanijom, ali ne samo to nego su u roll upu napisali i da oni kontroliraju tko će biti novi šef holdinga. Njihove papire nitko ne smije vidjeti. Ovo je urota. Ovo je sve planirano, ali mi smo sad u jednoj fazi u kojoj se donose neke odluke, Dalić i Plenkoviće čine sve da što prije to potpišu da nagodba prođe i da se spase Knighthead i roll up. Ja sam i banane plaćao preko Agrokora, sve je bilo prikazano’, kaže Todorić i dodaje da ranije nije otvoreno razgovarao s medijima ‘jer nije znao tko ga napada.

‘Da sam ih prvi dan napao, prvi dan bi me uhapsili, a ja ništa ne bih znao. Ja tu ostajem još par mjeseci što god bilo’, zaključio je Ivica Todorić.