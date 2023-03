Ivica Todorić slavi. Naime, na sudu je pao jedan od ključnih dokaza u aferi Agrokor, više milijunsko vještačenje za koje je RH prije nekoliko godina iskeširala 5 milijuna kuna. Todorić je sada najavio i svoj ulazak u politiku, poručivši da je dosta bilo korupcije i nesposobnosti te da je vrijeme za stvarnu društvenu promjenu koja dolazi već dogodine, javlja RTL Direkt.

"Mislim da sam ja u roku mjesec dana u stanju skupiti možda ali otprilike više članova u mojoj stranci kao što ima HDZ", tvrdi bivši vlasnik Agrokora.

Za ulazak u političku arenu odlučio se nakon Facebook ankete na kojoj su mu fanovi dali veliku prednost u odnosu na aktualnog premijera te postaje borac za poštenije društvo, bolje pravosuđe i veće plaće.

"Od Andreja Plenkovića nije teško biti bolji. On je nažalost čovjek na čelu jedne korupcije neviđenih razmjera. Jednog vođenja kompanije mimi vladavine prava i ovaj sa apsolutnim neznanjima i apsolutnim timom koji nema znanja da bi vodio državu", kaže Todorić na pitanje zašto bi bio bolji od premijera.

Todorić u politici ne postoji

"Todorić u politici ne postoji, Todorić u politici neće ni postojati. Bila bi dobra šala da se kaže da bi mogao dobiti 0,99 glasova na izborima, ali ne može ni toliko, ni blizu tako da je to jedan zabluda", smatra politički komentator i novinar Telegrama Jasmin Klarić.

U Hrvatskoj smo do sada viđali razne kandidate u političkim utrkama. Neki su došli blizu, ali uvijek ostali korak kratki jer nije jednostavno osvojiti vlast. "Zato treba ozbiljna infrastruktura, ozbiljna količina ljudi koji će stati iza tebe. To je jedna ozbiljnija priča i zbog toga, to je glavni razlog zašto neki ovako padobranci koji misle o sebi da su bogom dani nisu do sad uspijevali", kaže Klarić.

No, Ivica Todorić se ne boji. "Kažem da sam siguran da ću ih pobijediti. Sam ja na prvim izborima", uvjeren je Todorić.