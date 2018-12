TODORIĆ NAJAVIO ‘ATOMSKU VLADU’, PUHOVSKI MU NE VJERUJE: ‘Izgubio je dodir s realnošću, više ne može kupovati ljude’

Todorić je naveo i da će njegova vlada imati manji broj ministarstava nego Plenkovićeva

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić i dalje mahnito objavljuje blogove i tvitove u kojima najavljuje svoj ulazak u političku arenu. Sada tvrdi da je već okupio tim s kojim kreće u borbu.

“Tim stručnjaka i ozbiljnih poduzetnika već neko vrijeme radi na pronalasku najkvalitetnijih rješenja za sve probleme građana Republike Hrvatske”, tvitnuo je Todorić nakon što se u medijima analiziralo kako ne može računati na podršku ljudi s kojima je surađivao u vrijeme dok je Agrokor cvjetao. Bivši guverner HNB-a Željko Rohatinski i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić za Globus su otklonili tu mogućnost. Todorić pak tvrdi: “Nitko mi nije odbio prihvatiti odgovornost”.

Najavio ‘atomsku vladu’

Kazao je kako ga nitko nije odbio te da on već ima spremnu “atomsku vladu”, a naveo je i da će ista imati manji broj ministarstava nego Plenkovićeva. Taj tvit je ubrzo obrisao, i objavio novi, piše Večernji. Pojam “atomske vlade” u novom ne postoji, no i dalje stoji kako mu “nitko nije odbio odgovornost”. Ipak, ne otkriva tko su ti stručnjaci na koje računa.

Puhovski: ‘Prije je kupovao ljude, sad više ni to ne može’

Analitičar Žarko Puhovski ne vjeruje Todoriću. “Već je dugo jasno kako je Todorić izgubio svaku vezu s realnošću”, rekao je te dodao kako se Todorić već pokušao politički aktivirati, no ankete su i tada pokazivale da ne uživa podršku.

“Onda je pokušao isturiti Rohatinskog, no ni to nije išlo. Ako ni u vrijeme kad je bio moćan nije uspio, kako će to učiniti sada”, kazao je Puhovski koji smatra da Todorićeve kvalitete same po sebi nisu dovoljne da bi bilo koga privoljele da ga podrži. “Prije je kupovao ljude, a sada više ni to ne može”, zaključio je Puhovski.