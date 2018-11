TODORIĆ JE U PAR DANA SKUPIO MILIJUN EURA JAMČEVINE: Iz Remetinca ga je izvukao srpski tajkun?

Na pitanje je li Mišković platio Todorićevu jamčevinu u Miškovićevoj tvrtki Delta Holding ne daju komentar

Ivica Todorić jučer je dio javnosti sablaznio, a dio zabavio izjavom da se u Hrvatsku vratio ne bi li je “digao”. “Osvojit ću vlast i pokrenuti Hrvatsku na pravi način. Idem na izbore!”, izgovorio je Todorić, inače osumnjičen da je počinio štetu od 1.1 milijardu kuna u koncernu Agrokor, nakon tradicionalnog friziranja kod omiljenog frizera u centru Zagreba.

Puhovski: On živi u nekakvim fantazmagorijama

“Meni se već u nekoliko njegovih istupa učinilo da on živi u nekakvim fantazmagorijama i sada se to potvrdilo. On ima dovoljno posla da se brani na sudu, a ne vjerujem ni da bi dobio podršku birača. Nije je imao ni kada je bio ekonomski najjači”, rekao je analitičar Žarko Puhovski za Večernji. Podsjeća da je Todorić i prije najavljivao ulazak u politiku. On Plenkovića ne može ugroziti, uvjeren je Puhovski. “Može mu jedino učiniti korist, tako da ocrni stari, Tuđmanov HDZ, s kojim je on pokrenuo sve svoje mešetarije. Time bi Plenkoviću olakšao put prema liberalnoj strani odnosno centru”, zaključio je analitičar.

Tko je platio milijun eura jamčevine?

Iako zdušno najavljuje političku karijeru, ne pronalazi shodnim objasniti odakle mu milijun eura u tek pet dana, kada je i sam rekao da nema baš ništa – svi računi i nekretnine u njegovu vlasništvu su blokirani.

Odvjetnici osnivača Agrokora kratko su novinarima rekli kako su “novac skupili prijatelji”, no nisu kazali tko su ti misteriozni prijatelji, a isto nije želio otkriti niti sam Todorić.

“Za jamčevinu mi je pomoglo jako puno ljudi, javljali su se i nepoznati. Nije fer da sada o tome govorim, sve ćete saznati. Znam samo da je dio novca dao i moj bratić”, rekao je po izlasku iz Remetinca.

Srpski tajkun koji je i prije pomagao Todorićima dao novac?

Večernji piše kako se u kuloarima šuška da je mogući Todorićev spasitelj srpski tajkun Miroslav Mišković koji je i prije javno govorio da je pomagao obitelji Todorić tijekom afere Agrokor. Neko vrijeme su on i Todorić njegovali i poslovne odnose. Na pitanje je li Mišković platio Todorićevu jamčevinu u Miškovićevoj tvrtki Delta Holding ne daju komentar.