TODORIĆ JE I DANAS DVAPUT NAPAO PLENKOVIĆA: ‘Dečko iz Bruxellesa uništava sve do čega dođe, rasturit će i HDZ’

“Taj ‘dečko iz Bruxellesa’ uništava sve do čega dođe: ekonomiju, gospodarstvo, politiku, sve redom korumpira i ucjenjuje. Pa što radi od države? Sada kad tresne, a pogotovo ako bi progurao “nagodbu”, rasturit će HDZ, koalicijski partneri nakon suradnje s njim neće proći ni kroz vrata, a kamoli u Sabor”, predviđa Todorić

Ivica Todorić ne miruje. Nakon izbijanja ‘afere Hotmail’ i ostavke potpredsjednice Vlade Martine Dalić, Todorić iz Lonodnaputem svoga bloga intenzivno napada premijera Andreja Plenkovića. Danas je, primjerice, objavio dva teksta. U prvome, uz Plenkovićevu sliku i naslov “Dečko iz Bruxellesa”, napisao je kako stalno upozorava na nevjerojatne protuzakonitosti i kriminal koji se događaju od početka provedbe plana za otimanje Agrokora.

“Međutim, ako bi se uspjela realizirati ovakva Knightheadova “nagodba” na djelu bi bio nezapamćen kriminal koji bi dugoročno teško oštetio interese hrvatske države. Unatoč tome Plenković, Tedeschi, Šavorić, Wagner i “grupa Borg” nagodbu čudesno i uporno guraju. Zamislite što je Vlada otela vlasnicima i dala lešinarskom fondu Knightheadu- Agrokor bez duga!”, piše Todorić.

TODORIĆ DANAS ČAK DVAPUT NAPAO PREMIJERA: ‘Plenkoviću, Hrvatska nije tvoje vlasništvo! Građani će ti stati na put’

“Govorilo se da je problem dug, a sada je Agrokor zlatna koka”

U nastavku, u cijelosti prenosimo ostatak njegove prve objave.

“Investitori su spremni na ozbiljan otpis duga Agrokoru, dakle imamo jednu od najperspektivnijih, najkonkurentnijih kompanija i to ne samo u ovom djelu EU, već i šire. Zlatnu koku! Govorilo se da je problem Agrokorov dug, sada duga nema, stvarno imamo zlatnu koku. Sada obratite pažnju na ovo! Ali interesne skupine su to uvidjele, pa su isplanirale kako da otmu Agrokor zbog vlastite koristi. Napisali su Lex, Roll-up ugovor, a sada forsiraju Knightheadovu “nagodbu” kojom konačno otimaju svu planiranu vrijednost. Usput uzimaju i sve drugo što stignu. I tu im pomaže Vlada. Zašto”, pita se Todorić.

Pa nastavlja: “Želim iznijeti važne činjenice koje prate „nagodbu“ izvanredne uprave. Ovo iznosim kako nitko od nas ne bi mogao sutra reći kako nije nešto znao! Agrokor, Izvanredna uprava, povjerenik Ante Ramljak potpisao je s Knightheadom tako nepovoljan Roll-up ugovor (kriminalan) na štetu Agrokora da je kazneno prijavljen DORH-u. O ovom ugovoru ima čitav niz javnih analiza, i sve redom ukazuju na njegovu nepotrebnost, pogodovanje i kriminal.

TODORIĆ RASPALIO PO PREMIJERU IZ SVIH ORUŽJA: ‘Plenkoviću, što danas radiš vratit će ti se kao ružan san’

“Agrokor uopće nije trebao roll-up ugovor o kreditu”

Roll-up ugovor o kreditu je napravljen samo s ciljem ostvarenja protupravne koristi. Agrokor taj novac nije trebao, to je danas svima jasno. Lex Agrokor i Roll-up ugovor ciljano su i planski omogućili čitav niz nezakonitih radnji koje se trenutno ne mogu spriječiti. Npr. Ramljak izradi nezakoniti financijski izvještaj, zakon ga štiti i dok pokreneš sudski proces, dobiješ sud, kompanije više nema. Roll-up je omogućio prioritetnu naplatu svojih potraživanja lešinarskog fonda i njegovih partnera preko 1 milijarde eura. Isplata ovog troška je nametnut i potpuno nepotreban trošak za Agrokor! Agrokor to nikako ne smije prihvatiti jer je tim ugovorom počinjeno nekoliko kaznenih djela, a koja su i prijavljena DORH-u.

Procesom „nagodbe“ isključivo upravljaju Plenković, Wagner, a sada je sprovodi Dolički. I ti ljudi isto, kao kod Lex-a, žele ne samo na brzinu manipulacijama izvesti ogromnu pljačku, već, nažalost, (interesne skupine to znaju) to će preliti čašu i Agrokor odvesti u likvidaciju.

“Dečko iz Bruxellesa po svemu nas je doveo na dno”

Zaključno: Ljudi svašta komentiraju, pričaju kako nikome ne odgovaraju izbori, kako nema alternative, kako svi su uvezani, da su kupljeni, da svi imaju puno putra na glavi? Pa kako je to moguće? Ovo sigurno nisu postulati demokratske države članice EU koja je sazdana na vladavini prava. Po svemu nas je “dečko iz Bruxellesa” doveo na dno EU i od danas i svijeta. I sada netko kaže da nema alternative. Pamtite, od ovoga je sve bolje.

Taj “dečko iz Bruxellesa” uništava sve do čega dođe, ekonomiju, gospodarstvo, politiku, sve redom korumpira i ucjenjuje, pa što radi od države? Kuda to vodi, da li je to nekome za primjer? Sada kad tresne, a pogotovo ako bi progurao “nagodbu”, rasturit će HDZ, koalicijski partneri nakon suradnje sa njim neće proći ni kroz vrata, a kamoli u Sabor.

Sada se želim obratiti članovima HDZ-a, oni imaju danas najveću odgovornost, svim koalicijskim partnerima HDZ-a, kao i čitavoj političkoj javnosti s porukom:

Imamo jednu od važnih hrvatskih i regionalnih kompanija, koja i dalje može biti nositelj razvoja i konkurentnosti a njena sudbina je u vašim rukama. Zakonita nagodba se treba dogoditi i dogodit će se. Imamo “nagodbu” koju predlažu lešinarski fond i Plenković, ne smije ih se pustiti da to naprave na brzinu, je to je pljačka i uništavanje važnoga subjekta hrvatske ekonomije. Morate razumjeti da su sada svjetla uperena prema politici, uzmite odgovornost u svoje ruke!

I TODORIĆ PODNOSI KAZNENU PRIJAVU PROTIV PLENKOVIĆA: ‘Prijavit ću ga zbog dokaza o postojanju tajnog plana i teških kaznenih djela’

“Nagodba u Agrokoru je nagodba za spas Plenkovića”

Agrokor i “nagodba” su izašli iz okvira prava i ekonomske realnosti. Više nema racionalnih financijskih ili drugih razloga koji upravljaju ovim procesom. “Dečko iz Bruxellesa” je uspio vezati vlastiti politički opstanak s opstankom Vlade, a ova je opstojnost uvjetovana sudbinom “nagodbe”. To je dakle “Nagodba za spas Plenkovića”.

Ovo je u biti nečuven sukob interesa gdje je jedan čovjek – premijer Plenković – s interesnom skupinama postavio sebe iznad države i iznad javnog interesa. Na djelu je pravno divljaštvo, i on danas za to nema nikakve racionalne odgovore i ne može nam objasniti zašto panično gura „nagodbu“ koja čuva Knighthead i roll-up. Ovo nije “nagodba” – ovo je nezakonit cilj koji će dovesti do urušavanja Agrokora. I sve dok neke odgovorne politike neće imati odgovor na ovakve izazove država će tonuti”, napisao je Todorić u svojoj prvoj i podužoj današnjoj objavi.

IVICA TODORIĆ U OFENZIVI: ‘Smjena Plenkovića i Dalićke je dječja igra prema onome što bi se dogodilo da se realizira roll-up’

Božinović ranije potvrdio navode iz Dalićkinih mailova

U drugoj, kraćoj, pod naslovom “Tko je ekipa iz vladinog war rooma? Borg!”, Todorić nastavlja paljbu po Plenkoviću. Tkest također prenosimo od prve do zadnje riječi.

“Samo 12 dana od postavljanja Ante Ramljaka za vladinog izvanrednog povjerenika u Agrokoru, 22. travnja 2017. predstojnik Ureda predsjednika Vlade Davor Božinović dao je iznimno zanimljiv, pomalo zaboravljen, javno dostupan intervju u kojem u potpunosti potvrđuje sve ono što otkrivaju u medijima objavljeni mailovi!

Potvrđuju da je u Vladi , kako osobno tvrdi Božinović kao prvi visoki dužnosnik Vlade koji je to ikada javno izrekao, da je u Vladi postojala formalna (ili još gore, neformalna) skupina koja je radila na otimanju Agrokora koju naziva War room! Pa gospodine Plenkoviću, ovdje je riječ ne samo o vašim prijateljima iz srednje škole s kojima se družite ali niste bliski ili nekim neimenovanim izvorima, ovdje je riječ o vašem prvom suradniku, o vašem šefu kabineta. Pitanja koja ta činjenica i potvrda vašeg prvog čovjeka otvaraju su jednostavna

“Božinovićev intervju je krunski dokaz postojanja ‘war rooma'”

1.Tko je osnovao skupinu u War roomu i tko ju je činio?

2. Tko je vodio zapisnike i gdje su pohranjeni?

3. Na koji su način izabrani članovi War rooma i koje vladino tijelo ili pojedinac ih je izabrao?

4. Da li je prilikom formiranja toga tijela u War roomu traženo mišljenje vladinog Ureda za zakonodavstvo?

5. Postoji li odluka Vlade o formiranju skupine u War roomu?

Ovaj je intervju krunski dokaz da je upravo u Vladi Republike Hrvatske osnovano tijelo koje Božinović naziva War room, a ta činjenica ukazuje i na neosporiv dokaz da je cijelim procesom otimanja Agrokora koji je pojedincima donio desetke milijuna nepripadne imovinske koristi, upravljao osobno premijer Plenković i ljudi od njegovog posebnog povjerenja. Upravo ovaj intervju, kojeg možete pročitati u prilogu govori o namjeri, teškoj manipulaciji činjenicama o Agrokoru i otimanju privatnog vlasništva koje je uzrokovalo grabež i kriminal kakav suvremena Europa ne poznaje”, napisao je Todorić.

TODORIĆ OPET NAPADA: ‘Plan Plenkovića, Dalićke i Knightheada ruši se kao kula od karata. Očajni su i igraju na sve ili ništa’