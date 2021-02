‘TO TAMO NIJE IZGLEDALO TAKO LOŠE…’: Božinović ima teoriju o tulumarenju mladih, a Beroš pravdao okupljanje na pogrebu Tuđmana

Vili Beroš je komentirao okupljanje na pogrebu Miroslava Tuđmana: ‘Poklonili smo vjeru gradskim grobljima i to tamo nije izgledalo jako loše’

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnom stožeru civilne zaštite postavljeno je pitanje nije li razlog okupljanja mladih tijekom proteklog vikendom, upravo to što Stožer poziva na poštivanje mjera a sami se toga ne drže, kao primjerice na pogrebu Miroslava Tuđmana.

“Kada je riječ o pogrebu, gradska groblja su sukladno epidemiološkim mjerama i propisima organizirala pogreb. Bilo je nekoliko ograničenih područja, smješteno je onoliko ljudi koliko može biti: obitelj, dužnosnici i pripadnici HV-a. Sva područja su bila odijeljena trakama i udaljena jedna od drugih koliko su trebala biti. Svi koji su bili sa strane također su bili odijeljeni. Postojali su redari, mnogi ljudi su i spriječeni da uđu. Poklonili smo vjeru gradskim grobljima i to tamo nije izgledalo jako loše”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

ALEMKA MARKOTIĆ OBJASNILA ŠTO MISLI POD BIOTERORIZMOM: ‘Ta riječ se povremeno meni izvuče iz usta, ali…’

Okupljanje studenata

Potom je riječ preuzeo šef Nacionalnog stožera i potpredsjednik vlade Davor Božinović i govorio o okupljanju mladih i studenata rekavši da je to posljedica toga što epidemija koronavirusa već jako dugo traje.

“Zagrebačka policija je izašla na teren i nisu utvrdili kršenje epidemioloških mjera niti elemente kaznenih djela ili prekršaja. To se odnosi na okupljanje kod studentskog doma na Savi. Okupljeni su se nakon upozorenja razilazili. Mi na tu vrstu okupljanja možemo gledati kao na posljedicu činjenice da ova situacija traje dugo, skoro godinu dana. Bez obzira na različite interpretacije, nikad nismo rekli da je kriza gotova, da virusa nema. Uvijek smo inzistirali na tome da se virus i dalje širi, da opasnost traje, sve dok ministar zdravstva ne pošalje prijedlog Vladi da se proglasi kraj epidemije.

To što je bilo tko od nas nezadovoljan, nema utjecaja na virus: on je tu, širit će se u mjeri u kojoj mu našim ponašanjem dopustimo. Diljem Europe ima prosvjeda, najviše zbog različitih mjera u različitim državama. Napominjem da u RH imamo najliberalnije mjere u odnosu na druge članice EU. Oni koji prosvjeduju u Europi imaju u vidu da je u RH puno toga otvoreno što kod njih nije. Zahtijevaju da EU ima jedinstvenu politiku mjera, a mi nećemo pristati na to jer je svaka država suverena i promišlja o mjerama”, rekao je Božinović.

‘KOLIKO JE LJUDI BILO NA TUĐMANOVOJ SAHRANI?’: Odvjetnik vlasnika restorana u koji je upala racija: ‘Pozvao je prijatelje na ručak’

Epidemiološki okvir za okupljanja na otvorenom

Istaknuo je da uz najmanje stroge mjere Hrvatska uspijeva spuštati brojeve. “Na što bi ličilo kad bismo pristali da se mjere donose na razini EU, bilo bi puno više zatvorenog nego sada. Okupljanja na otvorenom mogu proći dobro. Ako postoji epidemiološki okvir za okupljanja, ona mogu proći dobro jer i javnosti je stalo i ima argumente zašto bi se nešto trebalo održati. Ako vi tada date poseban epidemiološki okvir, poslali ste poruku da se to može održati, ali je taj koji je tražio svjestan da postoji rizik. Time se postiže da sudionici ne gube iz fokusa epidemiju i mjere, a možete imati okupljanja kod kojih nema fokusa i mjera i tu se javlja rizik.

Mi smo izradili okvire za niz situacija i zaključili da nešto od toga može proći, a nešto teško, čak i uz najbolju volju. Osnovno je da se ljudi ponašaju disciplinirano i odgovorno. Ne treba previše filozofirati o mjerama. Glavne mjere su distanca, maska, prozračivanje zatvorenih prostora i higijena. Sve drugo je aplikacija tih mjera na realne životne situacije. Negdje je to lakše, negdje sve može proći u redu a negdje to ide teže. Nadamo se da ulazimo u razdoblje kad će epidemija vjerojatno uz mjere, cijepljenje i dolazak boljeg vremena biti u povoljnijoj situaciji kad govorimo o psihosocijalnom aspektu epidemije”, rekao je Božinović.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.