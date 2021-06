Nakon što je Europski parlmanet jučer usvojio njegovo izvješće o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, hrvatski zastupnik u EP-u Predrag Fred Matić rekao je danas za N1 da je to najvažnije izvješće i rezolucija koju je donio Europski parlament u posljednjih 10 do 20 godina.

"Napokon će 250 milijuna europskih žena imati ista prava kao što ih imaju i muškarci. Postižemo ono za što se neki deklarativno, a mi drugi djelatno zalažemo – da ovo budu zemlje potpune ravnopravnosti”, dodao je Matić.

Primali su prijetnje i uvrede

Matić je otkrio da je bilo jako teško i napeto. “Uvijek vidite kad se desničari uzvrdaju, aktiviraju sve svoje snage, crkve, udruge, kojekakve zaostale tipove. Kad vidite broj poruka koje smo dobili, najviše je bilo onih podrške, al ima prijetnji, uvreda, klasika desničarska. Ono što desničare boli, a mene čini ponosnim je da je određeni broj EPP-ovaca glasao za ovo izvješće, a to pokazuje da i među njima postoje ljudi koji shvaćaju da živimo u 21., a ne u 17. stoljeću.

Nažalost, kolege iz HDZ-a bili su protiv i neka to objasne javnosti, zašto su bili protiv. Dapače, podržali su alternativu ECR-a, to je u prijevodu dno dna. To su oni koji žele da žene ne drže tri kantuna kuće, nego sva četiri, oni koje ženama žele da peru, peglaju, da im se izlazak svede do trgovine i nazad, to su tipovi koje je HDZ podržao. Sve su učinili da ne podrže nas, da ne podrže 21. stoljeće", ispričao je Matić.

'Retorika od stoljeća sedmog'

HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler danas je napisao u Twitteru da “u godinama pred nama, predstoji nam borba za temeljne vrijednosti na kojima je europska civilizacija ponikla – pravo na savjest, slobodu i dostojanstvo svake ljudske osobe”.

“Potpuno je u pravu, samo je zakasnio 13, 14 stoljeća", odgovorio je Matić te dodao da je to retorika od stoljeća sedmog. "Hrvati su od dolaska trebali napredovati i napredovali su. Ti nas nazadnjaci neće moći vratiti. 250 milijuna žena od jučer je sretno. Sada je na drugima hoće li provesti rezoluciju. Ona je neobvezna, ali to je stajalište, pozicija Europe 21. stoljeća”, dodao je.