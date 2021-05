‘TO SU LJUDI KOJI SKAČU PO KONTEJNERIMA, NOSE MRTVAČKE KOVČEGE’; Škoro: ‘Što sam ja to rekao da se Tomašević osjeća nesigurno?’

‘Oni žele preoblikovati Zagreb pa i Hrvatsku. Dogodit će se jednoumlje. Nigdje jednoumlje nije napravilo dobro’, rekao je Škoro

Kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba, Miroslav Škoro, rekao je u razgovoru za Večernji list da su optužbe platforme Možemo! i medija da vodi huškačku kampanju zapravo inverzija činjenica. Škoro smatra da samo iznosi podatke.

“Mislim da je to cendranje, mene se prikazuje kao Hitlera. Od mene nije došla ni jedna takva riječ. To su inače ljudi koji skaču po kontejnerima, nose mrtvačke kovčege. Ako netko huška, onda su to oni. Otišao sam pojesti girice. Mahali su zastavama Internacionale, nosili su titovke”, rekao je Škoro o Možemo!.

O policijskoj pratnji za Tomaševića

Komentirao je i jučerašnje objave medija da je policija čuvala Tomislava Tomaševića te izjavu predsjednika Zorana Milanovića da Škorino huškanje tijekom kampanje može potaknuti neku “usijanu glavu” . “Netko bi trebao reći koju sam ja rečenicu rekao da se Tomašević osjeća nesigurno. MUP je to demantirao”, kazao je Škoro.

“Rekao sam da su dobili nekoliko stotina milijuna kuna, sad smo na 507 milijuna. Što je problem da oni kažu gdje su novci. Mi se pitamo, to su novci za civilna društva. Mi imamo dokaze, cijela situacija se svodi da se ukupna količina novca da se 90 posto troši na plaće, putovanja, dnevnice. Dobio sam mail kako je surađivao sa Zelenom akcijom i kaže da: Bicikle nisu htjeli dati za upotrebu za Caritas, jer mi ne volimo Caritas’. Javnost mora znati kako se trošio novac”, rekao je.

Istaknuo je da su ih prijavili te je pozvao poreznu i sva nadležna tijela da pročešljaju i vide tok novca. “Nitko nema ništa protiv civilnih udruga. Slušam Benčić koja kaže: ‘od nedjelje to više neće biti tako’. Što to neće biti tako? Ja sam slušao, tema je bila kampanja. Politika je ideologija i tu je sasvim legitimno iznositi stajališta. Žena kaže da taj način razgovaranja neće biti dopušten u prostoru nakon ponedjeljka. Još nisi osvojio. Oni žele preoblikovati Zagreb pa i Hrvatsku. Dogodit će se jednoumlje. Nigdje jednoumlje nije napravilo dobro”, tvrdi Škoro koji očekuje glasove HDZ-ovaca.

