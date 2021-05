‘TO NIJE POTOP…’; Vesna Škare Ožbolt nakon prvih izbornih rezultata: ‘Ne pada mi na pamet biti bilo koji žetončić!’

“Ne, moj mandat se ne može nikad zvati žetončićem niti to dopuštam. Ne pada mi na pamet biti bilo čiji žeton. Upravo iz tog razloga sam pozvala na veliku koaliciju, kako ne bi bilo žetončića, političke korupcije, preglasavanje, nadglasavanja…”, rekla je Vesna Škare Ožbolt

Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, Vesna Škare Ožbolt u svoju je kampanju krenula sloganom i velikim jumbo plakatom “Dolazi nam gradonačelnica”. Iako je trenutni rezultati ne smještaju u drugi krug, Škare Ožbolt smatra da nije doživjela potop. “Ne bih rekla da je to potop. Kad krenete od nule i u mjesec i pol, dva napravite infrastrukturu, to nije nikakav potop. To je ulog za budućnost, zahvaljujem se svim biračima koji su nam dali povjerenje. Mi imamo ekipu u kojoj nitko ne živi od politike nego želi dati svoj obol razvoju grada. Ako budemo u Skupštini, mi ćemo to i napraviti”, poručila je Škare Ožbolt za N1 nakon prvih izbornih rezultata.

‘Neću biti žetončić!’

Također, ukoliko uđe u Gradsku Skupštinu, poručila je: “Nemojte misliti da neće biti tu borbe, hoće”.

Komentirala je i uspjeh kojeg je ostvario njen protukandidat. “Tomašević je na prošlim izborima bio tu negdje i ovaj respektabilan broj koji je dobio pokazuje da građani žele kazniti dosadašnju vlast”, rekla je.

Upitana hoće li, ukoliko uđe u Skupštinu, biti žetončić jasno je odgovorila “ne!”. “Ne, moj mandat se ne može nikad zvati žetončićem niti to dopuštam. Ne pada mi na pamet biti bilo čiji žeton. Upravo iz tog razloga sam pozvala na veliku koaliciju, kako ne bi bilo žetončića, političke korupcije, preglasavanje, nadglasavanja…”, rekla je.

“Ako ne može sastaviti većinu, o čemu govorimo. Ako bude nedostajao jedan glas, jedna ruka – to neće biti moj problem”, odgovorila je na pitanje hoće li njena ruka biti ona koja će Tomaševiću osigurati većinu u skupštini ako će mu nedostajati jedan glas. “Postoji većina, ako nema većina onda se napravi velika koalicija. Ako ne, onda se vlada kao dosad”, zaključila je Škare Ožbolt.

