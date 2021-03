‘TO NIJE OBITELJSKO NASILJE’: DORH neće goniti bivšeg Hajdukovićeva partnera iako ga je pretukao

Odvjetništvo je odbacilo kaznenu prijavu PU osječko-baranjske koja je Tomislava Mikulina teretila za kazneno djelo nasilja u obitelji kao i za kazneno djelo tjelesne ozljede

Saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković, kojega je 7. lipnja 2020. u Osijeku fizički napao bivši partner i stranački kolega Tomislav Mikulin, nije doživio obiteljsko nasilje. Izvidi osječkog Općinskog državnog odvjetništva pokazali su da dvojica partnera nisu bili obitelj te da nisu živjeli u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, prenosi Jutarnji list.

Odvjetništvo je odbacilo kaznenu prijavu PU osječko-baranjske koja je Mikulina teretila za kazneno djelo nasilja u obitelji kao i za kazneno djelo tjelesne ozljede.

Podsjetimo, Hajdukovića je Mikulin lakše ozlijedio i saborski zastupnik je završio u KBC-u Osijek. Inače, Mikulin je obavljao dužnost voditelja ureda Davora Bernardića.

DOMAGOJ HAJDUKOVIĆ OGLASIO SE PRVI PUT NAKON NAPADA: ‘Hvala svima do neba i nazad, puno mi to znači’

Neće ga goniti ni zbog nanošenja tjelesne ozljede ni za obiteljsko nasilje

Poslije obavljenih izvida i razgovorom s obojicom aktera, zaključak tužiteljstva jest da u fizičkom napadu na Hajdukovića nema osnovane sumnje za kazneni progon ni zbog nanošenja tjelesne ozljede, a ni za nasilje u obitelji. Do tada javnosti nije bilo poznato da je Domagoj Hajduković pripadnik gej populacije, no zbog prijava koje je protiv Mikulina podnijela osječka policija, ta informacija je došla u javnost.

Nekoliko dana nakon nasilnog incidenta Hajduković se oglasio na Facebooku i zahvalio se svima na podršci te kasnije obznanio svoju seksualnu orijentaciju. SDP-ovac danas nije htio komentirati nemili događaj.

HAJDUKOVIĆA JE NA ULICI PRETUKAO VODITELJ UREDA DAVORA BERNARDIĆA: SDP ga brzopotezno izbacio iz stranke

Mikulin mjesec dana prije incidenta živio s Hajdukovićem

“Dobio sam službenu obavijest da je kaznena prijava odbačena, ali iskreno, ne želim ništa oko toga komentirati. Sve što sam o tome trebao i želio reći, rekao sam u Državnom odvjetništvu i to je za mene završena priča”, rekao je Hajduković za Jutarnji list.

Propala je šansa da Mikulin bude kažnjen po Prekršajnom zakonu za remećenje javnog reda i mira, zbog toga što je protiv njega podnesena kaznena prijava. Prema informacijama Jutarnjeg, Mikulin je mjesec dana prije incidenta stanovao kod Hajdukovića. To bi možda mogao biti razlog zašto je policija išla s prijavom za obiteljsko nasilje, no obojica su ustvrdili da to nije bio početak zajedničkog života.

Zatvorske kazne u trajanju od jedne do tri godine predviđene su za djela koja je policija Mikulinu stavila na teret, i to za oba kaznena djela. Nakon napada na Hajdukovića, Mikulin je izbačen iz SDP-a.

MIKULIN PUŠTEN DA SE BRANI SA SLOBODE: Kazneno je prijavljen za ozlijeđevanje Domagoja Hajdukovića