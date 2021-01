‘TO NIJE BILO KOKOŠARENJE’: Škoro će podržati izmjenu zakona, a odgovorio je i Milanoviću na njegovu izjavu o poslijeratnoj obnovi

Škoro je rekao kako se ne radi o kokošarenju nego ozbiljnoj pljački. Naveo je primjer bake Đurđice u selu Sibić kojoj je u potresu kuća pukla po pola, dok s kuće sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića nije otpao ni jedan crijep. Među ostalim, Škoro je zazivao i obnavljanje Zbora narodne garde

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro najavio je u petak potporu izmjenama Zakona o obnovi i svakoj drugoj inicijativi pomoći stradalnicima, izrazivši protivljenje da se kod svake elementarne nepogode donosi poseban zakon.

Škoro je na konferenciji za novinare izrazio žaljenje zbog nefunkcioniranja institucija ustvrdivši da su ih nestručno vodile politički imenovane osobe. Donesen je Zakon o obnovi, očekujemo početak njegove primjene, potrebno je popuniti 90-ak obrazaca i sve je jako zakomplicirano, upozorio je Škoro koji drži da bi trebalo revitalizirati Zbor narodne garde.

Naglasio je da, kada je u pitanju katastrofa, treba reagirati promptno i učinkovitije kako bi se pomoglo unesrećenima, a ne da se u medijima ili u političkom smislu nadmećemo tko će što napraviti.

MILANOVIĆ U NEVJERICI NAKON OBILASKA BANIJE: ‘Ograđujem se da me ne napadne Vladimir Šeks da sam protiv HDZ-a. Tu se kokošarilo’

Obnova Dubrovnika traje već 30 godina

Upitan postoji li opasnost da se obnova Banovine jako odulji, Škoro je podsjetio kako obnova Dubrovnika nakon potresa traje već više od 30 godina ustvrdivši kako smo previše zakopani u gomili agencija, ureda, ministarstva, državnih tijela i institucija od kojih svaka traži nešto svoje i potrebno je pribaviti bezbroj dokumenata. Na upit podržava li da obnovu u potpunosti financira država, Škoro je rekao kako obećavati može svatko te da je to nemoguće, jer tih novaca nema u državi koja je 63. u svijetu po mnogočemu i na 63 posto je kupovne moći EU.

Gdje su popravljene zgrade u Zagrebu, upitao je Škoro ustvrdivši kako donacije idu u državni proračun i kako ih nakon toga više nitko ne može kontrolirati. Na pitanje kako komentira činjenicu da se podaci o izvođačima radova obnove kuća na Banovini nisu mogli dobiti dok to nije omogućio premijer, Škoro je rekao kako imamo faraonski sustav u kojem postoji jedna osoba – predsjednik pobjedničke stranke koja formira Vladu i odlučuje o svemu.

‘Sve ovisi o volji jednoga čovjeka’

To je samo još jedna potvrda činjenice da stvari ne funkcioniraju na institucionalan i transparentan način, nego to ovisi o volji jednog čovjeka – premijera Plenkovića. Ne vidim razloga zašto bi popis izvođača radova u poslijeratnoj obnovi bio nekakva tajna i da odlukom jednog čovjeka postaje javno, rekao je Škoro.

Vezano uz ocjenu predsjednika države kako se tu radilo o kokošarenju, Škoro je rekao kako se ne radi o kokošarenju nego ozbiljnoj pljački. Naveo je primjer bake Đurđice u selu Sibić kojoj je u potresu kuća pukla po pola, dok s kuće sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića nije otpao ni jedan crijep. To nisu isti pristupi u obnovi, ustvrdio je Škoro dodavši kako je predsjedniku države to možda sitniš, no u pitanju su stotine milijuna kuna.

MILANOVIĆ U NEVJERICI NAKON OBILASKA BANIJE: ‘Ograđujem se da me ne napadne Vladimir Šeks da sam protiv HDZ-a. Tu se kokošarilo’

Misli da zastara nije pravno obranjiva

Pitanje zastare u pravnom smislu možda može biti, no pitanje je kada ona počinje, jer je potres razotkrio činjenicu da je obnova odrađena loše i tko je to kontrolirao. Mislim da zastara nije pravno obranjiva, možda na hrvatskim sudovima, ali ne i na europskim i svjetskim instancama. To je velika pljačka i moramo naći krivce i kazniti ih i obeštetiti stradalnike.

Saborski zastupnik Stijepo Bartulica podsjetio je na 29. obljetnicu međunarodnog priznanja Hrvatske. Osvrnuvši se situaciju 29 godina kasnije, upozorio je da Imamo bezbroj primjera korupcije i zloporabe političke moći.

Dodao je da nakon potresa političke elite na čelu s premijerom Plenkovićem imaju potrebu držati lekcije hrvatskom narodu i medijima.

Glas običnih ljudi ne dolazi do izražaja, nismo zadovoljni izbornim zakonom i vidimo kako elite reagiraju na svaki pokušaj da se nešto promijeni, rekao je Bartulica. Poručio je kako hrvatska država treba biti pravednija i na usluzi svim građanima, a ne samo nekima.