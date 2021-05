SDP-ov Neven Bosilj novi je gradonačelnik Varaždina nakon što je u drugom krugu izbora dobio 8249 glasova ili 50,52 posto, a dosadašnji gradonačelnik Ivan Čehok 8080 glasova, odnosno 49,48 posto. Bosilj je istaknuo da je uspio u drugom krugu izbora mobilizirati sve snage koje žele promjenu u Varaždinu.

"Imali smo veću izlaznost u drugom, nego u prvom krugu. Ta želja za promjenom naših sugrađana je presudila sadašnjem gradonačelniku”, rekao je Bosilj dodavši da će Gradsko vijeće biti stabilno jer SDP ima pet vijećnika, platforma Budimo grad četiri, a Reformisti dva vijećnika. "One stranke koje su željele promjenu u ovom gradu imaju 11 od 21 vijećnika, tako da ćemo imati stabilno Gradsko vijeće”, naglasio je Bosilj.

Traženje kostura po ormaru

Bivšem je gradonačelniku poručio da se nada da će biti kvalitetan gradski vijećnik i da neće opstruirati dobre prijedloge. Na pitanje što slijedi nakon slavlja, Bosilj je odgovorio da najprije treba pričekati službene rezultate. "Nakon toga ćemo imati primopredaju, onda moramo potražiti kosture po ormaru i krenuti s radom”, kazao je.

Loše prelijevanje glasova

Ivan Čehok, kandidat grupe birača, čestitao je novom varaždinskom gradonačelniku, ali i novom županu Anđelku Stričaku (HDZ).

"Očito je da se glasovi HDZ-a ipak nisu prelili u drugom krugu prema meni što mi je iznenađenje, obzirom na činjenicu da su se glasovi mojih birača prelili Stričaku u gradu”, rekao je Čehok te dodao da je izbore izgubio u višestambenim naseljima te u 5. mjesnom odboru.

"To je razlika od 200 glasova, to nam je malo čudno. Moramo vidjeti je li to dom umirovljenika, jesu li možda umirovljenici voženi na glasanje posebnim vozilima, je li tu sve bilo u redu, to ćemo još provjeriti”, poručio je Čehok.