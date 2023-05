"Ugriza dva. Na malome prstu. Od malog prsta sve do bedre, desne cijele, kompletno to je pomodrilo bilo. I doktor mi je rekao budi spreman da ćeš pomodrit cijeli. A fala Bogu nisam. Taj dan je bio moj drugi rođendan", govori za RTL Triljanin Josip Ivišić kojeg je ugrizao poskok dok je išao brati šparoge, prenosi Danas.hr

Išao je štapom, ali poskoka nije vidio dok nije bilo prekasno

Svega pedesetak metara od svoje kuće, u visokoj travi ugledao je šparogu, no poskoka nije vidio. Čim je pružio ruku, sve se kaže odigralo u trenu. "Hvala Bogu, opet ostao sam živ i mogu zahvaliti cijelom medicinskom osoblju na Firulama", govori. Svega pola sata nakon ugriza već je primio serum. Ove godine, za razliku od prošlih, ima ga u dovoljnim količinama.

Buđenje iz sna

"Ima ga dovoljno i isporuke nama ukoliko zatreba više vrlo brzo će doći, znate da smo sad Europska unija, tako da seruma ima dovoljno, a postoje naznake da ćemo opet i hrvatski, ali to treba još vidjeti", ističe Dragan Ledina iz Klinike za infektologiju KBC Split. Topli proljetni dani probudili su zmije iz zimskog sna, pa u prirodi treba imati širom otvorene oči. Iako ne napadaju iz zabave, kad ih iznenadite, misle da su ugrožene i reagiraju odmah. Tino Milat, kustos Prirodoslovnog muzeja u Splitu tvrdi: "Tolikom brzinom da čovjek nema toliki refleks. Brži je od našega povlačenja ruke, onoga refleksnoga povlačenja ruke i dolazi do ugriza". Zato u prirodu uvijek sa štapom u ruci, uz dobru odjeću i obuću. Ako berete šparoge poželjno je imati i rukavice koje će, ako dođe do ugriza, spriječiti mogućnost da veća količina otrova uđe u organizam.

Zmija usred trgovačkog centra



A da su smije doslovno svugdje, pokazuje slučaj iz Splita. Toni Marušić iz Javne vatrogasne postrojbe Split opisuj kako su tri dana pokušavali pronaći zmiju koja, ispostavilo se, nije bila otrovna. Kaže da su gledali nadzorne snimke i vidjeli zmijicu od 40-ak centimetara koja je ušla pod policu od voća. Pretražili su, tvrdi, sve, ali nisu je našli. Nakon par dana dobili su dojavu da zmiju na oku drže radnice. Našli je u hladnjaku. "Bila je hladna i nepomična pa je bilo lako izuzet je. Stavili smo je u jastučnicu i pustili u močvaru gdje je njeno prirodno stanište", kaže Marušić. Ističe da mu nije jasno kako je dospjela u trgovački centar jer riječ je o zmiji koja boravi u vodenom području. "Moguće da je došla u nekoj salati", kaže.