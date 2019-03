TO JOŠ NISMO DOŽIVJELI: Ovo nije očekivao ni Vakula, evo gdje je jučer bilo najekstremnije i što slijedi – imamo loše vijesti

Relativno će se toplo zadržati i sljedećih dana, na kopnu najmanje u subotu, uz još poneku kišnu kap. Češća i obilnija kiša vjerojatno će padati tijekom oblačnijeg početka novoga tjedna

“Premda prognozirati ekstreme i rekorde nije uobičajeno ni zahvalno – ovih se dana pokazalo opravdanim i ispravnim”, objavio je poznati meteorolog Zoran Vakula, dodavši kako će 28.2.2019. u povijesti mjjerenja ostati zapisan kao dan novih temperaturnih rekorda u veljači na nekim meteorološkim postajama DHMZ-a.

Srušeni rekordi

Prema trenutačno raspoloživim podacima, koji se još trebaju i službeno potvrditi, nova najviša dnevna temperatura zraka je:

Sisak 23,5 °C

Zagreb Pleso 23,2 °C

Zagreb Maksimir 22,6 °C

Varaždin 22,5 °C

Bjelovar i Križevci 22,0 °C

Krapina 21,6 °C

a na postaji Zagreb Grič je s 21,6 °C izjednačen rekord postignut 16. veljače 1998. godine.

“Kasnije analize vjerojatno će otkriti još poneku za veljaču ekstremno visoku vrijednost, primjereniju kraju svibnja, gdjegdje čak i početku lipnja, a ne zimskom mjesecu”, objavio je Vakula za HRT.

Još malo ćemo uživati u proljetnom vremenu

Meteorolog prognozira da će nastavak tjedna i početak novog biti relativno topli, no ne onako kao jučer, uz uglavnom manji hod temperature. Jutra će u većini kontinentalne Hrvatske biti toplija, a poslijepodneva svježija.

“Pogled na nebesku vedrinu remetit će povremeni oblaci, iz kojih će mjestimice pasti i malo kiše, osobito u petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Zbog pada temperature u najvišem gorju može zalepršati i poneka snježna pahulja”, kaže Vakula.

Stiže kiša

No, početak tjedna bit će vjetrovit, uz češću kišu, ponegdje vjerojatno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom.

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti relativno toplo, toplije nego u četvrtak, no poslijepodnije ipak svježije, uz više oblaka i malo kiše. Najniža temperatura od 2 do 6 °C, a najviša 15 do 17 °C.

Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz također promjenjivu naoblaku i povremenu mjestimičnu slabu kišu, koje će biti i u Gorskom kotaru i Lici, pa i na sjevernom Jadranu, gdje je moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Najniža temperatura od -2 do 2 °C, uz more 5 do 10 °C, a najviša uglavnom od 13 do 16 °C.

U Dalmaciji malo toplije i sunčanije nego na sjeveru, ali oblačnije nego u četvrtak, samo rijetko uz mogućnost za malo kiše. Temperatura ujutro od 7 do 10 °C, u unutrašnjosti ponegdje i samo oko 2 °C, a poslijepodne uglavnom 16 i 17 °C.

Pogoršavanje vremena

“Relativno će se toplo zadržati i sljedećih dana, na kopnu najmanje u subotu, uz još poneku kišnu kap. Češća i obilnija kiša vjerojatno će padati tijekom oblačnijeg početka novoga tjedna, kada bi nekima mogao smetati i umjeren do jak jugozapadnjak, a na Jadranu još jače jugo, te pljuskovi i grmljavina. A prije toga – za vikend većinom sunčano i iznadprosječno toplo, čak i toplije nego u četvrtak. No, bura i tramontana u subotu će to promijeniti pa će i početak ožujka nastaviti stopama iznadprosječno tople veljače, a i cijele zime”, zaključio je Vakula.