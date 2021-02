‘TO JE ZOMBI-DJEDICA NA IZDISAJU, PLJESNIVA ROBA’: Dario Juričan o šansama Bandića na izborima: ‘Svatko ga može pobijediti’

Redatelj Dario Juričan ne daje velike šanse Milanu Bandiću za osvajanje novog mandata, a nije oduševljen ni gradonačelničkim kandidatima velikih stranaka zbog čega je odlučio pokrenuti vlastitu kampanju

“Gradonačelnik svemira”, kako se voli nazivati redatelj i bivši predsjednički kandidat, Dario Juričan, govorio je o lokalnim izborima, onima na kojima se biraju načelnici općina, župani i gradonačelnici gradova. Odlučio se i sam aktivirati dosad neviđenom kampanjom. “Napravio sam kampanju ‘Ostani doma’, koju ćemo rokati idućih dana”, rekao je Juričan na N1 te nastavio:

“Pokazana su anketna ispitivanja kako razmišlja birač koji želi izaći na izbore. U Zagrebu ima 20 kandidata, jedan ti može odgovarati, ne možeš reći da su svi isti. Obrnutom psihologijom ćemo probati doprijeti do toga. Stalo mi je da taj gradonačelnik može reći da je 50 posto ljudi izašlo i da je on taj koji je reprezent ovog grada”, rekao je Juričan.

‘Lutak na daljinski’

To vjerojatno neće biti nitko iz velikih stranaka, jer se one po tradiciji muče s kandidatima u metropoli. “I ovaj put je SDP skoro išao s kandidatom od Možemo!, a HDZ skoro išao s Vanđelićem, pa nisam ništa iznenađen. Prije tri mjeseca se znalo da će te stranke imati problema s kandidatima, za izbore se zna, mogli su ga imati i prije četiri godine, jer se tada znao čak i datum ovih izbora. Ako nisu uspjeli naći kandidata, onda ne znam što da im kažem”, rekao je Juričan.

Komentirajući HDZ-ovog kandidata, Davora Filipovića, Juričan je rekao da se radi o “ofucanom lavu”. “Žalosti me da jedna tako velika stranka opet uzme jednog lutka na daljinski i mislim da će ljudi to percipirati. To je čovjek koji nije baš briljirao ni u Skupštini, dizao je ruke za Bandića. Vjerujem da će to njihovi birači prepoznati i da neće dobiti više od pet posto”, prognozirao je Juričan.

Za SDP-ovog kandidata Joška Klisovića se upitao koliko ljudi u Zagrebu uopće zna tko je on. “Svaka stranka ima malo putra na glavi i bit će zanimljivo promatrati kako se međusobno tuku”, procijenio je.

Bandić odlazi u drugom krugu

Smatra da je došlo vrijeme da Bandić ode s vlasti. “To je jedan zombi-djedica na izdisaju, pljesnjiva roba i mislim da ga svatko tko dođe do drugog kruga može pobijediti”, rekao je Juričan.

