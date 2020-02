‘TO JE ZASTRAŠIVANJE PROFESORA!’: Podravska škola svojim nastavnicima želi zabraniti kritiziranje na društvenim mrežama

Uskoro nastavnici u jednoj školi u Koprivničko-križevačkoj županiji neće smjeti na društvenim mrežama iznositi svoje mišljenje u vezi škole, neovisno o tome je li riječ o rezultatima, poslovnim odlukama te planovima. Naravno, to nije sve jer se brani i komentiranje partnera škole u koje spadaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad, Županija itd.

Zabrana slobodnog izražavanja ne bi trebala postojati u demokratskom društvu, no kako to obično biva u Hrvatskoj, cenzuriranje je itekako na snazi. Uskoro nastavnici u jednoj školi u Koprivničko-križevačkoj županiji neće smjeti na društvenim mrežama iznositi svoje mišljenje u vezi škole, neovisno o tome je li riječ o rezultatima, poslovnim odlukama te planovima. Naravno, to nije sve jer se brani i komentiranje partnera škole u koje spadaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad, Županija itd. Što znači da nastavnici zbog novog Etičkog kodeksa neće smjeti iznositi vlastito mišljenje niti u vezi politike, kurikularne reforme, rezultata državne mature itd. Podsjećamo, sloboda izražavanja je pravo zagarantirano Ustavom RH.

“Smatram da se ovakvim Etičkim kodeksom pokušavaju unijeti sporne odredbe kojima bi se uvela cenzura u rukavicama. Problematično je da se pod krinkom ‘brige’ za uljudno komuniciranje, nenasilje progura zabrana slobodnog izražavanja, jedno od Ustavnih prava. To je po mom sudu zastrašivanje kako bi se dijelile opomene i otkazi. Koliko vidim, u istom Kodeksu ne spominje se baš zaštita djece na internetu, zaštita od lažnih profila, cyber-bullyinga i slično, što bi trebalo biti po novom akcijskom planu protiv nasilja, ali se zato vrlo detaljno sugerira profesorima što ne smiju komentirati”, kazao je za ePodravinu izvor iz te škole.

Nema komentiranja ni politike niti reforme školstva

Budući da su “partneri škole” Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Županija i Grad, za nastavnike nema komentiranja politike, obrazovne reforme pa čak ni rezultata državne mature. Izvor iz škole kaže da se nastavnicima sugerira da na društvenim mrežama ne pišu pod pseudonimom, što znači da moraju koristiti svoja imena i prezimena.

“Nisu napisali da zabranjuju, to ne smiju, ali jasno je što sugeriranje znači. Na internetu kao i normalnom komuniciranju trebaju vrijediti pravila uljudnog ponašanja, nitko od toga ne bježi, ne smije biti nasilja, niti vrijeđanja, ali u demokratskom, slobodnom društvu, postoji pravo na kritiku, slobodu mišljenja, slobodni vrijednosni sud koji se možda ne sviđa nekome”, govori izvor iz škole za ePodravinu.

Ravnateljica: ‘Kodeks propisuje oblike pozitivne komunikacije i ponašanja svih dionika naše škole’

Novinari ePodravine kontaktirali su ravnateljicu te iste škole u Koprivničko-križevačkoj županiji koja je htjela ostati anonimna. Na pitanje je li riječ o cenzuri i ograničavanju slobode govora ona spremno odgovara da to nije posrijedi.

“U našoj školi je trenuačtno važeći Etički kodeks iz 2008. godine te smo u procesu donošenja novog Etičkog kodeksa, koji je osmišljen prije iniciranja Akcijskog plana prevencije nasilja u školama, a koji bi uz postojeće odredbe odgovarao izazovima današnjeg vremena. Kao škola prepoznali smo potrebu Kodeksom obuhvatiti i društvene mreže kao jedan od mogućih izvora nasilja među djecom, stoga, smatramo da je poželjan smjer prevenirati bilo kakvo potencijalno omalovažavanje, ismijavanje, prozivanje, vrijeđanje, osuđivanje te je potrebno isticati moralne vrijednosti što je i primarna uloga nastavnika u odgojnom smislu. Potrebno je u tom smjeru jačati sve dionike u procesu obrazovanja i razvijati međusobne odnose tolerancije i uvažavanja kako među nastavnicima, tako i među učenicima. Etički kodeks nikako ne ograničava slobodu govora već propisuje oblike pozitivne komunikacije i ponašanja svih dionika naše škole, a posebice nastavnika koji su uzor učenicima”, pojašnjava ravnateljica.

K tome, ravnateljica kaže da je Etički kodeks u razmatranju tek i da nezadovoljstvo dolazi od samo jedne osobe koja “ne odražava stav škole u cjelini”. Ravnateljica napominje da su navedene mnoge neistine kao i osobno poimanje osobe koja je izvor u ovoj priči. Ona smatra da se prenosi iskrivljena slika i interes pojedinca koji je prikazan kao stav nastavnika škole, što prema riječima ravnateljice nije istina.

Komentar stručnjakinje iz medijskog prava

Vesna Alaburić, odvjetnica i stručnjakinja medijskog prava, čije su mišljenje inače ePodravini dostavili nastavnici škole, napravila je raščlambu formulacije za koje oni smatraju spornima. Alaburić je napisala da je formulacija “suzdržati se od komentiranja” vrlo neprecizna pa su zato osobe koje obvezuje ne mogu znati što se od njih očekuje. Tu se poteže pitanje je li komentiranje zabranjeno ili ne i predstavlja li suzdržavanje od komentara postupanje u skladu s kodeksom. Osim toga, Alaburić navodi da i pojam “komentiranja” također nije preciziran. Kaže da nije točno određeno smije li nastavnik u vezi teme primjerice napisati pozitivan komentar i nešto pohvaliti.

Kao posljednje, Alaburić objašnjava da ako kodeks obvezuje u radnopravnom smislu, tada mora biti jasna poveznica između povrede kodeksa i povrede obveza iz radnog odnosa: “Poveznica može biti sadržana u pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili nekom drugom općem aktu, ali radnici u svakom slučaju moraju biti obaviješteni o posljedicama povrede kodeksa.”

‘Ovakav kodeks nije uobičajen’

Što se tiče ovog Etičkog kodeksa, iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NSZSSH) upozoravaju da on nije uobičajen jer se nastavnike potiče na suzdržavanje javnih istupa.

“Sam sadržaj etičkog kodeksa kojeg škola mora donijeti nije propisan Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi niti drugim propisima. Pregledom nekih drugih kodeksa u drugim ustanovama (prvenstveno školske ustanove, ili i šire, u području javnih službi) može se utvrditi da ustanove ugrađuju odredbe u smislu da školska tijela trebaju poticati nastavnike na javno istupanje, slobodu izražavanja i iznošenje svojih gledišta, a ne da (kako bi se opravdano moglo razumjeti iz ovog primjera) se traži suzdržavanje od komentara”, kazali su iz NSZSSH-a.

