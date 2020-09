TO JE TO, JOŠ VIKEND I POČINJE ŠKOLA: ‘Imamo i mi strepnje. Učenici koji neće htjeti nositi maske – neće moći ući u školu’

Škola će biti sigurnije mjesto od nekog kluba, javnog prijevoza, parka, trgovine. Imajte povjerenja, nakon svih mjera, škola će biti jedno od najsigurnijih mjesta, a osobna odgovornost je najbitnija”, poručila je predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja

Mi moramo biti spremni. Istina je da ćemo do zadnjeg tjedna i za vikend raditi kako bi uredili prostorije, a na našim mrežnim stranicama već su postavljene brojne upute za roditelje i učenike te kontakt adrese. Roditeljima je najvažnije da dobiju informacije, kazala je za Dnevnik N1 televizije Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja uoči početka nove školske godine koja počinje u ponedjeljak 7. rujna

Komentirala je i koji su to najčešći upiti roditelja, ali i što ih posebno brine.

IMAMO 334 NOVOZARAŽENIH, JEDNA OSOBA PREMINULA: U vrtiću u Novalji zaražena odgajateljica, u samoizolaciji desetero djece

SPLIĆANKA OPISALA BORBU S COVIDOM-19: ‘Oprostite, smlavilo me. Ovaj virus je zaje**n, baci vas u krevet i izgubite volju za životom’

‘Uvijek su tu i naše strepnje oko nastavnika s kroničnim bolestima’

“Na početku se najviše upita odnosilo na to koji ćemo model preuzeti, svi u školu s maskama ili pola razreda u školi, pola kod kuće uz izmjenjivanje tijekom tjedna. Većina škola se odlučila za prvi model jer on pruža jednake šanse za sve učenike. Naravno, ima problema sa školama koje imaju male učionice i imaju klupe u kojima gotovo stisnuto sjede učenici pa se ne može poštivati razmak. Uvijek su tu i naše strepnje oko nastavnika s kroničnim bolestima, koliko će izdržati, hoćemo li moći naći adekvatnu zamjenu ako odu na bolovanje tako da će to sve biti jedan veliki izazov”, rekla je Hitrec.

Nastava počinje u ponedjeljak, a obavezno će biti korištenje dezinficijenasa i zaštitne opreme.

“Nije još stigla sva zaštitna oprema i dezinficijensi, ali stići će tijekom vikenda”, rekla je te dodala da je čišćenje već obavljeno.

Što s učenicima koji odbijaju nositi maske?

Hitrec je komentirala kako će se odnositi prema učenicima koji bi mogli odbiti nošenje maske.

“U školama koje su se odlučile za prvi model je obvezno nositi maske, oni ne mogu odbiti. Oni koji ne nose maske trebali bi imati potvrdu obiteljskog liječnika ili liječnika školske medicine. U ovom trenutku ne dolazi u obzir odbijanje učenika jer se ne radi samo o čuvanju svog zdravlja nego i zdravlja ostalih. Nije to izbor, svi će biti na udaljenosti manjoj od 2 metra i važno je pridržavati se mjera. Oni učenici koji ne budu htjeli nositi maske vjerojatno neće moći ući u škole kako ne bi ugrozili druge. Većina nastavnika spada u osjetljiviju skupinu i tijekom ovih priprema smo svi nosili maske”, rekla je te dodala kako su nastavnici poručili da će nositi i maske i vizire za vrijeme nastave.

FUCHSOVA PORUKA UČITELJIMA I NASTAVNICIMA: ‘Odgovorno se ponašajte i izvan radnog vremena kako ne bi donijeli virus u škole’

JEDAN OD LOKALNIH STOŽERA TRAŽI NOVI PRISTUP PANDEMIJI: Uvođenje žutog, zelenog i crvenog stupnja – ovako bi izgledao život

“Škola će biti sigurnije mjesto od nekog kluba, javnog prijevoza, parka, trgovine. Imajte povjerenja, nakon svih mjera, škola će biti jedno od najsigurnijih mjesta, a osobna odgovornost je najbitnija”, poručila je Hitrec. Rekla je da se maturanti najbolje snalaze u online nastavi te da vjeruje kako će uspješno savladati gradivo.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.