TO JE TO, JOŠ DANAS SUNČANO I TOPLO, A ONDA: Pripremite se na hladnu frontu i – višednevne pljuskove

Bit će još sunčanih razdoblja, a uz slab do tek ponegdje umjeren jugozapadnjak ostaje vrlo toplo, moguće i za nijansu toplije nego jučer

Tjedan je započeo sunčano i ušli smo u ljetni ugođaj, osobito na kopnu, a tako će biti i veći dio dana danas. Anticiklona slabi, a sa zapad se približava novi frontalni poremećaj. Taj će vlažan i nestabilan zrak do nas stići u noći na srijedu, ali će i nakon toga danima kružiti iznad naših krajeva.

Utorak

Još danas će biti vrlo toplo, osobito na istoku zemlje gdje će veći dio dana biti i sunčano, tako da će temperature rasti i do 30, piše N1. Tek će se na sjevernom Jadranu i okolnom gorju skupljati nešto oblaka, uglavnom će to biti oni oni visoki. Vjetar na kopnu slab do ponegdje umjeren jugozapadni, na moru umjereno do pojačano jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno sve više oblaka, osobito navečer kada će porasti i vjerojatnost za kišu i grmljavinski pljusak, osobito u noći na srijedu. Bit će još sunčanih razdoblja, a uz slab do tek ponegdje umjeren jugozapadnjak ostaje vrlo toplo, moguće i za nijansu toplije nego jučer, piše RTL.hr.

U Dalmaciji sunčano uz postupan porast naoblake, osobito navečer kada na sjeveru već postoji i mogućnost koje kapi kiše. Bit će nekima postupno i sve neugodnije uz umjereno ponegdje jako jugo, ali ostaje vrlo toplo uz temperaturu između 24 i 27 °C, u zaobalju ponegdje čak i malo više od toga.

Na sjevernom Jadranu i u gorju će se poslijepodne jače naoblačiti, ali se kiša očekuje većinom krajem dana te osobito u noći na srijedu kada će nerijetko biti nevera i izraženijih grmljavinskih pljuskova. Prva na udare će biti Istra, zatim Kvarner. Tokom dana još razmjerno toplo uz slabu do umjerenu južinu.

Idućih dana na kopnu

Od srijede promjenjivo, kišovitije i manje toplo, ali s temperaturom oko ili tek malo ispod prosjeka za ovo doba godine. Svakodnevno treba računati na barem malo kiše, a najviše će je pasti tijekom vikenda. Bit će tu i tamo malo sunca, najdulje u petak.

Idućih dana na moru

Duž Jadrana promjenjivo uz povremenu kišu pa i lokalno izražene pljuskove praćene grmljavinom. Nevere najčešće u srijedu i četvrtak, a zatim ponovno početkom vikenda, a pritom može ponegdje pasti i obilna količina kiše. Od četvrtak opet po sve izraženijoj južini, a bit će i malo manje toplo.