TO JE TO, IDEMO NA PRIJEVREMENE IZBORE? Ministrica postavila Plenkoviću ozbiljan uvjet, ne kani ustuknuti. Nema dalje?

Ministrica Divjak ne smatra da je ona odgovorna za plaće nastavnika i učitelja koji su već tjedan dana u štrajku

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak je u razgovoru za Večernji list govorila o aktualnom štrajku prosvjetara koji su nezadovoljni svojim plaćama, kao i ponudi premijera Andreja Plenkovića da se u idućoj godini povećaju plaće za 6,12 posto svim državnim i javnim službenicima, u tri vala po dva posto, te da povećaju osobni odbitak sa 3800 na 4000 kuna. Zbog toga je za ponedjeljak najavljen štrajk svih osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.

Na pitanje nije li upravo i ona odgovorna za plaće nastavnika i učitelja, iako ih podržava u zahtjevima, Divjak je rekla kako je odmah po dolasku na poziciju ministrice, u Zakonu o odgoju osigurala mogućnost za 30 posto veće plaće putem europskih projekata u školama, te da su zatim, prvi put nakon 23 godine, promijenili kriterije napredovanja.

Što su sve osigurali?

“Plaće su samo jedan element vraćanja društvenog statusa učiteljima, a mi smo druge elemente osigurali – osnaživanje učitelja edukacijom i usavršavanjem, uložili smo rekordne iznose novca iz EU fondova za opremanje škola, prvi put smo razbili uravnilovku nagrađivanjem 510 najboljih učitelja s 10 tisuća kuna bruto, a Ministarstvo pravosuđa trebalo bi do kraja godine učiteljima osigurati status službene osobe. To su činjenice. Kao što ipak treba i podsjetiti da su plaće svih u javnim službama u protekle dvije godine rasle za više od 11 posto. Još uvijek mislite da nisam ništa radila na poboljšanju materijalnog statusa?”, upitala je Divjak.

Dodala je kako su od početka mandata do sada plaće rasle za više od 11 posto. “Prvi put uveli smo nagrađivanje najboljih i dignuli smo plaće za 10 posto do 15 posto onima koji su bili u eksperimentalnom programu. Poboljšani su i uvjeti rada na temelju granskog kolektivnog ugovora, a i škole su opremljene i tako postale bolje mjesto za rad”, kaže Divjak koja misli da to govori dovoljno o njezinom zalaganju za društveni status učitelja te da sedugogodišnje zanemarivanje sustavnog ulaganja ne može nadoknaditi u dvije godine.

O najavi štrajka fakulteta

Nakon što su priključenje štrajku najavili i fakulteti, postavlja se pitanje zašto će Divjak podržati zahtjeve Sveučilišta, iako zbog njihove autonomije nije uspjela natjerati na transformaciju učiteljske fakultete, što je preduvjet za promjenu paradigme učenja.

“Zahtjevi sindikata iz visokog obrazovanja i status učitelja u osnovnim i srednjim školama dvije su različite priče. Ne mogu se tretirati na isti način jer nema bitnog povećanja složenosti posla u visokom obrazovanju i znanosti jer reformski procesi nisu uvedeni na način kao kod škola i zaostajanje koeficijenata primjetno je kod manjeg broja zaposlenika. Međutim, treba otvoriti dijalog vezano uz zahtjeve i vidjeti gdje je moguće horizontalno usklađivanje. Ipak treba reći da su pojedini fakulteti, a među njima neki nastavnički i učiteljski, ušli u proces prilagodbe i izrade novih kurikuluma”, objasnila je.

Štrajk treba biti plaćen

Divjak tvrdi da kao ministrica očekuje kako će dani provedeni u štrajku biti plaćeni budući da je pravo na štrajk zagarantirano Ustavom.

“Iako Ministarstvo rada tumači Zakon o radu, kao ministrica očekujem da dani provedeni u štrajku nastavnicima budu plaćeni, jer je pravo na štrajk njihovo Ustavom zagarantirano pravo, kao što je učenicima zagarantirano ustavno pravo na obrazovanje. Mislim da cirkularni štrajk nema za posljedicu velike zaostatke u gradivu, a na ravnatelju škole je da, primjerenom organizacijom nastave, osigura da se svi kurikulumi provedu u planiranom opsegu te da se učenicima omogući usvajanje danih ishoda učenja”, rekla je.

Potrebno je promijeniti koeficijente

Nakon što je premijer Plenković ponudio povećanje osnovice, ali ne i veće koeficijente, s čime Sindikati nisu zadovoljni, Divjak kaže da je dobar paket u kojemu su i povećanje plaća i izmjene Uredbe o koeficijentima. “Naime, samo povećanje osnovice održava pa i povećava jaz u plaćama i to treba što prije ispraviti tako da se sjedne za stol sa sindikatima i dogovori dinamika i rokovi.

Ono što je dobro je da smo konačno osvijestili važnost teme ispravljanja nepravde po pitanju koeficijenata koja je na stolu dugi niz godina i sad slijedi analiza kako su je najavili premijer i ministar financija. Dodatno, putem nagrađivanja, moramo napraviti razliku između onih koji se mijenjaju i provode reformske procese i onih koji to ne rade. Uravnilovka nije rješenje”, smatra Divjak.

Mogućnost prijevremenih izbora

Na pitanje što će se dogoditi ako ne dođe do dijaloga prosvjetara i Vlade, misli li da Hrvatska zaslužuje prijevremene izbore, Divjak kaže da su izbori neizbježni. “Ako se ne pronađe rješenje kojim će prosvjetari biti zadovoljni, očito idemo na izbore, no to je na premijeru. Mislim da je krajnje vrijeme da se prestanemo ukopavati u rovove, da sjednemo za stol i pošaljemo jasnu poruku da je obrazovanje prioritet Republike Hrvatske. Ali da i to pratimo konkretnim ulaganjem u naš najvažniji resurs – a to su ljudi.”