‘TO JE SKANDAL DO NEBA!’ Žinićeva afera je za stručnjaka – drugorazredno pitanje: ‘Nemoralno je, ali u sjeni su krvavi problemi…’

Iako su potresi u Sisačko-moslavačkoj i dijelu Karlovačke te Zagrebačke županije ogolili sve probleme i nespremnost državnih tijela da adekvatno reagiraju, u javnosti je najviše odjeknula nekretninska afera HDZ-ovog župana Ive Žinića, a politički analitičar Žarko Puhovski smatra kako je upravo to skandalozno: ‘Čini mi se da je za HDZ manja šteta da se riješi jednog nesposobnog župana, nego da bude pod kritikama zbog nesposobnosti vođenja države koja je u izvanrednom stanju’

Hrvatsku, a pogotovo Sisačko-moslavačku županiju u najtežim danima, osim potresa, potresaju i afere župana Ive Žinića. Posljednja u nizu jest ona s korištenjem kuće u državnom vlasništvu. Njemu je država još 1995. kao privremeni smještaj dodijelila kuću u Runjaninovoj 7 u Glini. Za tu je kuću od 2000. do 2008. plaćao 100 kuna najma mjesečno, a otad se bori da mu je država pokloni. No, u svojoj je imovinskoj kartici zatajio da je suvlasnik imanja u obližnjem Marinbrodu, otkriveno je i da koristi stan u Zagrebu, iz kojeg ga već sedam godina pokušava iseliti Ministarstvo branitelja, pa po zakonu više nema pravo na tu kuću. Osim toga, država je kuću bivšim vlasnicima, obitelji Paspalj, platila 291.200 kuna, a Žinić je, tvrdeći da je u njoj imao znatna ulaganja, u imovinsku karticu upisao vrijednost od 280.000 kuna. Aferu dodatno raspiruje i mogućnost da Žinić sam sebi potpiše odluku o raspolaganju tom kućom, jer su početkom prošle godine uredi državne uprave, koji inače odlučuju o takvim pitanjima, pripojeni županijama.

Grešni župan je samo jedan u nizu velikog broja HDZ-ovih dužnosnika, koji su varali na nekretninama. Premijer Andrej Plenković je zbog nepravilno popunjenih imovinskih kartica u kratkom roku smijenio velik broj ministara. Dovoljno se samo prisjetiti kako je Lovro Kuščević vilu u Nerežišćima u imovinskoj kartici pretvorio u pašnjak, kako je Milan Kujundžić smanjio vrijednost svoje kuće u Maksimiru, kako je Damir Krstičević oduzeo nešto kvadrature, a time i vrijednosti svoje vikendice u Žaboriću te zaboravio prijaviti gliser, kako je Goran Marić sakrio vikendicu u Živogošću, kuću na Remetama i apartman u Turnju, a zaboravio je i na luksuzni stan svog sina dobiven zamjenom nekretnina te stan u Zvonimirovoj ulici koji je dobio od franjevaca, kako je Tomislav Tolušić prepolovio kvadraturu jedne kuće, a drugu prikazao kao roštilj…

Krvavi problemi

No, politički analitičar Žarko Puhovski smatra kako je najnovija Žinićeva afera bila svojevrsni mamac za skretanje javnosti od pravih problema, koji su uzrokovani silama prirode i nesposobnošću Vlade.

“Meni se čini da je to izmišljena tema koja je stavila u sjenu krvave probleme na potresenom području i da su mediji nasjeli na jednu mrvicu skandala, za koji uopće nije sporno da je u najmanju ruku nemoralno, ako ne i protupravno ponašanje. Ali prema ugrozama života ljudi, moje je uvjerenje da to uopće ne zaslužuje medijsku pažnju. Ponavljam da je skandalozno to što je Žinić činio, ali nije među prvih 10 najgorih skandala koje je HDZ imao u zadnje dvije godine. Izaziva loš osjećaj kad pročitamo što se sve događalo, ali mislim da je to u ovom trenutku drugorazredno pitanje. Prvorazredno je pitanje stalno jahati na toj potpunoj nesposobnosti Vlade da reagira 15 dana i nahrani ljude u Petrinji. Moraju se skupljati konobari i kuhari po Hrvatskoj da dragovoljno prehranjuju ljude, a onda dođe nekakav Pleter i kaže – sad ćemo mi. No, nakon 15 dana su svi umrli od gladi, što se Vlade tiče. Za mene je to skandal do neba”, poručio je Puhovski u razgovoru za Net.hr.

Sisačko-moslavačka županija nalazi se pri dnu po razvijenosti u Hrvatskoj. BDP je malen, a iseljavanje veliko. Poljoprivreda je zamrla, a nekad moćni industrijski gradovi, Sisak i Petrinja, u tom su pogledu gotovo u potpunosti ugašeni. Puhovski upozorava da je prije Žinića sisačko-moslavačka županica bila SDP-ova Marina Lovrić Merzel kojoj se sudi za primanje mita i pranje novca. HDZ-ov župan nastavio je u aferaškom tonu, ali mu je u tome pomogla i jedna olakotna okolnost koja se tiče velikog broja lokalnih dužnosnika.

“Županije postoje samo zato da bi se poslije izbora moglo reći da HDZ nije izgubio, jer oni gube po raznim više ili manje većim gradovima, ali dobivaju po županijama. Svaki put sve jače i sve uvjerljivije dobivaju izbore. Sad se pokazalo, opet je to bitan problem, u ovom slučaju s tim potresom, da je županija zapravo irelevantna i da o ničemu ne odlučuje, ni u normalno vrijeme, a bogme, ni u izvanredno. Županija služi zato da HDZ ne izgubi lokalne izbore. Ukratko – županije treba ukinuti”, smatra Puhovski i dodaje kako Žinić više neće biti HDZ-ov kandidat za župana, ali da će stranka svejedno osvojiti lokalne izbore. “Čini mi se da je za HDZ manja šteta da se riješi jednog nesposobnog župana, nego da bude pod kritikama zbog nesposobnosti vođenja države koja je u izvanrednom stanju”, dodao je.

Ruralni mentalitet

Ipak, i dalje je nevjerojatno da je Žinić 25 godina živio u privremenom smještaju u državnoj kući, plaćajući mizernu ili nikakvu najamninu, a da je pritom skupljao nekretnine na razne načine, pa se tako domogao i još jednog državnog stana koji već sedam godina odbija vratiti. Poveća zbirka imovinskih afera HDZ-ovih dužnosnika dobila je još jedan eksponat, a problem, prema Puhovskom, leži u nesređenim sustavima imovinsko-pravnih odnosa te pravosuđa, ali i u našem mentalitetu.

“Hrvatska je zajednica nakupaca nekretnina. U nijednoj državi Europe toliki postotak ljudi ne živi u vlasničkim stanovima. Kad gledate od političkih do sudskih dužnosnika, ta seljačka potreba okrupnjavanja i nakupljanja nekretnina je potpuno nevjerojatna. Gotovo da nema dužnosnika koji nema barem tri nekretnine. To je jedan tip politički obogaćenog seljačkog mentaliteta koji ne vjeruje u banke, u novac ili u zlato, već vjeruje samo u zemlju i nekretninu. To pokazuje bitan problem, a to je zaostalost za svijetom. Imamo HDZ koji je produžetak tog ruralnog mentaliteta kojemu je ideal nakupiti što više nekretnina, zemlje i poneku zgradicu na njoj. To se u međuvremenu zbog bahatosti vlasti obogatilo, to su sad bolje nekretnine s mramorom i lavovima na ulazu, ali model je ostao isti”, rekao je analitičar i nastavio:

“To pokazuje da represivni aparat općenito ne funkcionira, od policajca na cesti do Vrhovnog suda, da se ne koriste baze podataka, da se ne provjeravaju podaci, da se katastrofalno loše vode zemljišne knjige. Upozorit ću da je prije tri dana na televiziji bilo kako prenose petrinjsku gruntovnicu iz jednog prostora u drugi zbog potresa. Nijednog policajca nije bilo da čuva te dokumente, jer ih nitko ne smatra važnim. U drugim državama bi okolo bila tri blindirana automobila. Kod nas se papir izgubi, pa vas zovu nakon dvije godine da se provjeri upis… Trećina sudaca o kojima smo sad dobili podatke ima izvanknjižno vlasništvo. U tom potpunom neredu enormno rastu šanse da se sakriju višestruke nekretnine i muljaže”, upozorio je Puhovski i naglasio kako će 50 godina nesređenih zemljišnih knjiga otvoriti prostor za malverzacije dokumentacijom nekretnina na potresom zahvaćenom području te da će se uskoro pojaviti razni prekupci i nakupci koji bi se mogli na prijevaru uknjižiti na nečiju, nakon rata obnovljenu, a sad opet porušenu imovinu.

Porezna odgovornost

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, odlučio je riješiti problem s imovinskim karticama najavivši mogućnost da bi ih ubuduće mogla provjeravati Porezna uprava. Najavio je i povezivanje s drugim registrima, no pitanje je što i koliko će se postići ovakvom promjenom. Osvrnuo se Malenica i na Žinića. Ne želeći ulaziti u slučaj, poručio je kako “postoji tijelo koje je nadležno za utvrđivanje određenih podataka, istinitost i činjenica koje su navedene u imovinskim karticama, sve je na radu tih tijela”. Čemu onda prebacivanje odgovornosti na Poreznu upravu?

“Vjerojatno bi to trebalo raditi s Poreznim USKOK-om. Vi morate imati posebno ustrojene upravne jedinice koje će se time baviti i koje će imati posebne ovlasti. Bez toga se to ne može napraviti. Pitanje je može li se i s tim, ali bez toga sigurno ne bi moglo. Svatko bi, od tih ljudi koji su na posebnim i javnim popisima, morao svake godine davati financijski ulaz i izlaz za sebe, za užu obitelj… i tu je stvar onda financijski više-manje čista”, mišljenja je Puhovski.

Dokle god je prebacivanja iz šupljeg u prazno, neučinkovitih i glomaznih sustava s premalo kontrole ili ovlasti te nakupništva, u Hrvatskoj će biti još Žinića, Kujundžića, Marića, Kuščevića i Tolušića. Možda je problem u tome što ima i većih problema ili u tome što običaje, u ovom slučaju sve navedeno, prema staroj narodnoj – treba čuvati.

