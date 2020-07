‘TO JE RAČUN BEZ KRČMARA. NEMA BIANCO PODRŠKE’: Hrelja o mogućnosti da HSU uđe u Plenkovićevu parlamentarnu većinu

‘Umirovljenički problemi su brojni, a političke moći malo’, rekao je Hrelja

Čelnik Hrvatske stranke umirovljenika, Silvano Hrelja, gostovao je u Novom danu N1 televizije i komentirao rezultate parlamentarnih izbora.

Na pitanje postoji li mogućnost da HSU uđe u parlamentarnu većinu, Hrelja je kazao kako su to često “računi bez krčmara”.

“Dokazao sam da znam cijeniti način na koji smo došli do mandata, a to smo osvojili na listama Restart koalicije i to treba respektirati”, kazao je Hrelja, pozvavši na odgovornost sve ljude koji ga prozivaju i prognoziraju da će njegova stranka na kraju podržati Vladu Andreja Plenkovića.

Brojni umirovljenički problemi

“Svi imamo obvezu prema građanima Republike Hrvatske”, rekao je i naglasio kako su oni posvećeni umirovljenicima i njihovim problemima.

“Umirovljenički problemi su brojni, a političke moći malo”, rekao je Hrelja.

Upitan hoće li poduprijeti vladu Andreja Plenkovića, Hrelja je rekao da nitko neće dobiti bianco potporu HSU-a. “Svima nam je dužnost surađivati na projektima s Vladom, ali bianco podrške nema”, rekao je Hrelja, zaključivši da će oni biti oporba.