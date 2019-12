‘TO JE KRIVOTVORENO’: Državno odvjetništvo reklo da su dokumenti kojima je Glavaš u Saboru 2018. prozvao Kraljevića zapravo lažni

Glavaš je u ožujku 2018. u Saboru tijekom rasprave rekao ‘…kako danas u Osijeku, kao zamjenik županijskog državnog odvjetnika, u odjelu za ratne zločine radi osoba koja je aktivno sudjelovala u agresorskoj vojsci i napadao istok Hrvatske…’

Dokumenti na koje se Branimir Glavaš 2018. pozivao kada je u Saboru prozvao Miroslava Kraljevića za sudjelovanje u agresiji na Hrvatsku, inače zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Osijeku, zapravo su krivotvorina. Utvrdilo je to zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo, javlja portal Vijesti.hr.

“Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, povodom izjava i objava u medijima vezano za istup zastupnika u Hrvatskom saboru u odnosu na zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku iz početka ožujka 2018. godine, iz prikupljenih podataka i relevantne dokumentacije utvrdilo kako je riječ o krivotvorenim dokumentima. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu pribavilo je relevantne podatke putem Interpola te je, budući da je utvrđeno da se radi o krivotvorenim dokumentima, zatražilo međunarodnu pravnu pomoć od Republike Srbije i provodi daljnje izvide u cilju pronalaska počinitelja kaznenog djela krivotvorenja isprava”, stoji u priopćenju Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Zatražili pomoć Republike Srbije

Podsjetimo, Glavaš je u ožujku 2018. u Saboru tijekom rasprave rekao “…kako danas u Osijeku, kao zamjenik županijskog državnog odvjetnika, u odjelu za ratne zločine radi osoba koja je aktivno sudjelovala u agresorskoj vojsci i napadao istok Hrvatske…”. Odluka Općinskog državnog odvjetništva u vezi Glavaša nadovezuje se na situaciji u Srbiji koju mjesec dana potresa špijunska afera. Naime, srpski mediji pišu da su među glavnim akterima Branimir Glavaš, Nikola Kajkić, Dražen Letić, Luka Modrić i Zdravko Mamić.

Kako pišu srpski mediji, Letić je krivotvorio dokumente o državnom tužitelju Miroslavu Kraljeviću iz Osijeka, dok je Kajkić te dokumente proslijedio hrvatskoj vlasti. To je pak Glavaš iskoristio u svrhu traženja smjene tužitelja Kraljevića, a navodno je Modrić to sve platio. Barem tako tvrde u Srbiji. Srpski mediji pišu da je i Modriću odgovaralo da Kraljević ode s funkcije jer je on podignuo optužnicu za lažno svjedočenje protiv bivšeg šefa Dinama Zdravka Mamića, prenose Vijesti.hr.

Ova priča krenula je prošlog tjedna kada je srbijanska obavještajna agencija podigla kaznenu prijavu protiv predsjednika Nacionalnog sindikata policije Nikole Kajkića koji je sve demantirao. Kajkić tvrdi da Modrića osobno nikada nije vidio niti s njim popio kavu.

