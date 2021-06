Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je u Sinju gdje je položio vijenac i zapalio svijeću kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu te održao sastanak s gradonačelnikom i suradnicima. Nakon toga dao je izjavu za medije.

Rekao je kako planira doći na Sinjsku Alku te kako planira biti pokrovitelj.

Nije ništa razumio Mamića i optužbe

Rekao je kako on zna primiti udarce te kako nije plačibaba kao neki: "Ako nešto zezneš, ljudi ti to vrate. To sam rekao i gradonačelniku: 'Dobio si izbore uvjerljivo i za godinu dana ako ti proračun ne naraste iz EU fondova, ljudi će tražiti tvoju stražnicu."

Milanović kaže da on Zdravka Mamića i njegove optužbe ništa nije razumio.

"Zdravko Mamić je ušao u postupak odnosno osumnjičen je i optužen na kraju moga mandata. Suci su optuženi da su skrivali novac na računu. Dobro, nitko ne skriva novac na računu. Sve će se to dokazati za 20 godina u HDZ-u. Možda netko od nas bude živ."

Plenković uveo riječ 'laže' u vokabular

Odgovorio je i premijeru koji mu je poručio da pravosuđe nije HDZ-ovo te rekao kako je Plenković uveo riječ "laže" u hrvatski politički vokabular.

"Ja svaki puta naglašavam, to je istina, dakle mi nismo nekad govorili lažeš ili lažov si. To je naš masovni komunikator, pitomac komunistički donio u Hrvatsku. To su činjenice, ja govorim činjenice koje nekome nije drago čuti, nije ni meni drago čuti sve što govore o meni, ali kad kažu istinu, istina je istina. Voda duboka. Dakle, da, pravosuđe nije HDZ-ovo, Šeks nije u HDZ-u, HDZ ne pruža grčeviti histeričan otpor imenovanja na čelu Vrhovnog suda jedne neovisne i kompetetne vrhunske kandidatkinje i osobe. To radi MOST ili ne znam Domovinski pokret ili Stranka ljubitelja napretka u okvirima zakona. To je sve HDZ i nema drugoga."

'I djeca vjeruju u Djeda Mraza pa ga nema'

"Plenkoviću smetaju moje vijesti, on kaže da je to laž, a to je lažna istina. Ne otkrivam ja sjeverni i južni pol. To već traje duže od Bar Mitzve, puno duže. To je HDZ-ovo pravosuđe i druge nema. I djeca vjeruju u Djeda Mraza, ali znamo da njega nema. Meni je šok bio kada sam otkrio da ne postoji Djed Mraz.

Djeca vjeruju u Engleskoj u Sandmana, to je onaj koji vam da pijesak u oči prije nego zaspete, tako roditelji objašnjavaju djeci kad zaspeš dođe ti Sandman i onda te malo oči svrbe i to je taj trenutak kada uroniš u san, ali mi znamo da tog nema. Kao što znamo da nema drugog pravosuđa osim tog HDZ-ovog pravosuđa koji ga uništava sve ove godine."

'Radije bi imali Hitlera nego Đurđević'

Kaže kako nije rekao kako netko sada konkretno utječe na neku presudu: "Ma da vjerojatno ima i toga, nego da je to sve skupa defektno po slici i prilici HDZ-a. To je istina i u to samo mala djeca ne vjeruju."

Govorio je i o ministru vanjskih poslova, Gordanu Grlić-Radmanu.

"Ministar je trebao biti u mojoj delegaciji u Bruxsellu i on se nije pojavio. Nazvao je mog predstojnika ureda da ne može ići na summit. Meni neće falit, ali zašto ne ide jedan od ministara sa mnom. Ljudima je zabranjeno da budu sa mnom na istoj fotografiji jer su ružni i prljavi, meni neće smetati."

Ponovno je spomenuo i svoju kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda: ''Radije bi imali Hitlera nego Zlatu Đurđević. Nemam drugog kandidata."