‘TO JE GLUPOST I NEPRIHVATLJIVO!’ Šefica udruge ugostitelja traži iste uvjete za sve: ‘U prednosti sam nauštrb nečije nesreće, nije fer’

‘Neka se odrede horizontalni uvjeti na koji se način može poslovati i da rade svi objekti koji imaju potrebnu infrastrukturu za takvo poslovanje, bez obzira koja su kategorija’

Uoči rasprave Vlade i Nacionalnog stožera civilne zaštite o eventualnom popuštanju epidemioloških mjera, ugostitelji traže jednake uvjete za sve i poručuju da su vlasnici kafića u neravnopravnom položaju.

“Mi smo već uputili naše zahtjeve i molbe. Kada se bude radila nova odluka, želimo da se naprave kriteriji na koji se način može raditi, pod kojim uvjetima da se ne ugrožava zdravlje ljudi, a ne da se odredi tko može raditi, a tko ne”, istaknula je Jelena Tabak, nova predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja za emisiju Hrvatskog radija “U mreži Prvog”.

Objašnjava kako je nastao problem nakon što od studenog do danas ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati i druge djelatnosti.

“Sad, kada je možda još uvijek prerano za razmišljanje o unutarnjim prostorima, ne vidimo razlog zašto caffe barovi ne bi mogli biti uključeni tako da se ljude uslužuje preko prozora i vanjskih pultova, tako će se stvoriti više punktova gdje se moći kupiti kava i piće, te smanjiti koncentracija ljudi na jednom mjestu”, rekla je.

NOVA PREDSTAVNICA UGOSTITELJA: ‘Da, čuli smo da će kafići ostati izuzeti od popuštanja mjera i to nam je neprihvatljivo’

U prednosti pred drugima

Iako joj kao vlasnici restorana u centru Splita, prodaja kave nikad nije bila primarna djelatnost, sada, kada je kafićima zabranjen rad, prodaja kave za van iz njenog restorana ide jako dobro. “Na Rivi imamo mnogo kafića gdje su ljudi naviknuli dolazili na kavu. Oni sada ne mogu raditi, a ja sam u prednosti na uštrb nečije nesreće i to nije fer. Neka se odrede horizontalni uvjeti na koji se način može poslovati i da rade svi objekti koji imaju potrebnu infrastrukturu za takvo poslovanje, bez obzira koja su kategorija”, poručila je.

Tabak je u razgovoru za N1 rekla da je brinu najnovije vijesti o mutiranim sojevima koji prijete dominacijom. “Brine nas, ali i ranije kad smo istupali govorili smo da nismo očekivali naglo otvaranje. Ovim putem želimo pozvati na utemeljeno kategoriziranje objekata”, odgovorila je Tabak.

Rekla je da je očito da ćemo s pandemijom morati živjeti još neko vrijeme i da se trenutno ne može znati što će se u budućnosti događati sa širenjem virusa. “Ako se neka djelatnost ne pokaže i ne dokaže kao izvor, žarište zaraze, mislim da se u pandemijskim uvjetima treba osigurati nekakvo poslovanje toj djelatnosti”, kazala je i istaknula da smatra da “za caffe barove nije slučaj” da su se pokazali kao izvor zaraze.

PLENKOVIĆ SE OGLASIO O NEDOSTATKU CJEPIVA U HRVATSKOJ: ‘Zatražili smo od predsjednice EK da inzistira na onome što se dogovorilo’

Ugostiteljstvo na nišanu

Na pitanje postoje li oblici poslovanja koji bi svakako trebali biti zabranjeni, odgovorila je: “Cijeli smisao borbe protiv pandemije je sprečavanje okupljanja ljudi, zbog toga se ugostiteljstvo našlo na nišanu, jer je baza našeg poslovanja socijalna interakcija. Mislim da smo primjerom pokazali da se možemo pridržavati mjera. Očito je to lakše u restoranima nego u diskotekama. Nekakvi oblici poslovanja ‘to-go’ su itekako mogući. Da netko mora biti apsolutno zabranjen, mislim da ne mora.”

Pri tome kaže da ne poziva na izrazito labave ili čak nikakve mjere. “Ne, trenutno je situacija da ugostitelji rade po izuzetno reduciranim uvjetima”, rekla je i navela primjere dostave i usluge za ponijeti sa sobom određenu hranu, “Slušat ćemo epidemiologe, na tome je fokus i prioritet.”

Tabak je ciljala na to da se takva usluga, poput dostave hrane i hrane za ponijeti, dopusti i kafićima. “Molimo da se to dozvoli svima koji za to imaju infrastrukturu. Caffe barovi to imaju.”

Upitana podržava li pozive donedavnog predsjednika Nacionalne udruge ugostitelja Marina Medaka na najavljene prosvjede, kaže da je o tome još rano govoriti. “To je vjerojatno (bilo) zato što su po drugi put cafe barovi isključeni iz te priče, što im nije dopušteno raditi ono što je dopušteno nekima drugima, a što mogu raditi”, odgovorila je za N1.

HRVATSKA IMA PROBLEM S ISPORUKOM CJEPIVA; Capak: ‘Morat ćemo obustaviti nova cijepljenja jer nemamo dovoljno doza…’

Fitness centri

Vlasnik lanaca fitness centara Orlando Lopac, koji predstavlja neformalnu Inicijativu fitness zajednice, također smatra da je izgubljen model ravnopravnosti. U razgovoru za HRT, kao primjer je naveo rad sauna, studija za masažu i toplice koje mogu pružati svoju uslugu, dok su fitness centri na tisuću kvadrata s kontrolom boravka, ulaska, izlaska i strogim epidemiološkim mjerama definirani kao opasni.

“Kada bi se rad omogućio na isti način kao u razdoblju između svibnja i studenog, to bi velikoj većini ljudi iz naše djelatnosti bilo prihvatljivo. U mom poslu s nekoliko centara s tisuću kvadrata, meni je 50 kvadrata po čovjeku po uzoru na Sloveniju možda prihvatljivo, ali u kojoj to fazi života imate toliko prostora – u tramvaju, na trgu i dućan? Meni je to glupost i neprihvatljivo. Što da radi onaj vlasnik koji ima 300 kvadrata s dva zaposlenika, može mu doći samo jedan čovjek vježbati”, kaže Lopac.

PROCURILI PLANOVI STOŽERA: Posljednja na redu je kava u kafiću, udruga ugostitelja bijesna: ‘Prvi su oni koji su ionako otvoreni’

Srž zdravstvenog sustava

“Naše najveće razočaranje je to što Hrvatski zavod za javno zdravstvo našu djelatnost nije shvatio kao glavnog partnera u povećanju imuniteta ljudskog zdravlja. Industrija fitness i sportske rekreacije je srž zdravstvenog sustava naše zemlje, nas se na nažalost tako ne percipira. Prema podacima koje imamo, od svibnja do studenog u fitness centrima definirano je da je zaraženo 137 ljudi, tj da su boravili u centrima. To su brojke od ispod 0,01 posto ukupnog broja pozitivno testiranih”, istaknuo je Lopac.

Rekao je da znanstveni radovi pokazuju da je oporavak oboljelih bio lakši, puno brži i s blažim simptomima kod osoba koje su redovito vježbale i brinule o sebi na takav način. Pozvao je da se pronađe ekonomski gospodarski pristup koji će njegovom sektoru i ugostiteljima osigurati normalnu životnu egzistenciju ili da ih se puste da rade.

Epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Sanja Kurečić Filipović rekla je da sada imamo epidemiološku situaciju koja ohrabruje. “Zadovoljni smo s trendom, ali s apsolutnim brojevima ne možemo biti zadovoljni ako ih usporedimo s onima na proljeće. Sigurno da je došlo vrijeme za preispitivanje mjera i razgovor o tome. Međutim, i dalje, naš je stav i stav Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti da postoji visok rizik od novih varijanti virusa”, poručila je epidemiologinja.

U istarskom Stožeru civilne zaštite žele da se nakon 31. siječnja ostavi mogućnost županijskim stožerima da donose prijedloge olakšavanja ili pooštravanja mjera. Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, rekao je da da će u komunikaciji s Nacionalnim stožerom danas uputiti zahtjev za olakšavanje jednog dijela mjera koje se odnose na djelatnosti vezane za zdravlje i kondiciju ljudi. Vjeruje da će se ići u pametno ublažavanje mjera kako bi se osiguralo da turistička sezona prođe što bolje.

UGOSTITELJI OGORČENI NOVOM ODLUKOM STOŽERA: ‘Milijarde kuna prelile su se u lance u stranom vlasništvu. Ne možemo tako živjeti’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.