Most je danas objavio da su prikupili 400 tisuća potpisa za referendum, piše RTL.

U razgovoru za RTLministar Ivan Malenica kaže kako mjesec dana uistinu otvara prostor za brojne sumnje, a pitanja za referendum smatra ustavno spornima.

Na pitanje vjeruje li da ih uistinu imaju, ministar kaže da ne bi u to ulazio.

„To će utvrditi nadležno tijelo koje Sabor ovlasti i to na transparentan i zakonit način. No, postavlja se pitanje - zakon propisuje to da kad organizacijski odbor kad utvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa, da podnose Saboru zahtjev. Pa, zašto danas, kad su utvrdili da su prikupili dovoljan broj potpisa, nisu to podnijeli Saboru? Zašto njima treba mjesec dana, a ne danas?“,govori.

Na pitanje spreman primiti promatrače, kaže da su i oni prijedlogu zakona koji je u zakonodavnoj proceduri predvidjeli mogućnost promatranja referenduma.

„A i Državno izborno povjerenstvo, kao tijelo koje provodi nadzor nad referendumskom inicijativom, u dijelu nadzora prikupljenih potpisa ne vidim razloga da DIP i bez zakonske osnove provjeri potpise i omogući promatrače.", rekao je ministar.

Na pitanje može u ovom trenutku najaviti da ćete pitanja poslati Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti, kaže da će pričekati da se utvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa.

„Ali niz ustavnopravnih stručnjaka problematiziralo je ustavnost ovih pitanja. To je jedna od stvari koje će se raspraviti u Saboru“, veli.

Nije poraz vlade

Ako do referenduma ipak dođe, hoće li to biti poraz Vlade? „Ne bi bio“, veli ministar.

„Vlada je odgovorna u vođenju i upravljanju krize. Stožer je donosio izbalansirane odluke, koje su imale legitiman cilj i koje su bile razmjerne. Sačuvali smo živote i zdravlje. Ovaj referendum ne doprinosi očuvanju života i zdravlja ljudi. Referendum i ova pitanja sigurno ne doprinosi tome da se sačuvaju životi i zdravlje ljudi, ovo je čisti populizam. Dug je put do eventualnim referenduma. Potpise još nitko nije vidio, imaju li ih ili nemaju. Vidjet ćemo“, kazao je.