‘TO ĆE BITI NAČIN ŽIVOTA NA KOJI ĆEMO SE MORATI PRIVIKNUTI’: Šef riječkog Zavoda najavio cijepljenje djece od 12 do 15 godina

‘Mislim da ljudska prava nisu isključivo ta koja nas odbijaju od nečega što nije zakonom propisano i ne treba biti’, smatra Mićović

Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, gostovao je u Dnevniku N1 televizije gdje je rekao da je cijepljenje jedini način da se vratimo u normalu i iskorijenimo covid-19.

Rekao je i da će cijepljenje biti proces koji će se nastaviti te da je siguran za će se ljudi pozivati i da će dolaziti na cijepljenje “To će sigurno biti način života na koji ćemo se morati priviknuti. Mislim da ljudska prava nisu isključivo ta koja nas odbijaju od nečega što nije zakonom propisano i ne treba biti, međutim život u zajednici poziva ljude na solidarnost”.

Cijepljenje djece

Mićović je najavio i cijepljenje djece od 12 do 15 godina u budućnosti. “Mi kada govorio o brojkama, govorimo o odraslom stanovništvu koje želimo procijepiti i naravno da će se ići i prema platformi koja će biti prikladna za cijepljenje djece od 12 do 15 godina. Jedna od njih već je registrirana za to, kod nas još ne, ali vjerojatno će biti.

U međuvremenu će djeca biti zaštićena time što će odrasli biti procjepljeni i time što će uskoro postojati i cjepivo koje će biti prikladno za cijepljenje onih od 12 do 15 godina”, zaključuje Mićović.

