TO BI BILO TO, A SAD SE SPREMITE ZA ONO ŠTO DOLAZI: Promjena stiže već sutra, a onda slijedi pravo pogoršanje. Očekuje se i snijeg!

Ovog listopada imali smo nekoliko vremenskih elemenata po prvi puta, no srušen je samo jedan pravi apsolutni rekord i to u Virovitici, kazala je meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar. U tom je gradu, naime, ovih dana izmjerena najviša dnevna temperatura od čak 27,9 stupnjeva. No, uz to, valja reći kako je ovo u Zagrebu bio 3. najtopliji listopad u godini i najtopliji u zadnjih 18 godina, dok je Split bio čak 26 dana bez kiše, što ga svrstava u jedan od najsušnijih listopada u povijesti mjerenja.

I, kako smo već i ranije najavljivali, to bi bilo to od neobično toplog početka jeseni.

U gorju se očekuje snijeg

“Prije zime, doći će nam najprije kasna jesen, jer smo ranu preskočili. Naoblačenje, vjetar i kiša stižu već sutra krajem dana, posebice u Međimurju i Podravini, ali i u Gorskom kotaru, na Kvarneru i u Istri, a ono pravo pogoršanje očekuje se u utorak. Jaka kiša u gorju, ali i na Jadranu, gdje se očekuje da će biti obilna. Bit će desetak stupnjeva hladnije nego prethodnih dana”, kazala je Dunja Mazzocco Drvar za RTL Danas.

Potkraj utorka očekuje se snažna bura koje bi mogla zaustaviti promet na nekim cestama. Promjena na krajnjem jugu Hrvatske stiže tek u srijedu.

“Vrhunac hladnoće imat ćemo krajem srijede i u četvrtak kada se u gorju, pogotovo iznad 1000 metara, očekuje prvi snijeg”, kazala je Dunja Mazzocco Drvar. Ipak, navodi kako ćemo nakon srijede ipak na jedno vrijeme zaboraviti na tu riječ (snijeg), te će vrijeme odgovarati dobu godine. Kišno vrijeme potrajat će najmanje pet dana.

DHMZ: Temperatura zraka u osjetnom padu

A evo što stoji na stranicama DHMZ-a za idućih nekoliko dana: ‘U utorak oblačno s kišom, najprije na zapadu, a u noći na srijedu i na jug Dalmacije. Na sjevernom Jadranu je moguća obilnija oborina, a u najvišem gorju susnježica i snijeg. U srijedu i četvrtak promjenjivo uz mogućnost za malo kiše. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu u utorak okrenuti na umjerenu i jaku buru, podno Velebita i olujnu, koja će se u srijedu proširiti i na jug. Temperatura zraka u osjetnom padu.’