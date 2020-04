TLO U ZAGREBU STALNO PODRHTAVA I IZAZIVA TRAUME: ‘Dobro je educirati se, čitati i vidjeti kako se s tim boriti’

‘Najviše imamo slabijih potresa i mi smo ih više od stotinu zabilježili u ova tri tjedna koji su magnitudom prešli 1 Richter i više. To je uobičajena pojava koja će trajati još tjednima i mjesecima’, kaže seizmolog Krešimir Kuk

Novi potres zatresao je Zagreb u petak ujutro. Bio je snage 2.5 stupnjeva prema Richteru s epicentrom kod Markuševca. U Markuševcu mnogi nemirno spavaju ili uopše ne spavaju već 19 dana, otkako se dogodio snažan potres snage 5,5 po Richteru.

“Čuje se kao ‘Dum!’ i kao da padne zemlja na tlo”, kazao je za RTL Željko Budek iz Markuševečkog Popovca. Marica Budek tomu je dodala: “To se dosta čuje, ali nama ni treba dosta kad smo potreseni i onda se bojimo svakog šuma. Osjećaj je kao da ću propasti u zemlju, kao da to sve tone svaki dan.”

Od velikog potresa do danas čak 850 podrhtavanja

Jutrošnji je potres trajao četiri do pet sekundi. Zagreb se trese svaki dan, od velikog potresa do danas više od 850 puta, a seizmolog Krešimir Kuk objašnjava: “Najviše imamo slabijih potresa i mi smo ih više od stotinu zabilježili u ova tri tjedna koji su magnitudom prešli 1 Richter i više. To je uobičajena pojava koja će trajati još tjednima i mjesecima.”

Sva to odražava se na psihu građana, objašnjava psihologinja Ana Čerenšek.

“Nakon jednog takvog velikog stresnog događaja kao što je potres naravno da postoji stresna reakcija kod građana. To su unutarnje senzacije i treskavice koje osjećamo unutar tijela. To je sve normalno i može trajati nekoliko sati ili nekoliko dana nakon događaja, problem je tu što mi imamo više takvih događaja i sve se to otegnulo”, kazala je za RTL.

Kad se tlo smiri, trebale bi se smiriti i emocije

Vid Budek iz Markuševečkog Popovca kaže: Nikako ne spavam, sve mi je na živce kresnulo. Jučer sam sjedio vani pa je tresnulo, jutros opet. Tutnji pa tutnji, strah imam veliki, ne usudim se unutra ući.”

“Osjećaj je kao da propadamo, kao da tonemo nekud, jako loš osjećaj, ne znam to ni opisati”, dodaje Barica Budek.

Kad se tlo smiri, kod većine bi se trebale smiriti i emocije, ali Čerenšek ipak upozorava: “Kod dijela građana doći će do prelaska takvih osjećaja u traumu, u traumatski događaj. To je ono što moramo izbjeći. Dobro je educirati se, čitati i vidjeti što je normalno što ne i kako se s tim boriti”.

