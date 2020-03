TLO NA PODRUČJU ZAGREBA I DALJE PODRHTAVA: Od prvog potresa u nedjelju do ponoći u ponedjeljak zabilježena 74 potresa

Posljednji potres koji su osjetili građani Zagreba i okolice dogodio se u ponedjeljak u 20.49 sati. Bio je magnitude 2,7 stupnjeva prema Richteru s epicentrom nedaleko Markuševca, gdje je intenzitet bio 3 do 4 stupnja Mercallijeve ljestvice

Od prvog potresa magnitude 5,5 stupnjeva po Richteru, koji je pogodio Zagreb i širu okolicu u nedjelju ujutro u 6.24 sati, do ponoći u ponedjeljak hrvatska Seizmološka služba zabilježila je ukupno 74 podrhtavanja tla, vidljivo je iz grafikona objavljenih na službenom Twitter profilu.

Potresi magnituda većih ili jednakih 1.3 do 24.3. u 00:00. Na prvoj slici prikazani su u vremenu, visina je lokalna magnituda. Druga slika je histogram magnituda. Izvješće je na https://t.co/a9tQC1J70H pic.twitter.com/h6EvKeweMU — Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) March 23, 2020

U HRVATSKOJ 315 ZARAŽENIH, NOVI POTRES U ZAGREBU; U centru Rijeke krenula dezinfekcija pješačkih zona i autobusnih stajališta

Većina potresa, njih 42, bili su magnitude do 2 stupnja po Richteru. Još 23 zabilježena podrhtavanja tla bila su u rasponu od 2 do 3 stupnja, šest potresa je bilo magnitude od 3 do 4 stupnja, jedan je bio na granici od pet, a onaj prvi i najrazorniji je bio 5,5 stupnjeva.

POTVRDIO RAVNATELJ KLAIĆEVE BOLNICE: Preminula je 15-godišnja djevojčica koja je teško stradala u potresu u Zagrebu

Posljednji potres koji su osjetili građani Zagreba i okolice dogodio se u ponedjeljak u 20.49 sati. Bio je magnitude 2,7 stupnjeva prema Richteru s epicentrom nedaleko Markuševca, gdje je intenzitet bio 3 do 4 stupnja Mercallijeve ljestvice.