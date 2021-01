UPRAVO SE OSJETIO NOVI POTRES: Pogodio tlo Petrinje i okolice; Šefica seizmološke službe: Bio je 4,2 po Richteru

Nešto prije 8 sati jutros se na području Petrinje i okolice, ali i Zagreba osjetio novi potres. Voditeljica Seizmološke službe Ines Ivančić kazala je u programu Radio Sljemena kako je taj potres bio jačine 4.2 po Richteru te da je epicentar bio u Petrinji.

Hrvatska seizmološka služba objavila je kako se potres dogodio u 7.49 jačine 4,2 po Richteru. Epicentar je bio kod Petrinje, a intenzitet u epicentru V-VI stupnja EMS ljestvice. Ovaj se potres osjetio u čitavoj središnjoj Hrvatskoj, kao i u dijelovima Zagreba.

U noći s nedjelje na ponedjeljak područje Petrinje i okolice pogodio je potres magnitude 3,5 prema Richteru. Noćas, 4. siječnja 2021. godine, u 4 sati i 20 minuta, seizmografi Seizmološke službe zabilježili su prilično jak potres s epicentrom dva kilometra sjeveroistočno od Petrinje, stoji u izviješću na mrežnim stranicama Seizmološke službe.

Magnituda potresa iznosila je 3.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice.

Europski mediteranski seizmološki centar je na svome Twitteru objavio dojave o još nekoliko potresa na tome području tijekom jutra, no oni su bili slabije magnitude. Prije sat vremena objavili su kako je u protekla 74 sata zabilježeno ukupno 88 potresa na tome području.

This is the 88th felt #earthquake in Croatia in the last 74 hours https://t.co/wPtMW5ND1t

— EMSC (@LastQuake) January 4, 2021