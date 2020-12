TLO KOD SISKA I DALJE PODRHTAVA: Neki su dosegli magnitudu od 3,9 Richtera; EMSC: ‘U zadnjih 37 sati osjetilo se više od 20 potresa’

Nova podrhtavanja u Hrvatskoj. Oko 19.20 sati u središnjoj Hrvatskoj osjetio se novi potres magnitude 3,7 po Richteru, javlja EMSC. Kako navodi EMSC, u zadnjih 37 sati osjetilo se više od 20 potresa.

Felt #earthquake (#potres) M3.7 strikes 43 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 25 min ago. Please report to: https://t.co/lPffboLwxM pic.twitter.com/7amlhr0ssL

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020