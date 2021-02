TKO ZNA, MOŽDA IMA NEŠTO I U TOME: ‘Čovjek s pendrekom vodi zdravstveni stožer, o čemu mi pričamo?’

Politika ne smije ulaziti u odluke Stožera, a to se čitavo vrijeme radi. Kafići su zatvoreni i u Njemačkoj, ali kod njih se plaća 75 posto, a kod nas 25 posto, rekao je Marin Medak iz Nacionalne udruge ugostitelja

U večerašnjom HTV-ovoj emisiji “Otvoreno” gosti su se bavili prosvjedom ugostitelja i poduzetnika na glavnom zagrebačkom trgu. U studiju su bili Marin Medak iz Nacionalne udruge ugostitelja, ministar rada Josip Aladrović, šef Nezavisnog sindikata Vilim Ribić, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak te Mostov saborski zastupnik Nino Raspudić.

Medak iz Nacionalne udruge ugostitelja kazao je kako oni nisu protiv epidemiologa i struke i otvaranje samo da se otvori, ali mora se platiti.

“Mjere tko smije, a ne što se smije su problematične i od prvog dana su postavljene pogrešno”, rekao je. Imamo sustav koji je napravljen neprofesionalno. Čovjek koji je na čelu policije, čovjek s pendrekom vodi zdravstveni stožer, o čemu mi pričamo? Politika ne smije ulaziti u odluke Stožera, a to se čitavo vrijeme radi. Kafići su zatvoreni i u Njemačkoj, ali kod njih se plaća 75 posto, a kod nas 25 posto”, rekao je Medak u “Otvorenom”.

Aladrović: ‘Dvostruki kriteriji ne postoje’

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Aladrović kazao je kako ne postoje dvostruki kriteriji. Ono što postoji, naveo je, jest jasno utvrđivanje kriterija što se s epidemiološke strane može. To znači da se određuje tko može, a tko ne može raditi.

“Bitno je razdvojiti epidemiološki i ekonomski smjer. Kroz ovaj današnji prosvjed imali smo mješavinu kritika epidemioloških mjera i ekonomskih. Ako gledamo epidemiološke mjere, one su najblaže u Europi. Imamo jednu tendenciju pada broja zaraženih, hospitaliziranih i umrlih. Posljednje mjere su donesene s ciljem da u nekom, što kraćem vremenu, dođu brojke do te razine da relaksiramo ekonomiju”, veli Aladrović.

Raspudić: ‘Kao da profesionalnim nogometašima zabranite nogomet, a na Maksimir i Poljud istrče igrati svi drugi’

Raspudić je komentirao kako su ove mjere “kao da zabranite profesionalnim nogometašima igrati nogomet, ali na Maksimir i Poljud mogu istrčati svi drugi i igrati koji nisu profesionalni igrači”.

“Mislim da bi ljudi podnijeli strože mjere i disciplinu kad bi vidjeli da se postupa razumno i da se prati situacija. Mene ne zanima što se događa Njemačkoj, već epidemiološko stanje kod nas. Problem je i nepovjerenje prema vladajućima i Stožeru koje počinje kulminirati. Od samog starta ova korona-kriza vođena je na netransparentan način”, rekao je te dodao da su oni u Saboru tek nakon 10 mjeseci dobili prvo izvješće o učincima mjera.

Hrebak iz HSLS-a je kazao kako se njegova cijela obitelj bavi te ovisi o ugostiteljstvu i da zato razumije zašto su ljudi frustrirani i da mu je poznato zašto su nezadovoljni. Naglasio je kako osobno smatra da bismo polako trebali opuštati neke mjere, no da je zadovoljan jer je Hrvatska među zadnjima zatvorila ugostiteljstvo.

Ribić: ‘Ugostitelji su važni, ali važniji su životi građana’

Sindikalist Ribić, ujedno predsjedatelj Gospodarsko-socijalnog vijeća, veli da ljudi imaju pravo prosvjedovati. Ističe kako su ugostitelji važni kao i njihova radna mjesta, no da su važniji životi građana.

“Stožer je napokon donio restriktivnije mjere, koje po mom mišljenju još uvijek nisu dovoljno restriktivne. U rujnu i listopadu ljudi su umirali, i tada se strašno zakasnilo s mjerama i Stožer je tu odgovoran. Neću zaboraviti kad je ministar Božinović rekao da pregovaraju s ugostiteljima kada su sve zdravstvene udruge, liječnička komora i znanstvenici slali priopćenja da se kasni s mjerama.

Danas je situacija bolja i Stožer ima ispravnu poziciju i s epidemiološke strane se to ne smije dovoditi u pitanje. Drugi su aspekt – financije. Ima li sredstava ili ne, treba pitati ministra Marića. Imamo EU, ogromni će se novci slijevati. Sredstva su u potencijalu, kamatne stope su nikad niže i sredstva bi trebalo biti da se oživi gospodarstvo”, rekao je Ribić.

Medak: ‘Ako Vlada nema love, neka štampa’

Ugostitelj Marin Medak kazao je kako niti jedno istraživanje ne pokazuje da su restorani izvor zaraze ako se pridržavaju epidemioloških mjera i da način da se ljude educira pa da nastave raditi postoji.

“Ljudima je apsolutna neizvjesnost i ne znaju što će i kako će. Ako Vlada želi status quo onda moraju to platiti. Ako nema love, neka štampaju. Obeštećenje nije adekvatno i mi ne možemo tako živjeti. Od 26.000 pravnih subjekata koji su trebali dobiti obeštećenje za prosinac dobilo ih je samo 2000”, komentirao je Medak u emisiji “Otvoreno”.

Ministar Aladrović je pak rekao kako su kad su formirali mjere za očuvanje radnih mjesta tada uspoređivali mjesece kada su zatvoreni s mjesecima iz lanjske godine. Kaže da to znači da administrativno kasnije kreće obrada jer su potrebni podaci i da je zato došlo do kašnjenja u studenome i prosincu. Aladrović je dodao da osam do devet posto zahtjeva za prosinac još nije obrađeno, ali da će biti kroz par dana.

“Obrađeno je oko 4000 zahtjeva za siječanj i očekujemo da sa siječnjom i veljačom nećemo imati problema”, govori ministar Aladrović.